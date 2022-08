Elfinger Brandgeschädigter Alex Koch freut sich über Crowdfunding

Elfingen/Zeihen Alex und Deborah Koch schöpfen neuen Mut: Die Solidarität mit den Brandgeschädigten ist riesig Vater und Tochter haben in der verhängnisvollen Brandnacht vom Freitag auf den Samstag in Elfingen Hab und Gut verloren. Nur was sie am Leib trugen, konnten sie vor den Flammen retten. Der Neuanfang für beide ist schwer. Aber sie werden von grosser Hilfsbereitschaft getragen – bei einem Crowdfunding sind bereits fast 8000 Franken zusammengekommen. Hans Christof Wagner Jetzt kommentieren 10.08.2022, 19.00 Uhr

Alex und Deborah Koch mit ihren Hunden Suki und Lou müssen nach dem Brand ihres Hauses in Elfingen ihr Leben neu organisieren. Hans Christof Wagner (10. August 2022)

Schicksalsgemeinschaft – was würde derzeit besser zu Alex und Deborah Koch mit ihren Hunden Suki und Lou passen als dieses Wort. Die vier haben ihr Zuhause verloren: Alex Koch die ihm seit 35 Jahren gehörende Liegenschaft und seine wertvolle Briefmarkensammlung, Tochter Deborah das Elternhaus, in dem sie aufgewachsen ist.

Seit dem 6. August ist für die beiden nichts mehr wie es war: Alles, was zuvor normal schien, worüber niemand einen Gedanken verlor, ist jetzt weg. Alles müssen sie neu organisieren.

Am frühen Samstagmorgen des 6. August stand das Haus von Alex und Deborah Koch in Vollbrand. Kantonspolizei Aargau

In der Nacht auf den 6. August brannte ihr Wohnhaus in Elfingen lichterloh. Ein durchs Dorf fahrender Autolenker hatte dabei mit seiner wilden Huperei die beiden noch rechtzeitig genug aus dem Schlaf gerissen. Mit nichts mehr als dem, was die beiden am Leibe trugen, schafften sie es zum Glück unverletzt ins Freie. Dort blieb ihnen nichts anderes übrig, als zuzusehen, wie ihr Heim ein Raub der Flammen wurde und bis auf die Grundmauern niederbrannte.

Fast alles, was sie heute, vier Tage danach, an Kleidung tragen, ist gespendet. Alex Koch sagt:

«Die Solidarität der Menschen mit uns ist riesig. Das drückt mir manchmal mehr Tränen in die Augen als der Brand selbst.»

Tränen der Rührung, Tränen der Traurigkeit – beides mischt sich derzeit bei Alex und Deborah Koch. Wie die Menschen teilhaben an ihrem Schicksal, gibt ihnen neuen Mut. Sie kommen vorbei, spenden Geld, bringen Kleidung und all das, was im Leben eben so normal ist.

8000 statt 5000 Franken an Spendeneingang

Aber jetzt hat die Hilfsbereitschaft der Leute noch einmal eine neue Qualität erreicht: Auf der Crowdfunding-Plattform «Gofundme» sind für die Kochs bis am Mittwochnachmittag bereits fast 8000 Franken an Spenden eingegangen. Dabei waren als Zielsumme eigentlich nur 5000 Franken anvisiert.

Jasmin Gut aus Eiken, gute Freundin von Deborah Koch, hat die Kampagne mit anderen lanciert. Sie erzählt:

«Die 5000 Franken hatten wir in weniger als 24 Stunden zusammen.»

Es sei schwer einzuschätzen gewesen, wie gross die Solidarität mit den beiden Brandgeschädigten ist. So sei es umso ermutigender, dass bereits 3000 Franken mehr zusammengekommen sind. Und da die Aktion noch 28 Tage läuft, kann der Betrag am Ende noch viel höher liegen. Dabei, sagt Gut, könnten die Kochs auch jetzt schon über das gespendete Geld verfügen. Und Alex Koch meint:

«Begünstiger einer Crowdfunding-Aktion zu sein, ist schon ein komisches Gefühl. Aber auf der anderen Seite sind wir dankbar für jede Hilfe und werden jeden Rappen brauchen können.»

Gut, dass der Brand den beiden beruflich nichts anhaben konnte. Denn sie haben ihr Geschäft «Feather your lifestyle», in dem sie Töff- und Westernbekleidung designen, herstellen und verkaufen, in Zeihen. Darin zu arbeiten, ist für beide momentan wohl die beste Therapie und vertreibt die bangen Momente.

Auch obdachlos sind sie nicht geworden: Sie konnten bei Deborahs Mutter und Alex Kochs Ex-Frau in Zeihen unterkommen. So müssen sie sich zumindest für die kommenden Wochen und Monate über eine neue Wohnung keine Gedanken machen.

Das haben die Flammen vom Wohnhaus in der Elfinger Dorfmitte (links) übrig gelassen. Hans Christof Wagner

Wiederaufbau des Hauses in Elfingen als grösster Wunsch

Aber klar: Das frühere Elfinger Leben schwingt in Gedanken immer mit. Das haben sie nicht abgehakt. Und so lautet der grösste Wunsch von Vater und Tochter: Wiederaufbauen, was abgebrannt ist und von vorne beginnen.

