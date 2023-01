Elfingen: Privatschule Wirkstadt reicht Gesuch für Oberstufe ein

Böztal Privatschule reicht Gesuch für Oberstufe ein – schon im Sommer soll unterrichtet werden Im Sommer 2021 nahm die «Wirkstadt» den Betrieb mit 13 Schülerinnen und Schülern auf. Ab nächstem Schuljahr soll zu Kindergarten und Primarschule eine Oberstufe dazukommen. Bis Ende März entscheidet der Aargauer Erziehungsrat über das Gesuch. Die Verantwortlichen der Privatschule sind guten Mutes. Dennis Kalt Jetzt kommentieren 28.01.2023, 05.00 Uhr

Haben das Gesuch für die Oberstufe eingereicht: Stefanie Walder, Adrian Werthmüller, Nicole Käser und Jürg Meier von der «Wirkstadt» (von links). zvg

Eine Schule, in der jedes Kind im eigenen Rhythmus lernen und sein Potenzial entfalten kann – auf diesem Grundsatz basierend, startete im Sommer 2021 mit der «Wirkstadt» in Elfingen die erste Privatschule im oberen Fricktal. Während im ersten Schuljahr 13 Kinder den Kindergarten und die Primarschule besuchten, sind es im aktuellen Schuljahr deren 24. «Für das kommende Schuljahr gehen wir von einer Steigerung auf über 30 aus», sagt Co-Gründerin und -Schulleiterin Nicole Käser.

Dem nicht genug. Am Freitag reichte die Wirkstadtschule beim Kanton ein Gesuch für das Führen einer Oberstufe ab nächstem Schuljahr ein. «Der Erziehungsrat des Kantons wird bis Ende März eine Entscheidung treffen», sagt Jürg Meier, der – einen positiven Entscheid vorausgesetzt – ab nächstem Schuljahr für die Oberstufe die Hauptverantwortung trägt.

Zwölf Lehrpersonen schrieben am Konzept

Das Departement für Bildung, Kultur und Sport stellt für das Führen einer Oberstufe strenge Anforderungen an eine Privatschule. So dürfen für das jeweilige Unterrichtsfach nur ausgebildete, diplomierte Lehrkräfte eingestellt werden. Adrian Werthmüller, designierter Schulleiter, sagt: «Die Vorverträge mit sieben Lehrpersonen sind unterschrieben. Sie alle weisen die notwendigen Ausbildungen und Diplome vor.»

Bereits zur Aufnahme des Betriebs der Primarschule 2021 befasste sich die «Wirkstadt» mit dem Gedanken der Gründung einer Oberstufe. Nach und nach, so sagt Meier, sei ein Arbeitskreis entstanden, der in vielen Treffen das Konzept ausgearbeitet hat. «Insgesamt zwölf Lehrpersonen haben am Konzept mitgeschrieben – mit dabei waren auch langjährige Oberstufenlehrerinnen und -lehrer sowie eine Kantilehrerin.»

Der gemeinsame Nenner der Konzeptverfasser sowie der neuen Oberstufenlehrpersonen ist die Identifikation mit dem Leitbild der «Wirkstadt». «Sich selber erkennen, ganzheitliches Lernen durch Handeln, auf individuellen Lernwegen unterwegs sein oder etwa die Kraft der Gemeinschaft erleben», nennt Meier als einige Grundsätze und schiebt nach:

«Für uns ist es eine logische Konsequenz, dass die Kinder, die diese Werte in der Primarschule erfahren auch nach diesen Werten in einer Oberstufe weiterleben können.»

Insgesamt gibt es an der «Wirkstadt» vier Schülerinnen und Schüler, die nächstes Jahr in die Oberstufe wechseln. «Wir stellen uns zum Start der Oberstufe eine Gruppengrösse von 10 bis 13 Schülerinnen und Schülern vor», sagt Werthmüller. «Es dürfen aber gerne auch mehr sein.»

Respekt gegenüber dem Entscheidungsprozess

Offiziell gestartet hat der Bewerbungsprozess für die Oberstufe noch nicht. Dies auch, weil die Entscheidung des Erziehungsrats noch aussteht. «Wir stehen dem Entscheidungsprozess respektvoll gegenüber. Dazu gehört es, nicht bereits im Vorfeld Schülerinnen und Schüler anzunehmen», sagt Meier.

Hinsichtlich der neuen Oberstufe findet am 2. März an der Schule eine Infoveranstaltung statt. Nach einem persönlichen Gespräch mit Schul- und Lehrbegleitung ist vor dem offiziellen Start der Oberstufe eine Schnupperwoche zum Kennenlernen möglich.

Auch Sondierungen mit der Gemeinde hinsichtlich eines neuen Schulraums für die Oberstufe haben bereits stattgefunden. «Er wäre fussläufig von der Primarschule entfernt», sagt Käser. Die Räumlichkeiten bieten die Möglichkeit für Eltern dort direkt zu arbeiten. So könnten die Schülerinnen und Schüler aus direkter Nähe einen Eindruck von verschiedenen Berufen bekommen.

Aber eben: Zunächst muss der Entscheid abgewartet werden. «Wir sind gespannt aber guten Mutes», so Meier.

