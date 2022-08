Nach Brand in Elfingen: Jetzt geht es um Existenzen

Elfingen Nach dem Brand: Der sehnlichste Wunsch des «Sternen»-Wirts ist, bald wieder öffnen zu können Nach dem verheerenden Unglück in der Elfinger Ortsmitte ist die Ratlosigkeit spürbar. Die Brandgeschädigten stehen vor einer ungewissen persönlichen und beruflichen Zukunft. Gross ist der Schicksalsschlag für Salvatore Lo Iacono. Ob und wann er sein Restaurant Sternen wieder öffnen kann, ist völlig ungewiss. Aber zumindest stehen er und seine Mitarbeitenden nicht auf der Strasse. Hans Christof Wagner Jetzt kommentieren 08.08.2022, 15.45 Uhr

Ziegeltrümmer auf dem Boden: Salvatore Lo Iacono (li.) und Alarico Masini vom Elfinger Restaurant Sternen stehen vor einer ungewissen Zukunft. Hans Christof Wagner

Der Brand in der Elfingen in der Nacht auf Samstag hat in der Dorfmitte ein Loch gerissen. Passanten und Velofahrer halten an, blicken fassungslos auf die verkohlten Überreste, die sich meterhoch aufeinandertürmen. In der Luft schmeckt es noch immer nach Russ und Rauch. Ziegeltrümmer liegen auf dem Boden.

Vor dem Gasthaus Sternen, an das die Brandruine direkt angebaut ist, steht eine Gruppe Männer und diskutiert. Unter ihnen sind auch Wirt Salvatore Lo Iacono und Mitarbeiter Alarico Masini. Auch sie haben die Brandnacht hautnah miterlebt – in der über dem Lokal liegenden Wirtewohnung, in der beide zusammen mit Angehörigen gelebt haben. Lo Iacono erinnert sich:

«Unser Hund Balou war plötzlich ganz unruhig. Er hat wohl lange vor uns schon gewusst, dass etwas passiert ist.»

Zeitgleich hatte schon ein durchs Dorf fahrender und wild hupender Autolenker die Bewohnenden der Liegenschaft gewarnt, sodass sich alle rechtzeitig in Sicherheit bringen konnten. Auch Alex Koch und dessen Tochter, deren Wohnhaus durch den Brand völlig zerstört worden ist, blieben so unverletzt.

Auf den ersten Blick scheint der «Sternen» durch den Brand kaum in Mitleidenschaft gezogen worden zu sein. Doch das täuscht. Hans Christof Wagner

Auf den ersten Blick scheint der «Sternen» durch den Brand kaum in Mitleidenschaft gezogen worden zu sein. Und doch sagt Roger Schneider, Eigentümer der Liegenschaft:

«Die Schäden durch das eingedrungene Löschwasser sind immens. Das Innere ist verrusst und voller Brandgeruch.»

Die Wirtewohnung sei derzeit unbewohnbar. Und auch, wann das Gasthaus wieder Gäste empfangen kann, stehe derzeit in den Sternen. Sachverständige müssten jetzt den genauen Schaden unter die Lupe nehmen und beurteilen, wie es weitergeht.

Womöglich müssen Dach und Dachstock erneuert werden

Im günstigsten Fall könnte nach einer Reinigung und dem Wiedereinschalten des Stroms der Restaurantbetrieb wieder öffnen. Es könnten aber auch grosse Arbeiten anfallen, schätzt Schneider: beispielsweise die Erneuerung von Dach und Dachstock und weitere Investitionen in die Statik des Gebäudes.

Auch im Innern des «Sternen», hier ein Lagerraum, hat der Brand deutliche Spuren hinterlassen. Hans Christof Wagner

«Sternen»-Wirt Lo Iacono macht einen gefassten Eindruck. Doch der Brand stellt für ihn einen Schicksalsschlag dar. Er hat das Lokal ausgerechnet im März 2020, gerade im ersten Lockdown, übernommen und danach die lange und schwierige Corona-Zeit überstehen müssen. Jetzt steht er erneut vor bangen Wochen, womöglich Monaten. Er sagt:

«Wir sind voller Motivation, wir möchten unsere Gäste so bald als möglich wieder bewirten.»

Zumindest in einem Punkt können er und seine Mitarbeitenden aufatmen – für ihre Unterkunft ist gesorgt. Noch in der Nacht war Böztals Gemeindeammann Robert Schmid bei den Brandgeschädigten und konnte auf Anhieb eine der Gemeinde gehörende, bezugsfertige und möblierte Wohnung als Ersatz vermitteln.

Die Schäden des Brands einer Liegenschaft in der Elfinger Dorfmitte sind verheerend. Hans Christof Wagner

Auch die Gemeinde Böztal ist durch den Brand geschädigt worden. Fenster am ehemaligen Gemeindehaus Elfingen sind zu Bruch gegangen. Kandelaber mussten ebenso wie Schäden an einer Bushaltestelle beseitigt werden.

Separate Wasserleitung bei Löscharbeiten nur vorsorglich

In der Brandnacht wurde zur Löschung der Flammen eigens eine Wasserleitung von Bözen nach Elfingen verlegt. Schmid bestätigt das, unterstreicht aber auch, dass dies nur eine vorsorgliche Massnahme gewesen sei. Es habe während der Löscharbeiten zu keiner Zeit Wassermangel bestanden, auch deshalb, da Böztal Zugriff auf das trotz Trockenheit reichlich zur Verfügung stehende Wasser aus dem Aaretal habe.

