Elfingen In dieser Schule gibt es keine Prüfungen und Hausaufgaben – dafür viel Platz für individuelle Förderung Das obere Fricktal bekommt seine erste Privatschule: Im ehemaligen Schulhaus in Elfingen wird im Sommer die Wirkstadt-Schule eröffnet. Die vier Initiantinnen setzen auf Lernen ohne Angst und Druck – und beurteilen die Leistungen individuell. Thomas Wehrli 06.02.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die vier Gründerinnen der Wirkstadt-Schule in Elfingen: Corina Siegrist (v.l.), Nicole Jehle, Nicole Käser und Stefanie Walder. zvg / (5.2.2021)

Hurra, die Schule kommt: Der Kanton hat die Wirkstadt-Schule bewilligt. Damit kann die erste Privatschule im oberen Fricktal im Sommer starten. Im ehemaligen Schulhaus in Elfingen sollen bis zu 60 Kindergarten- und Primarschüler unterrichtet werden.

«Die Freude über die Bewilligung ist riesig», sagt Nicole Käser, eine der vier Gründerinnen der Schule. Es sei «ein grosser Meilenstein auf dem Weg», ergänzt Corina Siegrist.

Zeit zum Ausruhen bleibt den vier Frauen nicht. Bis zum Schulstart im August «steht uns noch viel Arbeit bevor», weiss Stefanie Walder. Die Organisationsstruktur muss aufgebaut, die Lernumgebung vorbereitet und das Schulhaus eingerichtet werden. Nicole Käser sagt:

«Wir ergänzen uns dabei gut und können die Kräfte bündeln.»

Vor allem aber muss das wichtigste Gut, die Schüler, an Bord geholt werden. Anmeldungen darf die Schule erst entgegennehmen, seit die Bewilligung des Kantons vorliegt. In wenigen Tagen sind bereits zehn definitive Anmeldungen eingegangen. Insgesamt 41 Kinder haben sich im letzten Jahr auf die Interessentenliste setzen lassen. «Das stimmt uns zuversichtlich, dass wir im Sommer mit mehr als 20 Schülerinnen und Schülern in unser erstes Betriebsjahr starten können», sagt Nicole Jehle.

Maximal 60 Schüler können aufgenommen werden

Für Walder macht gerade die Ungewissheit, ob es beim Start 20, 30 oder 40 Schüler sein werden, die Planung anspruchsvoll. «Von der Schülerzahl hängt auch ab, wie viele Personen wir zusätzlich anstellen können.»

Klar ist einzig die Obergrenze: Mehr als 60 Schülerinnen und Schüler darf die Schule mit der heutigen Infrastruktur nicht aufnehmen. So sieht es die Bewilligung vor, die der Kanton vorerst – wie dies üblich ist – auf drei Jahre befristet erteilt hat. 2024 kann die Wirkstadt-Schule dann eine definitive Bewilligung beantragen.

Die vier Schul-Gründerinnen vor dem Schulhaus. zvg / (5.2.2021)

Den Kanton haben die vier Initiantinnen im Bewilligungsverfahren als «sehr sorgfältig und aufmerksam erlebt», wie Walder sagt. Man habe sich immer Zeit genommen und Fragen umgehend beantwortet. «Je länger der Prozess dauerte, desto mehr spürten wir ein sanftes Wohlwollen von Seiten des Kantons.» Die Anforderungen des Kantons für den Betrieb einer Privatschule seien hoch, ergänzt Käser.

«Aber das ist auch richtig so. Denn es geht um das Wohl der Kinder.»

Wichtig ist den vier Initiantinnen, dass die Eltern, welche die Kinder in die Tagesschule schicken wollen, ihre Grundwerte teilen. Dazu gehören der altersdurchmischte Unterricht ebenso wie eine Lernumgebung, welche die Heterogenität als Chance sieht. Auf der Website der Schule heisst es dazu: «In der Wirkstadt findet Lernen ohne Angst und Druck statt. Jedes Kind darf die vom Lehrplan vorgeschriebenen Lerninhalte in seinem Tempo aneignen – verknüpft mit seinen Interessen.»

Die Leistung wollen die vier Frauen, die alle selber Primarschullehrerinnen und Mütter sind, individuell beurteilen. Prüfungen gibt es in der Wirkstadt ebenso wenig wie Hausaufgaben. Letzteres deshalb, «da wir die Zeit nach der Schule als Familien- und Freizeit schützen wollen und wir es wichtig finden, dass Kinder neben der Schule über genügend Freiraum für eigene Kreativität und Spielzeit verfügen».

Auch deshalb bietet die Schule am Mittwoch- und Freitagnachmittag keine Betreuung an. Die Initiantinnen hoffen, dass der Gemeinschaftsgedanke, der ihnen wichtig ist, auch unter den Eltern zum Tragen kommt und sich die Eltern untereinander vernetzen. Siegrist kann sich gut vorstellen, dass die Eltern für die freien Nachmittage selber eine Struktur aufbauen und so «den Gemeinschaftsgedanken der Schule in den Alltag tragen». Denn: «Mit dem Kind kommt die ganze Familie mit auf den Weg», sagt Jehle.

Förderverein soll Familien unterstützen

Eine Hürde für Eltern könnte das «Comingout» sein, wie es Jehle ausdrückt. «Eltern müssen sich outen, dass sie ihr Kind lieber in einer anderen Lernumgebung unterrichten lassen wollen als in der Volksschule.» Das falle nicht allen leicht.

Eine zweite Hürde könnte das Schulgeld sein. Als Privatschule bekommt die Wirkstadt-Schule keine Unterstützung von Bund und Kanton und muss sich selber finanzieren. Gleichzeitig ist den Initiantinnen aber wichtig, dass die Schule nicht nur Gutverdienenden offen steht. Deshalb wird das Schulgeld nach Einkommen abgestuft. Zudem haben die Initiantinnen einen Förderverein ins Leben gerufen. «Dieser unterstützt Familien, die sich das volle Schulgeld nicht leisten können», sagt Käser.

Unterstützung braucht aber auch die Schule. Die Schulgründerinnen haben deshalb Stiftungen, Unternehmen und Personen für Beiträge und zinslose Darlehen angeschrieben. Auch Materialspenden seien willkommen, so Jehle. Was wird benötigt? «Alles, was für einen Schulbetrieb nötig ist», sagt Siegrist. Tische, Schreibmaterial, Malzeug, Spielsachen – «einzig Kindergartenstühle haben wir schon genug», sagt Walder.

Auf das Einrichten der Schule freuen sich die vier Frauen besonders. Siegrist sagt:

«Wir haben in Elfingen unser Wunschobjekt gefunden.»

Die Räume seien hell und gross, sagt Jehle, das Gebäude liege im Grünen und nahe am Wald. «Das ist für unser Konzept wichtig, denn unser Unterricht hat einen engen Bezug zur Natur», ergänzt Käser. Dass das Gebäude als Schulhaus gebaut wurde, vereinfache die Einrichtung zusätzlich.

Nachmittagsbetreuung auch für Externe

«Speziell ist auch, dass wir die Schule in einem Ort eröffnen, der heute keine eigene Schule mehr hat», so Siegrist. Walder hofft dabei auch auf Synergien im Dorf. Die Nachmittagsbetreuung bieten die vier Schulgründerinnen in einer ersten Phase für die eigenen Schüler an. In einer zweiten soll die Betreuung aber auch für Kinder aus dem Dorf und der Region geöffnet werden.

Man spürt es im Gespräch: Die vier Frauen sprühen vor Elan und Ideen. «Ich freue mich vor allem darauf, Menschen kennen zu lernen, die auf einem ähnlichen Weg sind», sagt Käser. Vor allem brennen sie darauf, dass es am 9. August endlich heisst: Hurra, die Schüler sind da.