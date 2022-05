Zoll stempelt massiv weniger Ausfuhrscheine ab - woran liegt es?

Einkaufstourismus Zoll stempelt massiv weniger Ausfuhrscheine ab – shoppen die Schweizer nicht mehr in Deutschland? Die Hauptzollämter Singen und Lörrach stempelten im letzten Jahr zusammen 4,7 Millionen grüne Ausfuhrzettel ab. Das sind 30 Prozent weniger als 2020 – und damals waren die Grenzen sogar während mehreren Wochen fast komplett dicht. Woran liegt es? Thomas Wehrli Jetzt kommentieren 13.05.2022, 05.00 Uhr

Im letzten Jahr wurden nochmals deutlich weniger grüne Ausfuhrscheine abgestempelt. Nicole Nars-Zimmer

Die Zollämter des Hauptzollamtsbezirk Singen haben im letzten Jahr drei Millionen Ausfuhrschiene abgestempelt. Das sind satte 30 Prozent weniger als noch 2020 – und 2020 waren die Grenzen während mehreren Wochen wegen Corona fast komplett dicht. Ein Blick in die Statistik zeigt zudem: Der Rückgang im letzten Jahr ist bereits der sechste in Folge.

Besonders drastisch war der Einbruch von 2019 auf 2020. Wurden an den Zollstellen des Hauptzollamtsbezirks, zu dem auch die Grenzübergänge Bad Säckingen, Laufenburg und Koblenz gehören, 2019 noch satte 9,97 Millionen grüne Ausfuhrscheine abgestempelt, waren es 2020 nur noch 4,28 Millionen. Der Rückgang betrug damit 57 Prozent. Zwischen 2019 und 2021 sank die Stempelaktivität sogar um 70 Prozent.

Auch im Bezirk Singen betrugt der Rückgang 70 Prozent

Ganz ähnlich sieht es bei den Zollstellen des Hauptzollamtsbezirks Lörrach aus, zu dem Rheinfelden mit seinem Autobahnzoll gehört. Hier wurden im letzten Jahr 1,7 Millionen Ausfuhrscheine abgestempelt, 2020 waren es noch 2,4 Millionen und 2019 lag der Stempelrhythmus bei 5,6 Millionen Ausfuhrscheinen. Anders formuliert: Im letzten Jahr wurden – wie im Bezirk Lörrach – 70 Prozent weniger Scheine abgestempelt als 2019.

Sind die Schweizerinnen und Schweizer also zu Einkaufsmuffeln mutiert und meiden plötzlich deutsche Geschäfte? Mitnichten, wie die Händler unisono erklären. Nach der Corona-Baisse sind die Schweizer Kundinnen und Kunden zurück und lassen die Kassen ennet der Grenze wieder kräftig klingeln. Ein Augenschein zeigt auch: Auf den Parkplätzen bei den Einkaufszentren wimmelt es wieder von AG, ZH, BS, BL, BE, SO und weiteren eidgenössischen Kennzeichen.

Man spürt im Gespräch mit den Händlern deren Erleichterung, dass die Schweizerinnen und Schweizer zurück sind – wenig verwunderlich, denn für die Läden entlang der Grenze macht das Geschäft mit den Kundinnen und Kunden aus der Schweiz bis zu 70 Prozent ihres gesamten Umsatzes aus.

Hauptgrund ist die Bagatellgrenze

Woran liegt dann der drastische Rückgang? Er hat vorab zwei Gründe, einen temporären und einen strukturellen. Der temporäre Grund ist die Coronapandemie, die sich in den letzten zwei Jahren dämpfend auf die Einkaufslust der Schweizerinnen und Schweizer ennet der Grenze ausgewirkt hat.

Dies vor allem auch deshalb, weil Deutschland während Monaten die deutlich härteren Restriktionen hatte als die Schweiz. So konnte in der Schweiz schon lange wieder unbeschwert und maskenlos in den Läden geshoppt werden, während in Deutschland noch eine FFP2-Maskenpflicht und zum Teil sogar eine 3G - respektive 2G-Pflicht in den Läden galt.

Der strukturelle Grund ist die Einführung der Bagatellgrenze von 50 Euro. Seit 2020 werden nur noch Ausfuhrscheine abgestempelt, die über 50 Euro liegen. Das führte vor allem 2020 zu einem massiven Einbruch, hatte aber – darin sind sich die Zollämter einig – auch 2021 noch Auswirkungen.

Milliarden an Steuern eingenommen

Gesamthaft hat das Hauptzollamt Singen im letzten Jahr 2,5 Milliarden Euro eingenommen. Das sind wieder rund 126 Millionen Euro mehr als 2020. Dazu schreibt das Hauptzollamt:

«Die Coronapandemie und ihre wirtschaftlichen Auswirkungen waren auch noch 2021 zu spüren.»

Wie viele Lastwagen dabei in Rheinfelden kontrolliert wurden, weist das Zollamt in seiner Medienmitteilung nicht explizit aus. Auf dem ganzen Gebiet des Zollamtes kontrollierten die Beamtinnen und Beamten im letzten Jahr 85'000 Personen. 971 Personen waren zur Fahndung ausgeschrieben, 152 Kontrollierte wurden festgenommen.

1247 Kilogramm Marihuana sichergestellt

Aufgeflogen ist auch so mancher Schmuggler. So stellten die Lörracher Beamtinnen und Beamten 21'000 Zigaretten, mehr als 20 Kilogramm Haschisch, 1247 Kilo Marihuana und 23 Kilo Khat sicher. In 23 Fällen versuchten Personen zudem, mehr als die 10'000 erlaubten Euro Bargeld ins Ausland zu schmuggeln. Konkret:

«Bargeld von insgesamt 850'000 Euro wurde daher zunächst sichergestellt.»

Nicht selten ist auch nicht das drin, was draufsteht: Der Lörracher Zoll beschlagnahmte im letzten Jahr mehr als 3400 Produkte unter gefälschtem Markennamen. 90 Sendungen enthielten zudem Produkte, die für die Verbraucherinnen und Verbraucher hätten gefährlich werden können. Weiter stellten die Beamtinnen und Beamten 13 Artenschutz-Verstösse fest.

360 Waffen und verbotene Gegenstände sichergestellt

Ähnlich tönt es auch aus dem Hauptzollamt Singen. Im letzten Jahr stellten die Beamtinnen und Beamten über 5400 Schmuggelfälle fest. Zudem wurden 360 Waffen, Waffenteile und verbotene Gegenstände wie Schlagringe sichergestellt. Das Hauptzollamt verzeichnete zudem fast 1300 Fälle im Rahmen der Bekämpfung von Rauschgiftkriminalität. Gesamthaft wurden 195 Kilogramm Drogen sichergestellt.

Seit dem Ausbruch des Krieges in der Ukraine finden zahlreiche Hilfstransporte aus der Schweiz an die polnisch-ukrainische Grenze statt. Das Hauptzollamt Lörrach schreibt dazu;

«Hilfsleistungen in die Ukraine, die aus der Schweiz ihren Weg über weitere EU-Mitgliedsstaaten nehmen, werden an den hiesigen Grenzübergängen unbürokratisch und zügig abgefertigt.»

Andererseits würden Zöllnerinnen und Zöllner «besonders auch die aktuellen Embargobestimmungen gegen Russland überwachen.»

