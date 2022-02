Einkaufstourismus: Es gelten neue Regeln in Deutschland

Einkaufstourismus Der Einkauf in Deutschland wird wieder einfacher: Diese neuen Regelungen gelten ab heute 2G ade: Das deutsche Bundesland Baden-Württemberg lockert heute die Coronamassnahmen massiv. Das hat Auswirkungen für alle, die ennet der Grenze einkaufen, essen, ins Kino, zum Coiffeur, übernachten oder zu Freunden und Verwandten wollen. Hier die Übersicht. Thomas Wehrli Jetzt kommentieren 23.02.2022, 05.00 Uhr

Beim Einkauf in Deutschland gelten wieder neue Regeln – mit Lockerungen für Ungeimpfte. Symbolbild: Keystone

Nicht nur die Schweiz, auch das deutsche Nachbarland Baden-Württemberg fährt die Coronamassnahmen Schritt um Schritt zurück. Seit heute Mittwoch gilt im Ländle wieder die Warn- und nicht mehr die Alarmstufe. Damit gibt es weitere Erleichterungen – und das freut auch ungeimpfte Schweizerinnen und Schweizer

Bei meinem letzten Besuch in Deutschland hatte ich ein 2G-Schild-Flash: Muss ich als Ungeimpfter immer noch damit rechnen, überall vor verschlossenen Türen zu stehen?

Nein, diese Zeiten sind mit der Warnstufe passé. In der Warnstufe gilt fast überall wieder die 3G-Regel, also geimpft, genesen oder getestet.

Kann ich als Ungeimpfter also auch wieder in ein Museum oder in ein Theater?

Ja, für Kultureinrichtungen gilt wieder 3G. Bei Veranstaltungen wie Theateraufführungen oder Fussballmatches gelten allerdings nach wie vor Auslastungsregeln.

Ich wage es kaum, zu fragen: Kann ich wieder unbeschwert in Läden nach Schnäppchen stöbern und so meinem liebsten Hobby frönen?

Sie sind von Ihren Entzugserscheinungen erlöst! Sie können wieder nach Belieben in Wühltischen und Gestellen stöbern. Für alle Läden gilt ab Mittwoch nur noch die Maskenpflicht. Damit haben Grundversorger und andere Läden nun wieder gleich lange Spiesse.

Reicht auch eine einfache Maske?

Nein, Personen ab 18 Jahren müssen FFP2-Masken tragen.

Shoppen macht durstig. Kann ich als Ungeimpfter wieder in ein Restaurant?

Auch hier wurde die 2G-Regel aufgehoben. Es gilt wieder die 3G-Regel, das heisst: Als Ungeimpfter müssen Sie einen negativen Coronatest vorweisen, wenn Sie in ein Restaurant wollen.

Falls Sie keinen Test haben und Ihnen das Restaurant ihren Kaffee draussen serviert, dann können Sie ihn dort trinken: Bei der Aussenbewirtung gilt lediglich die Maskenpflicht – und eine Schlotter-Gefahr.

Nach dem Schlottern geht’s auf in die Disco zum Aufwärmen.

Das wird dann nichts, wenn Sie ungeimpft sind. Denn Clubs und Discos sind zwei der wenigen Bereiche, in denen auch in der Warnstufe die 2G-plus-Regel gilt. Das heisst: Es dürfen nur Genesene und Geimpfte in die Disco, die einen negativen Test vorweisen können.

Zum Glück kenne ich noch ein paar Leute. Darf ich als Ungeimpfter zu ihnen nach Hause?

Sie dürfen. Allerdings sind Sie dann ein limitierender Faktor. Denn während es bei Treffen von Geimpften und Genesenen keine zahlenmässige Beschränkung gibt, dürfen sich – ist ein Ungeimpfter darunter – maximal zehn Personen treffen.

Dann aber noch schnell vorher zum Coiffeur, denn mein Ich sucht am Morgen, wenn es in den Spiegel schaut, schon länger nach der Frisur.

Auch für «körpernahe Dienstleistungen», wie das in der Amtssprache heisst, gilt in der Warnstufe wieder die 3G-Regel. Ein Test reicht also. Falls Sie gleich das Komplettangebot mit Massage, kosmetischer Behandlung und Nagelpflege buchen wollen – kein Problem, auch hier gilt die 3G-Regel.

Und wie sieht es mit einem Besuch eines Thermalbades aus?

Mit einem negativen Coronatest haben Sie wieder freie Fahrt – oder vielleicht treffender: freies Eintauchen. Einzig für die Dampfbäder, die nun auch wieder öffnen dürfen, gilt noch die 2G-Regel.

Nach so einem langen Tag bin ich müde. Kann ich als Ungeimpfter in Deutschland übernachten oder muss ich mich schlaftrunken auf den Rückweg machen?

Ja nicht, denn schlaftrunken sind Sie eine Gefahr für sich und andere. Während in der Alarmstufe nur Geimpfte und Genesene in Hotels übernachten durften, bekommen jetzt auch wieder Ungeimpfte ein Bett – mit einem negativen Coronatest. In der Alarmstufe gab es das Bett für Ungeimpfte nur, wenn sie auf Geschäftsreise waren.

Vor der Rückreise geht’s noch schnell ins Fitness. Oder?

Ich formuliere es vorsichtig: Schaden kann es Ihnen nicht. Und rechtlich steht auch nichts dagegen, denn auch in Fitnessstudios gilt wieder die 3G-Regel.

Dumm nur. Jetzt habe ich den Autoschlüssel verloren und muss mit dem ÖV zurück und den Ersatzschlüssel holen. Darf ich überhaupt in den Zug einsteigen?

Sie dürfen – wenn Sie ein Billett gelöst haben. In Zügen und Bussen gilt in Deutschland die 3G-Regel. Zudem muss eine FFP2-Maske getragen werden.

Ich möchte nochmals die Skipiste in Herrischried hinunterkurven. Kann ich das?

Nein, aber einen Strich durch die Rechnung macht Ihnen nicht Corona, sondern das Wetter. «Aufgrund des Dauerregens der letzten Tage müssen wir den Liftbetrieb einstellen. Wir hoffen, bald wieder startklar zu sein», heisst es auf der Website. Sollte der Lift wieder aufgehen, gilt neu 3G.

Was gilt für die Einreise nach Deutschland?

Solange die Schweiz in Deutschland auf der Liste der Hochrisikoländer steht, gilt für die Einreise die 3G-Regel. Einen Nachweis müssen alle Personen ab sechs Jahren erbringen.

Grenzgänger und Grenzpendler, die sich weniger als 24 Stunden in Deutschland aufhalten, sind allerdings von der Anmeldepflicht befreit. Ebenso sind Ungeimpfte von der Quarantänepflicht befreit, wenn sie nicht länger als 24 Stunden in Deutschland bleiben.

