Fleisch halb so teuer: So sehr lohnt sich Einkaufstourismus

Einkaufstourismus Fleisch ist in der Schweiz doppelt so teuer wie in Deutschland: So viel billiger sind Lebensmittel ennet der Grenze wirklich Nahrungsmittel und alkoholische Getränke kosten in der Schweiz im Schnitt rund 1,5 Mal mehr als in Deutschland. Das Statistischen Bundesamtes in Deutschland vergleicht monatlich die Preise von 36 europäischen Ländern: So hoch wie in der Schweiz ist das Preisniveau für Lebensmittel nirgends. Thomas Wehrli Jetzt kommentieren 19.07.2022, 05.00 Uhr

Steffen Schubert aus der Region Aarau kauft im Laufenpark in Badisch Laufenburg ein. Andrea Worthmann

Der starke Franken freut alle Schnäppchenjäger: Wer jetzt in Deutschland einkauft, kommt mit einem noch praller gefüllten Einkaufswagen aus dem Laden als noch vor einigen Wochen. Denn ein Euro kostet aktuell nur noch rund einen Franken.

«Es ist jetzt unsagbar günstig», sagt ein Schweizer, der gerade bei Schmidts Märkte in Bad Säckingen eingekauft hat. «So viel gab es noch nie.» Er kaufe oft in Deutschland ein, «jetzt aber erst recht». Das hat sich auch Steffen Schubert aus der Region um Aarau gesagt. Er kauft zwar nicht regelmässig in Deutschland ein. Doch auch er sagt:

«Hier bekommt man einfach mehr fürs Geld und hat erst noch eine bessere Auswahl.»

Doch wie viel mehr bekommt man eigentlich fürs Geld? Das Statistische Bundesamt in Deutschland vergleicht jeden Monat das Preisniveau für Nahrungsmittel und weiteren Produkten von 36 Ländern. Zugrunde legt es seinen Berechnungen die Paritäten von Eurostat. Die Kaufkraftparitäten geben an, «wie viele Währungseinheiten eine bestimmte Menge von Waren und Dienstleistungen in den verschiedenen Ländern kostet».

Die Berechnungen für Nahrungsmittel und alkoholische Getränke zeigen: So teuer wie in der Schweiz sind Lebensmittel in keinem anderen Land. Das Statistische Bundesamt schreibt dazu:

«Unter allen ausgewählten europäischen Urlaubsländern war das entsprechende Preisniveau in der Schweiz am höchsten und lag um 54 Prozent über dem in Deutschland.»

Entlang der Grenze dürfte die Preisdifferenz allerdings nicht ganz so hoch sein. Die Berechnungen, die das Amt Anfang Juli veröffentlicht hat, basieren auf den Daten vom April. Zwar ist der Euro seither weiter gefallen, dafür ist aber die Teuerung in Deutschland höher als in der Schweiz.

Fleisch in der Schweiz doppelt so teuer

Besonders krass ist der Unterschied beim Fleisch: Ein saftiges Plätzchen für den Grill kostet in der Schweiz doppelt so viel wie in Deutschland. Noch deutlicher sind die Preisunterschiede zu Staaten im Osten. Gegenüber der Türkei beispielsweise kostet Fleisch in der Schweiz viermal so viel.

Bei den meisten Lebensmitteln wie Brot, Fisch oder Milchprodukten beträgt die Differenz zwischen der Schweiz und Deutschland rund das 1,5-fache. Einzig bei Obst und Gemüse ist die Differenz klein: Karotten und Co. kosten in Deutschland nur zehn Prozent weniger als in der Schweiz.

Bei Zigaretten zahlt man in der Schweiz 23 Prozent mehr, bei Bekleidung und Schuhen liegen die Preise um 40 Prozent über jenen von Deutschland. Nur gerade in einem einzigen erhobenen Bereich liegt das Preisniveau in der Schweiz unter jenem in Deutschland: bei der Energie.

Restaurantbesuch ist 66 Prozent teurer

Bus und Bahn sind in der Schweiz 13 Prozent teurer als in Deutschland, Freizeit, Unterhaltung und Kultur 46 Prozent. Der Restaurantbesuch und die Hotelübernachtung schlagen mit einem Plus von 66 Prozent zu Buche.

Rechnet man alle Konsumausgaben der privaten Haushalte zusammen, liegt das Preisniveau in der Schweiz um 56 Prozent über jenem von Deutschland. Im Juli 2021 betrug die Differenz 51 Prozent.

So hoch waren die gesamten Konsumausgaben im April einzig noch in Island. Ebenfalls tief in die Tasche greifen mussten die Norweger, Dänen und Iren. In Frankreich und Österreich dagegen lebt es sich fast gleich teuer wie in Deutschland.

Beim Einkaufen allerdings fährt man als Schweizer in Frankreich sogar noch günstiger als in Deutschland. Brot und Nährmittel – dazu gehören auch Reis, Müesli, Mehl, Backwaren und Nudeln – sind in Frankreich drei Prozent günstiger als in Deutschland. Bei Milchprodukten und Eiern sind es sechs und bei Fisch, ob frisch oder gefroren, sogar elf Prozent.

