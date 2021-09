So viel wird der Einkauf in Deutschland künftig teurer sein

Einkaufstourismus Die 300-Franken-Freigrenze fällt – das bedeutet es konkret für Ihren Einkauf Heute lohnt sich der Einkauf in Deutschland. Viele Produkte sind deutlich günstiger und man bekommt erst noch die deutsche Mehrwertsteuer zurück, wenn man für weniger als 300 Franken einkauft. Diese Wertfreigrenze fällt. Was bedeutet das nun für Ihren Einkauf? Lohnt er sich noch? Die AZ hat die Antworten auf die 14 wichtigsten Fragen. Thomas Wehrli 25.09.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Viele Schweizer kaufen heute in Deutschland ihre Lebensmittel ein – auch in Zukunft, wenn die Freiwertgrenze fällt? Chris Iseli (15.06.2020)

Den Einkaufstouristen geht es an den Kragen – oder besser: ans Portemonnaie. Als Zweitrat hat der Ständerat diese Woche beschlossen, die Wertfreigrenze von 300 Franken pro Person zu senken. Wie hoch die Grenze sein wird, ist noch offen; im Raum sehen 50 Franken.

Das würde dann heissen: Kauft man für mehr als 50 Franken ein, muss man die Schweizer Mehrwertsteuer für die eingekauften Produkte berappen. Was heisst das konkret? Lohnt sich das Grenz-Hopping für das Grenz-Shopping dann noch? Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Damit die Wertschöpfung vermehrt in der Schweiz bleibt. Heute kaufen Schweizer jedes Jahr für rund zehn Milliarden Franken im grenznahen Ausland ein. Viele Produkte sind da ohnehin schon günstiger – erst recht, wenn man die deutsche Mehrwertsteuer zurückerhält und in der Schweiz keine bezahlen muss.

Heute kann jede Person Waren für 300 Franken importieren, ohne in der Schweiz Mehrwertsteuer zahlen zu müssen. Sinkt diese Grenze auf 50 Franken, so ist ab diesem Betrag die Mehrwertsteuer fällig.

Nein, wenn der Warenwert die Freigrenze übersteigt, dann wird die Mehrwertsteuer für den ganzen Einkauf fällig – also in Ihrem Fall für die ganzen 57 Franken.

Das hängt davon ab, wie viele Produkte es sind. Lässt sich der Einkauf so aufteilen, dass jeder für 50 Franken Produkte importiert, dann muss keine Mehrwertsteuer bezahlt werden. Handelt es sich aber um einen Gegenstand, sagen wir eine Jacke, so wird für den ganzen Betrag die Mehrwertsteuer fällig. Denn die Jacke lässt sich nicht in zwei Portionen teilen – gut, theoretisch schon, aber eine halbe Jacke macht wenig Sinn.

Nein, dann wird die Mehrwertsteuer für 100 Franken fällig. Denn eine Person bleibt mit den 50 Franken unterhalb der Freigrenze, die andere Person aber nicht – und deshalb wird bei ihr für den gesamten Betrag die Mehrwertsteuer fällig.

Ja, denn der Wert aller Waren – dazu gehören auch Reparaturen – sind zusammen zu rechnen. Sie müssen also für die ganzen 120 Franken Mehrwertsteuern zahlen.

Umgerechnet wird nach dem Devisenkurs (Verkauf) vom Vortag.

Die Freigrenze bezieht sich immer auf den Warenwert nach Abzug der ausländischen Mehrwertsteuer. Der effektive Warenwert liegt also höher als heute 300 und in Zukunft wohl 50 Franken.

Das ist eine ganz schlechte Idee – oder zumindest eine, die nicht rechtens ist. Denn die Wertfreigrenze kann pro Person und Tag nur einmal geltend gemacht werden.

Ja, die Freigrenze gilt auch für Kinder. Allerdings müssen die gekauften Gegenstände auf drei Personen verteilbar sein; Sie können nicht einen einzelnen Gegenstand für 150 Franken mehrwertsteuerfrei über die Grenze nehmen.

Jetzt wird's kompliziert, denn sowohl die Schweiz wie Deutschland haben verschiedene Mehrwertsteuersätze wie auch Systeme. Nehmen wir an, Lebensmittel für 150 Euro gehören zum Grundbedarf, 100 Euro geben Sie für Produkte und Lebensmittel aus, die nicht darunter fallen. Dazu gehört etwa Apfelsaft oder auch Mineralwasser. Sie erhalten also auf 150 Euro 7 Prozent zurück, das macht 10,50 Euro. Für die 100 Franken gibt es 19 Euro retour (der Normalsatz liegt bei 19 Prozent). Ihr Einkauf kostet Sie heute also 220,50 Euro. Künftig ist er zwar gleich teuer, aber eben: Sie müssen die Schweizer Mehrwertsteuer zahlen – und zwar auf der ganzen Summe.

Umgerechnet entsprechen die 250 Euro aktuell rund 270 Franken. Auf diese Summe zahlen Sie die Mehrwertsteuer – sagen wir der Einfachheit halber, dass auch in der Schweiz 150 Euro zum reduzierten Satz von 2,5 Prozent verrechnet werden, 100 zum Normalsatz von 7,7 Prozent. Sie zahlen für die 162 Franken (150 Euro) also gut vier Franken Mehrwertsteuer, für die 108 Franken (100 Euro) gut acht Franken Mehrwertsteuer. Ihr Einkauf kommt Sie somit rund zwölf Franken teurer als heute. Das entspricht rund 4,4 Prozent.

Das kommt etwas darauf an, wo Sie wohnen. Wenn Sie aus der Innerschweiz anfahren, legen Sie mit einer Vollkostenrechnung – der Autokilometer zu 80 Rappen veranschlagt – sicher drauf. Es gilt die Devise: Je länger der Anfahrtsweg ist, desto weniger lohnt sich der Einkauf. Das ist heute nicht anders. Die EU hat Berechnungen angestellt, was ein identischer Warenkorb in den verschiedenen Ländern kostet. Danach kostete ein identischer Warenkorb 2019 in der Schweiz 173 Franken, in Deutschland 111 Euro, in Frankreich 109 Euro und in Österreich 114 Euro.

Nein, denn es gibt noch die zweite Kategorie, die Freimengen. Werden diese überschritten, muss für die Mehrmengen Zoll bezahlt werden. Ein Beispiel: Sie sind alleine unterwegs und kaufen im Discounter «Frische Hähnchen-Schenkel mit Rückenstück», die Packung à 2000 Gramm. Diese gibt es aktuell für 5,49 Euro. Da greifen Sie zu und nehmen gleich 5 Packungen. Das sind dann 10 Kilo. Die Zollfreimenge beträgt allerdings nur ein Kilo pro Tag und Person. Für neun Kilo müssen Sie also Zoll zahlen. Beim Fleisch liegt die Zollabgabe bei Einkäufen bis 10 Kilo bei 17 Franken pro Kilo. Das heisst Sie zahlen nun zusätzlich 153 Franken. Ein Schnäppchen sieht anders aus.