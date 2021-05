Einkaufstourismus

Der Einzelhandel macht wieder dicht: Was Sie über die neuen Coronabestimmungen ennet der Grenze wissen müssen

Im Landkreis Waldshut wurde die Sieben-Tage-Inzidenz von 150 Neuinfektionen am dritten Tag in Folge überschritten – das hat Folgen: Die deutsche Grenzregion muss nämlich die sogenannte «Notbremse» ziehen. Seit Dienstag gelten verschärfte Massnahmen. Die AZ erklärt, was sich damit für die Schweizerinnen und Schweizer ändert.