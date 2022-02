Das Abstempeln ist bald vorbei - der digitale Ausfuhrschein kommt

Einkaufstourismus Das Abstempeln der Ausfuhrscheine ist schon bald Geschichte – nun kommt die digitale Lösung Seit Jahren fordert das Gewerbe im süddeutschen Raum einen digitalen Ausfuhrschein. Nun kommt Bewegung in die Idee: Der Haushaltausschuss des Bundestages hat die Mittel für das Projekt «digitaler Ausfuhrschein» freigegeben. Damit könnte schon bald die Menschenkolonne vor den Zollämtern Geschichte sein. Thomas Wehrli Jetzt kommentieren 08.02.2022, 05.00 Uhr

Noch muss jeder Ausfuhrschein oder Kassenbeleg einzeln abgestempelt werden. Reto Martin

Immer wieder samstags begegnen einem auf der Rheinbrücke zwischen Stein und Bad Säckingen zwei Kolonnen ganz unterschiedlicher Provenienz. Da ist zum einen die blecherne Kolonne. Stossstange an Stossstange quälen sich die Autos in Richtung Deutschland. Gequält blicken auch viele der Fahrzeuginsassinnen und -insassen in die Welt – bis knapp vor den deutschen Zollbeamten. Dann wird schnell in den Lächelmodus gewechselt; man will ja schliesslich nicht kontrolliert werden.

Zum anderen ist da die Menschenkolonne, die scheinbar festgewurzelt rechts von den Autos aufscheint. Erst bei genauerem Hinsehen stellt man erleichtert fest: Und sie bewegen sich doch! Alle 15 Sekunden geht es einen Meter vorwärts.

Des Rätsels Lösung: Diejenigen, die in den Fahrzeugen sitzen, pilgern nach Bad Säckingen, um einzukaufen – und werden sich, Stunden später, in die stehende Menschenkolonne einreihen, um die Ausfuhrscheine abzustempeln. Denn nur so bekommen Schweizer Kundinnen und Kunden die Mehrwertsteuer zurückerstattet. Wie es des Schweizers Art ist, nimmt er es, wie es kommt, erst recht, wenn er Geld zurückbekommt.

Haushaltsausschuss gibt Mittel frei

Die eine Kolonne, die zweibeinige, könnte derweil schon bald Geschichte sein. Nicht etwa, weil die Schweizerinnen und Schweizer plötzlich die Lust am Shoppen im Nachbarland verloren haben. Das dürfte erst dann der Fall sein, wenn Lebensmittel und weitere Produkte in Deutschland teurer sind als in der Schweiz – also kaum je.

Aber nach jahrelanger Blockade hat der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages Ende letzter Woche die finanziellen Mittel für das Projekt eines digitalen Ausfuhrscheins freigegeben. Damit dürfte das monotone «Pa-dämm» des Stempels künftig ausbleiben oder zumindest deutlich weniger oft durch den Schalterraum hallen. Denn sobald der elektronische Ausfuhrschein vorliegt, wird das händige Abstempeln bei den freundlich bis grimmig dreinblickenden Beamten überflüssig.

Bis zu 16 Millionen Ausfuhrscheine

Entsprechend gross ist die Vorfreude beim Detailhandel in Deutschland. Liest man die Stellungnahme von Claudius Marx, Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer Hochrhein-Bodensee, so hat der Haushaltsausschuss dem grenznahen Gewerbe ein verspätetes Weihnachtsgeschenk gemacht.

Bis zu 16 Millionen Ausfuhrscheine wurden vor Corona abgestempelt. Damit erwies sich das papiergestützte Verfahren der Umsatzsteuerrückerstattung «als wahres Bürokratie-Monster», so Marx.

«Nicht nur die personelle Beanspruchung des Zolls beim manuellen Abstempeln der Ausfuhrscheine brachte das System an seine Grenzen, auch der Einzelhandel war und ist bis heute unsinnig belastet.»

Ganze Lagerhallen hätten angemietet werden müssen, um Millionen von Papierdokumenten für die Finanzverwaltung zu archivieren, weiss Marx. Zudem hätten Schlangen an den Kassen die Kundschaft verärgert.

Tempo bei der Umsetzung gefordert

«Was wir uns nun wünschen, ist Tempo», so Marx weiter. Er ist überzeugt: «Unser von Corona, von Lockdowns, Zugangsbeschränkungen und Grenzschliessungen gebeutelter Einzelhandel am Bodensee und Hochrhein hätte es mehr als verdient, an dieser Stelle zeitnah Entlastung zu bekommen.»

Das mit dem Tempo könnte durchaus hinkommen, denn das Projekt muss nicht von null auf starten: Industrie- und Handelskammern, der Handelsverband Südbaden sowie weitere Akteure haben bereits vor Jahren in enger Zusammenarbeit mit einer Taskforce der General-Zolldirektion weitgehende Vorarbeiten geleistet. Daran müsse nun angeknüpft werden, fordert die Industrie- und Handelskammer und bietet ihre Mithilfe an. Ein entsprechender Brief ist bereits in Richtung Bundesfinanzministerium unterwegs.

