Härtere Coronamassnahmen: Was Einkaufstouristen beachten müssen

Einkaufstourismus Baden-Württemberg verschärft die Coronamassnahmen nochmals drastisch – das bedeutet es für Sie, wenn Sie im Grenzgebiet einkaufen wollen Die Coronazahlen im deutschen Bundesland Baden-Württemberg sind nochmals massiv gestiegen. Deshalb gilt seit Mittwoch die Alarmstufe. Damit wird es für Ungeimpfte eng – auch aus der Schweiz. Das müssen Sie beachten, wenn Sie nach Deutschland einreisen wollen, um einzukaufen, etwas zu essen oder einen Besuch zu machen. 17.11.2021

Im Einzelhandel müssen Ungeimpfte einen negativen Coronatest vorweisen – ausgenommen sind Grundversorger wie Supermärkte. Hans Christof Wagner

Das deutsche Bundesland Baden-Württemberg hat am Mittwoch die Alarmstufe ausgerufen und damit die Coronamassnahmen weiter verschärft. Dies, weil an zwei aufeinanderfolgenden Werktagen mehr als 390 Personen auf den Intensivstationen lagen.

Vielerorts gilt nun seit Mittwoch die 2G-Regel. Es haben also nur Geimpfte und Genesene Zutritt. Was heisst das für die Schweizerinnen und Schweizer? Die AZ hat die Antworten auf die zwölf wichtigsten Fragen zusammengestellt.

Ja, an den Einreiseregeln hat sich (noch) nichts geändert. Sie dürfen auch als Ungeimpfter nach Deutschland einreisen – allerdings nur, wenn Sie sich nicht länger als 24 Stunden in Deutschland aufhalten. Denn grundsätzlich gilt in Deutschland eine Test- respektive Nachweispflicht. Davon ausgenommen sind neben Kurzaufenthaltern auch Grenzgänger.

Dazu schreibt das Auswärtige Amt: «Für Grenzgänger und Grenzpendler mit jeweils weniger als 24 Stunden Aufenthalt gilt die Test- oder Nachweispflicht nur für Hochrisiko- und Virusvariantengebiete oder bei der Einreise auf dem Luftweg. Nicht geimpfte oder genesene Personen in diesem Grenzverkehr müssen einen negativen Test lediglich zweimal pro Woche vorweisen.»

Ja, Geschäfte des täglichen Bedarfs sind von der 3G-Regel ausgenommen. Hier reicht es, wenn Sie – wie in der Schweiz – eine Maske tragen. Neben Einkaufszentren für Lebensmittel und den täglichen Bedarf gilt die Ausnahme auch für Apotheken und Baumärkte.

Dann gilt die 3G-Regel. Läden können Sie nur mit einem negativen Coronatest betreten. Es reicht dabei auch ein Antigentest; es muss also nicht zwingend ein PCR-Test sein.

Ja, auch das ist kein Problem. Abholdienste sind von der 3G-Regel ausgenommen. In Paketshops gilt – wie in allen Geschäften – Maskenpflicht.

Nein, in Gaststätten gilt nun die 2G-Regel; es haben also nur Geimpfte und Genesene Zutritt. Darüber wird derzeit auch in der Schweiz diskutiert. Im Aussenbereich einer Gaststätte, also in der Gartenwirtschaft, dürfen Sie sich nach wie vor hinsetzen – so Sie bei den aktuellen Temperaturen dazu Lust haben respektive Sie auf der Terrasse bedient werden. Allerdings gilt auch hier die Testpflicht. Ein Antigentest reicht dabei nicht, es muss ein PCR-Test sein.

Nein, für Beherbergungsbetriebe gilt aktuell noch die 3G-Regel; das kann sich aber schnell ändern. Ein Antigentest reicht dabei nicht, Sie müssen beim Check-in einen negativen PCR-Test vorweisen. Bitte beachten Sie, dass für Aufenthalte, die länger als 24 Stunden dauern, zusätzliche Regeln für die Einreise (Anmeldepflicht) oder die Quarantäne gelten können.

Ja – wenn Sie geimpft oder genesen sind. Denn bei allen öffentlichen Veranstaltungen gilt nun die 2G-Regel. Also ob Theater, Kino, Konzert, Stadt- oder Vereinsfest: Zutritt haben nur noch Geimpfte und Genesene. In der Warnstufe hatten auch noch Personen Zutritt, die einen negativen PCR-Test vorweisen konnten.

Nein, auch für Museen und Bibliotheken gilt die 2G-Regel. Ausgenommen sind Landesbibliotheken; diese dürfen auch Ungeimpfte mit einem PCR-Test besuchen.

Nein, wie in der Schweiz gilt auch in Deutschland im öffentlichen Verkehr lediglich eine Maskenpflicht. Ausgenommen sind touristische Reisen, also Schiffs- oder Busreisen; hier gilt die 2G-Regel.

Ja, das dürfen Sie. Allerdings sind auch private Besuche stark eingeschränkt. So darf sich ein deutscher Haushalt in der Alarmstufe nur noch mit einer weiteren Person treffen. Nicht mitgezählt werden Geimpfte, Genesene und Personen, die jünger als 17 Jahre sind. Auch Menschen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können, werden nicht dazu gerechnet.

Damit ist zu rechnen. Österreich hat am Mittwoch seine Einreiseregeln nochmals verschärft: Ab kommendem Montag dürfen Ungeimpfte nur noch mit einem PCR-Test einreisen. Antigen-Schnelltests werden nicht mehr akzeptiert. Steigen die Fallzahlen weiter, ist mit zusätzlichen Einschränkungen bei Grossveranstaltungen wie Fussballspielen oder Weihnachtsmärkten zu rechnen.

Eine Prognose ist schwierig. Derzeit wären sie erlaubt. Nach den aktuell geltenden Vorschriften hätten auch Ungeimpfte Zutritt zu den Märkten. Allerdings dürften sie nichts konsumieren, denn für Ess- und Trinkstände gilt – wie für die ganze Gastronomie – die 2G-Regel.