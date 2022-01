Baden-Württemberg kippt 2G im Detailhandel: Was Sie wissen müssen

Einkaufstourismus 2G-Regel gekippt: Jetzt können auch wieder Ungeimpfte Klamotten und Schuhe ennet der Grenze shoppen – fünf Antworten Die bisher gültige 2G-Regelung für den Einkauf in Läden, die nicht der Grundversorgung dienen, ist in Baden-Württemberg passé. Mit dem jetzt geltenden 3G-Standard haben auch wieder ungeimpfte Schweizerinnen und Schweizer die Möglichkeit, in Städten wie Bad Säckingen beispielsweise Mode einzukaufen. Alles Wissenswerte in fünf Fragen und Antworten. Hans Christof Wagner Jetzt kommentieren 26.01.2022, 16.00 Uhr

In Geschäften des nicht täglichen Bedarfs in Baden-Württemberg gilt jetzt die G-Regel, auch in Läden wie hier in Bad Säckingen. Hans Christof Wagner (26. Januar 2022)

Nach einem Urteil des Verwaltungsgerichtshofes in Mannheim wechselt das deutsche Bundesland Baden-Württemberg am Freitag in die Alarmstufe I. Das ist verbunden mit diversen Lockerungen im Detailhandel, aber auch in der Gastronomie. Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Bisher galt in den Geschäften, die nicht der Grundversorgung oder der Deckung des täglichen Bedarfs dienen, die 2G-Regel. Heisst: Ungeimpfte blieben beispielsweise bei Mode-, Elektronik-, Möbel- oder Schuhläden draussen, auch mit negativem Test.

Nun gilt wieder die 3G-Regel. Das heisst, auch Kundinnen und Kunden mit einem aktuellen negativen Coronatest können wieder ungehindert shoppen – ungeachtet ihres Impfstatus. Der negative Test ist aber nach wie vor Pflicht, es reicht ein Schnelltest.

Von der 3G-Regel ausgenommen sind die Geschäfte der Grundversorgung. Sprich: Lebensmittelmärkte, Drogerien, Apotheken, Bäckereien, Getränke-, Bau- und Gartenmärkte, Metzgereien, Optiker, Sanitätshäuser, Tankstellen und Tierbedarfsmärkte.

Die Neuregelung ist ab sofort in Kraft. Geschäfte in den Zentren des Schweizer Einkaufstourismus, wie zum Beispiel Bad Säckingen, haben die neuen Regelungen an ihren Eingängen bereits signalisiert.

Ja. Unabhängig vom Aus für die 2G-Regel in Baden-Württembergs Detailhandel ist dort für Personen ab 18 Jahren generell das Tragen einer FFP2-Maske oder einer Maske des gleichwertigen Schutzniveaus – gemäss den Standards KN95 oder N95 – verpflichtend. Das Tragen einer medizinischen oder OP-Maske reicht nicht aus.

Die Landesregierung von Baden-Württemberg begründet das mit der sich schneller verbreitenden Omikron-Variante. FFP2 biete dagegen einen höheren Schutz. Entsprechende Masken sind in Märkten der Grundversorgung bereits seit Dezember Pflicht und müssen nun auch in allen anderen Geschäften sowie in Bussen und Bahnen getragen werden.

Teilweise. Denn: Auch in der Gastronomie gibt es Lockerungen. Hier galt in Baden-Württemberg bisher gar die 2G-plus-Regel. Auch Geimpfte und Genesene mussten also einen negativen Test vorweisen. Nun gilt in Innenräumen neu wieder 2G – Geimpfte und Genesene müssen keinen Test mehr vorlegen. Ein negatives Testresultat allein jedoch reicht nicht für den Zutritt zu den Innenräumen. Im Freien gilt 3G.

Nein. Ganz abgeschafft hat das Bundesland die 2G-Regel im Detailhandel nicht – ob diese wieder eingeführt wird, hängt mit der weiteren Entwicklung der Pandemie zusammen. Die Regel könnte also zurückkehren, wenn die Hospitalisierungsinzidenz und die Belastung der Intensivstationen wieder bestimmte Grenzwerte überschreiten.

