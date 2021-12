Rheinfelder Stiftung: Ein Zeichen für die Menschen in Burundi

Stiftungsratspräsidentin Susanne Baumberger beim Rundgang durch das Flüchtlingslager. Markus Raub - RMP Media Producti

Fricktal «Mit dem Besuch zeigen wir den Menschen, dass man sie nicht vergessen hat»: Ein Zeichen für die Menschen in Burundi Zwei Verantwortliche der Rheinfelder Stiftung Burundikids reisten nach Ostafrika, um dort verschiedene Hilfsprojekte voranzutreiben. 09.12.2021, 05.00 Uhr

Stiftungsräte von Burundikids Schweiz besuchten kürzlich das Spital und das Flüchtlingslager in Ostafrika. Die Rheinfelder Stiftung unterstützt verschiedene Projekte der vor Ort tätigen Organisation Fondation Stamm. Das wichtigste ist dabei ein Spital.

«Auch wenn ein täglicher ­E-Mail-Kontakt und Videokonferenzen mit der Projektleitung in Burundi möglich sind, bleibt der jährliche Projektbesuch sehr wichtig», sagt Stiftungsrat Markus Raub. Bedingt durch die Coronapandemie, konnten er und Stiftungsratspräsidentin Susanne Baumberger letztes Jahr keine Reise machen. Burundi hatte den Flughafen für knapp ein Jahr geschlossen.

Erweiterungsbau für Spital geplant

Nun aber klappte es wieder. Die Arbeitswoche war entsprechend mit mehreren Besprechungen und Treffen ausgefüllt. Zum einen galt es, die neuen Mitarbeiter im Spital kennen zu lernen: den neu angestellten Spitalverwalter und den Chefarzt. Zum anderen waren die obligaten Meetings mit der lokalen Projektleiterin Verena Stamm von der Fondation Stamm und dem Ärzte-Team angesagt.

Auch wurde eine Begehung des Spitals gemacht. Dabei wurde der technische Zustand kontrolliert und Reparaturarbeiten besprochen. Für das kommende Jahr ist der Bau eines Erweiterungsgebäudes geplant. In dieses werden die Apotheke und die Verwaltung ausgelagert. Es wird ausserdem einen grossen Raum geben, der für Aus- und Weiterbildungen genutzt werden wird.

Ein kleiner Lichtblick für die Menschen

Die Projektkosten belaufen sich auf rund 180000 Franken. Die Spendenaktion dafür ist schon angelaufen. «Das neue Gebäude wird dem Spital einen grossen Mehrwert bringen», so Raub. In einem weiteren Projekt wird das Spital nächstes Jahr mit einer Spitalsoftware und neuer IT-Hardware ausgestattet. Diese soll die Arbeitsabläufe von der Patientenaufnahme bis zur Fakturierung sowie die Planung der Medikamenteneinkäufe vereinfachen.

Ende letzten Jahres hat die Stiftung ein Nothilfeprojekt gestartet, das Klimaflüchtlingen in einem Flüchtlingslager ermöglicht, medizinische Versorgung zu erhalten. Derzeit leben dort noch 6500 Menschen. Raub sagt:

«Sie haben kein Zuhause mehr und können das Camp nicht verlassen», sagt Raub

Es seien vor allem Alte, Kranke, Frauen und Kinder, die in kleinen Zelten und unter Blachen leben. «Es ist eine menschenunwürdige Umgebung. Eigentlich sollte der Staat diese Menschen umsiedeln, aber dies geht nur schleppend bis gar nicht voran. Die Arbeit unseres Ärzte-Teams ist ein kleiner Lichtblick für diese Menschen», so Raub. Die Stiftung werde die medizinische Nothilfe so weit möglich auch nächstes Jahr weiterführen.

Anerkennung für das Team vor Ort

Bei den jährlichen Besuchen gehe es nicht nur um die weitere Entwicklung und den Ausbau des Spitals: «Mit dem Besuch zeigen wir den Menschen, dass man sie nicht vergessen hat. Auch ist es eine Anerkennung an die grossartige Arbeit unseres Teams vor Ort», sagt Raub. Und auch für die Arbeit in Rheinfelden sei der persönliche Austausch wichtig: «Man sieht den Erfolg der vielen hundert Arbeitsstunden, die in das Spital investiert werden.» (az)