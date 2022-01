Freiwilligendienst Ein Lachen oder Lächeln ist für sie der grösste Lohn: Myrta Zimmermann besucht ehrenamtlich Senioren im Pflegeheim Die 65-Jährige aus Schwaderloch ist eine von 21 ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Besuchsdiensts Regio Laufenburg. Die Erfahrungen, die sie beim Besuch von Hochbetagten in Pflegeheimen und Alterszentren macht, möchte sie nicht mehr missen. Sie sagt: «Zeit ist das Kostbarste, was wir schenken können.» Hans Christof Wagner Jetzt kommentieren 06.01.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Myrta Zimmermann (rechts) vom Besuchsdienst Regio Laufenburg besucht die 85-jährige Christa von Ah. Hans Christof Wagner (21. Dezember 2021)

Myrta Zimmermann geht fürs Foto in die Hocke. Die Botschaft soll nicht sein: Ich kann stehen; sie muss sitzen – im Rollstuhl. Ich bin nicht oben; sie ist nicht unten. Auf Augenhöhe will sie den ihr anvertrauten Personen begegnen. Sie besucht als Ehrenamtliche des Besuchsdiensts Regio Laufenburg hochbetagte Menschen. Sie schenkt ihnen eine Stunde Zeit pro Woche und weiss vor jedem Besuch nie, was auf sie zukommt. Myrta Zimmermann macht das seit fünf Jahren.

Christa von Ah heisst die Frau, die Zimmermann im Pflegeheim des Gesundheitszentrums Fricktal in Laufenburg aktuell seit Juni besucht. Viel weiss sie eigentlich nicht von der 85-Jährigen. Dass sie aus Ostdeutschland stammt und wohl nur in Laufenburg im Pflegeheim lebt, weil ein Sohn in Basel wohnt.

Die Angehörigen der besuchten Person hat sie noch nie getroffen

Manchmal unterhalten sie sich über die Personen auf den Fotos, die in ihrem Zimmer an der Wand hängen. Es sind letzte Erinnerungsstücke an ein früheres Leben, das von Tag zu Tag immer mehr verblasst. Letzte Relikte einer kaum noch vorhandenen Privatsphäre. Die Angehörigen von Christa von Ah hat Myrta Zimmermann noch nie zu Gesicht bekommen.

Sie hat den 2010 gestarteten Besuchsdienst die ersten Jahre nur koordiniert. 2017 stieg sie selbst als Besucherin ein, auch weil die Warteliste immer länger geworden war. Zimmermann sagt:

«Man muss für den Job die Menschen gern haben und bereit sein, seine Komfortzone zu verlassen.»

Auf die Frage, was sie in den fünf Jahren gelernt hat, muss sie eine Weile überlegen. Dann sagt sie: «Sich auf den Moment einzulassen, gelassener zu werden und sich an den anderen Umgang mit der Zeit zu gewöhnen.» Einer bettlägerigen Seniorin fünf Minuten die Hand zu halten, war ihr am Anfang vorgekommen wie eine halbe Stunde.

Die Besuche verlaufen nicht nur harmonisch

Sie macht das ehrenamtlich, ohne Lohn. Aber für sie hat sich der Besuch schon dann «gelohnt», wenn sie den oft an Demenz erkrankten Seniorinnen und Senioren ein Lachen oder zumindest ein Lächeln entlocken kann. Und sie weiss: «Beides ist immer ehrlich, nie gespielt oder aus Kalkül.»

Aber die Besuche verlaufen nicht nur harmonisch. «Einmal hat mich Christa auch direkt aufgefordert, nach Hause zu gehen», erinnert sie sich. Auch mit solchen Situationen muss sie umgehen können – geschult durch Kurse, Supervisionen und Erfahrung.

Sie geht in ihrem Job durch ein Wechselbad der Gefühle: Sie muss anfängliches Misstrauen in Zutrauen, gar Vertrauen umwandeln. Doch sie weiss nie, wie viel Zeit ihr dafür bleibt. Christa von Ah wird sie, wenn nichts dazwischenkommt, bis zum Schluss besuchen, bis zu deren Tod.

Anerkennung oder Dankbarkeit sind nicht immer zu erwarten

Anerkennung oder Dankbarkeit seitens der Besuchten kann sie nicht unbedingt erwarten. Auch das ist eine Folge der Demenz. Doch wenn dann der Moment der Dankesbezeugung kommt, wie jüngst bei Christa von Ah, überwältigt sie das. Weil sie es eben gar nicht erst erwartet.

Solche Erlebnisse bestärken sie in ihrer Motivation. Für sie sind sie ein Zeichen, dass die regelmässigen Besuche Früchte tragen. Dass sie in den Besuchten etwas mobilisieren kann, was unter der Demenz schon vergessen zu sein schien: Gefühle zu äussern zum Beispiel.

Sie erinnert sich auch noch daran, wie sie einmal zusammen gesungen haben und der Seniorin die Liedtexte auf einen Schlag wieder geläufig waren. Zimmermann sagt:

«Wenn es gut läuft, ist es ein dreifacher Gewinn für den Besucher, den Besuchten und dessen Angehörige.»

Corona hat ihre Arbeit nochmals anstrengender gemacht. Die gebotene Distanz und die verbotene Nähe waren zeitweise grosse Herausforderungen. Und noch immer sei das Tragen von Masken ein Problem für demente Menschen, erzählt Zimmermann. Weil sie die Mimik des Trägers nicht einschätzen können. Weil sie gar nicht wissen, warum sie getragen werden und was Corona eigentlich ist.

Personeller Aderlass für den Besuchsdienst Regio Laufenburg

Als Koordinatorin des Besuchsdiensts Regio Laufenburg ist die Freude auf 2022 bei Myrta Zimmermann getrübt. Fünf ihrer ehrenamtlichen Besucherinnen und Besucher haben jetzt aufgehört.

Das ist mit ein Grund dafür, warum die 65-Jährige aus Schwaderloch sich nun neben Christa von Ah um eine zweite Besuchsperson kümmern möchte. Inzwischen teilpensioniert, will sie sich noch mehr Zeit für andere Menschen nehmen. Sie sagt: «Gemeinsame Zeit ist das Kostbarste, was wir schenken können.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen