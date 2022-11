Sisslerfeld: Bachem-Standort wird mit neuer Strasse erschlossen

Sisslerfeld Wegen Ansiedlung von Chemie-Riesen: Im Sisslerfeld soll für über 25 Millionen Franken eine neue Strasse gebaut werden Der Baselbieter Biochemie-Konzern Bachem will im Fricktaler Industriegebiet einen neuen Standort errichten. Das hat Auswirkungen auf die Verkehrsplanung: Der Standort soll nämlich über eine neue Strasse, die «Südspange», erschlossen werden. Kostenpunkt: 25,8 Millionen Franken. Allein die Gemeinde Eiken muss 10,8 Millionen Franken berappen – ob sie will oder nicht. Hans Christof Wagner Jetzt kommentieren 26.11.2022, 05.00 Uhr

Ins Sisslerfeld kommt mit der bevorstehenden Ansiedlung des Unternehmens Bachem neue Bewegung. zvg

Auf dem Sisslerfeld in Eiken entsteht bald der dritte Schweizer Standort des Baselbieter Biochemie-Konzerns Bachem. Mehrere hundert neue Arbeitsplätze – mit Wachstumsmöglichkeiten bis zu 3000 Jobs – werden durch den künftigen Standort geschaffen. Um die 750-Millionen-Franken-Ansiedlung möglich zu machen, gleist jetzt der Kanton Aargau die Erschliessung des künftigen Unternehmenssitzes auf Eiker Gemarkung auf.

Kernstück ist die «Südspange» – eine Verbindungsstrasse zum Bachem-Unternehmenssitz und darüber hinaus. Sie dockt im Osten mit einem Verkehrskreisel an die Kantonsstrasse 295 an, führt südlich an den bestehenden Industriebauten vorbei und erreicht den künftigen Firmenstandort.

Nach Auskunft von Projektleiter Daniel Kolb, der das Vorhaben an der Gemeindeversammlung in Eiken am gestrigen Freitagabend erstmals der Öffentlichkeit präsentierte, wird es eine Strasse mit mehreren und voneinander getrennten Fahrspuren sein – für Auto und Lastwagen, Bus- und Veloverkehr. Die Details stehen gemäss Kolb noch nicht fest.

Dafür aber die Kosten: 25,8 Millionen Franken. Die Gemeinde Eiken trägt davon 10,8 Millionen Franken, der Kanton sieben Millionen Franken und die Grundeigentümer acht Millionen Franken. Grundeigentümer sind hier die Industriekonzerne Bachem und DSM.

Zustimmung des Eiker Souveräns nicht erforderlich

Kolb hat die Pläne vor dem Eiker Souverän unter dem Traktandum «Verschiedenes» vorgestellt. Aber ein Ja zum Projekt seitens der Eiker Stimmbürgerinnen und Stimmbürger braucht der Kanton nicht. Eiken muss seinen Anteil als gebundene Ausgabe daran zahlen. Kolb erklärt:

«Das muss gemacht werden, die Erschliessungspflicht der Gemeinde besteht. Was hier vorliegt, ist bereits die kostengünstigste und effizienteste Lösung.»

Bachem, Biochemie-Unternehmen und Pharmazulieferer, wird neben dem Standort Bubendorf (Bild) in Eiken einen zweiten errichten. zvg

Und auch wenn die Details bezüglich Strassenbreite noch nicht feststehen, klar ist: Für die Bachem-Megaansiedlung, die wohl 2027/28 in Betrieb gehen wird, müssen die Dimensionen stimmen, dass über die Strasse Lastwagen, Autos, Busse und Velos sicher fahren können. Und klar ist auch: Um das Verkehrswachstum zu begrenzen, setzen die Sisslerfeld-Pläne auch auf den öffentlichen und den Langsamverkehr.

Erschliessung soll 2026 fertig sein

Bei der «Südspange» pressiert es, um alles noch rechtzeitig aufzugleisen, dass sie 2027/28 bereit ist. Der Zeitplan in Kürze: Abschluss des Erschliessungsvertrags bis Mitte 2023, Auflage, Vernehmlassung und Beschlussfassung bei kantonalem Nutzungsplan und regionalem Sachplan, Projektierung, Baubewilligungsverfahren, Inbetriebnahme bis Ende 2026.

25,8 Millionen Franken werden allein auf Eiker Gebiet fällig – und nochmals ein wohl zweistelliger Millionenbetrag wird gebraucht, wenn die «Südspange» in Richtung Münchwilen und Stein weitergebaut wird. Laut Kolb ist das geplant, hat aber noch keine Priorität.

Um zu verhindern, dass der Durchgangsverkehr die neue Strasse und nicht mehr die nördlich verlaufende Kantonstrasse nutzt, ist in der Mitte der «Südspange» ein für Autos und Töffs gesperrter Abschnitt vorgesehen. Diesen dürfen nur ÖV und Velo benutzen.

