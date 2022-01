Eiken: Souverän genehmigt Budget 2022 trotz massiver Kritik

Eiken Souverän genehmigt Budget im zweiten Anlauf – trotz massiver Kritik gegenüber dem Gemeinderat Der Eiker Gemeinderat kann aufatmen: Die Gmeind hat das überarbeitete Budget mit grossem Mehr angenommen. Vor der Abstimmung monierten mehrere Anwesende die Personalfluktuation auf der Verwaltung. Nun ist der Gemeinderat gefordert, um mittelfristig eine Steuerfusserhöhung zu vermeiden. Dennis Kalt 26.01.2022, 17.00 Uhr

Die Gemeindeversammlung hat im zweiten Anlauf das Eiker Budget 2022 genehmigt. Lucas Zeugin (10. Dezember 2014)

Der Eiker Gemeinderat hatte an diesem Dienstagabend einen schweren Stand. Schlug ihm doch an der ausserordentlichen Gmeind ­eine Bandbreite an Kritik und unangenehmer Fragen entgegen. Es war an Ammann Stefan Grunder, das überarbeitete Budget 2022 zu präsentieren.