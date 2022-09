In Eiken soll eine Paintball-Anlage enstehen

Eiken Schiessen in der Lagerhalle bald Teams mit Farbpatronen aufeinander? Baugesuch für Paintball-Anlage liegt auf In Eiken soll eine Paintball-Anlage entstehen: In einer ehemaligen Lagerhalle wollen Roman Meier und sein Vater Peter das Spiel, bei dem Teams mit Farbpatronen aufeinander schiessen, im Fricktal etablieren. Das Baugesuch liegt auf. In der Halle sind die Vorbereitungen schon weit fortgeschritten. Die Initianten gehen davon aus, bereits im November öffnen zu können. Hans Christof Wagner 10.09.2022, 05.00 Uhr

Paintball ist ein Mannschaftsspiel, in dem zwei Teams mit Patronen, die mit Farbe gefüllt sind, aufeinander schiessen. Symbolbild: Keystone

«Adrenalin, Action, Abenteuer»: So wirbt eine Website um Aufmerksamkeit für das Spiel, bei dem zwei gegnerische Teams in einem Spielfeld mit Farbpatronen aufeinander schiessen. Preise, Buchungsanfragen, Infos zu Ausrüstung – alles zum Vorhaben ist darauf bereits beschrieben. Aber weiter unten erfolgt der Hinweis: «Coming soon. Wir eröffnen demnächst.» Es ist die Website der in Eiken geplanten Paintball-Anlage.