Eiken Postagentur bleibt wegen Homeoffice-Pflicht zu – zum Unmut der Bevölkerung Wegen der Anordnung des Bundesrats bleiben auch die Büros des Treuhänders Colfina in Eiken derzeit unbesetzt. Und mit ihnen die Postagentur in der Filiale. Geschäftsführer Georges Collin weiss, dass das im Dorf für Unzufriedenheit sorgt – und setzt sich dafür ein, dass die Agentur bald wieder öffnen darf. Nadine Böni 09.03.2021, 15.58 Uhr

Spätestens nach Aufhebung der Homeoffice-Pflicht soll die Postagentur in Eiken wieder öffnen. Dennis Kalt

Eigentlich wäre alles gut. Ende 2017 schloss die Postfiliale in Eiken. Seit dem 3. Januar 2018 sind die Postdienstleistungen deshalb in der Filiale mit Partner beim Treuhandbüro Colfina erhältlich. Das Unternehmen hat gar einen kleinen Schalter für die Postgeschäfte eingerichtet und bietet an diesem deutlich längere Öffnungszeiten als die vorherigen Bürozeiten. So ist die Postagentur normalerweise von Montag bis Freitag, jeweils von 9 bis 11 Uhr und von 15 bis 18 Uhr sowie an Samstagen von 8.30 bis 11 Uhr offen.

«Das hat bislang super funktioniert», sagt der Eiker Gemeindeammann Stefan Grunder. «Die Bevölkerung schätzt es sehr, dass die Dienstleistungen der Post weiterhin im Dorf erhältlich sind.» Nur: Das sind sie momentan eben nicht. Denn seit dem 18. Januar bleibt das Treuhandbüro und mit ihm die Postagentur zu. Grund ist die vom Bund angeordnete Homeoffice-Pflicht, die auch für die Mitarbeitenden des Büros gilt.

Reklamationen von Einwohnerinnen und Einwohnern

Das weckt in Eiken inzwischen einigen Unmut. «Ich erhalte immer wieder Anrufe und Mails von Einwohnerinnen und Einwohnern, die sich darüber beklagen», sagt Grunder. Und weiter:

«Gerade für die ältere Bevölkerung ist es mühsam, dass sie für ihre Postgeschäfte derzeit nach Stein oder Frick ausweichen muss.»

Zwar hat der Gemeinderat keinen direkten Einfluss auf die Verträge und das Dienstleistungsangebot zwischen der Post und der Agentur. Aber: «Wir teilen den Unmut der Bevölkerung betreffend der aktuell nicht zufriedenstellenden Erreichbarkeit der Dienstleistungen im Sinne des Services public», so Grunder. Er wünsche sich deshalb eine möglichst rasche Verbesserung der Situation.

Abklärungen zur Wiedereröffnung laufen

Auch Colfina-Geschäftsführer Georges Collin weiss um die wachsende Unzufriedenheit in Eiken. Und er kann diese durchaus nachvollziehen. Aber: «Wir halten uns an geltende Vorschriften. Es gilt auch, unsere Mitarbeitenden zu schützen, darum bitte ich um Verständnis», sagt er. Und weiter:

«Die Entscheidung, ob und wann wir wieder öffnen dürfen, liegt leider nicht in unseren Händen.»

Collin setzt sich dafür ein, dass der Postagentur-Schalter im Treuhandbüro wieder öffnen darf. Er stehe in «laufendem Kontakt» mit dem Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco), das eine allfällige Wiedereröffnung genehmigen müsste. Ein Datum könne er derzeit allerdings noch nicht nennen, so Collin. Über eine Wiedereröffnung würde schnellstmöglich auf der Website der Colfina informiert.

Hoffnung auf den 22. März

«Wir können den Unmut verstehen. Die aktuelle Situation ist unbefriedigend», sagt Post-Sprecher Markus Werner auf Anfrage der AZ.

«Wir möchten uns bei der Eiker Bevölkerung für die Unannehmlichkeiten entschuldigen.»

Auch er verweist darauf, dass «sowohl uns als auch unserem Partner in diesem Fall die Hände gebunden sind». Mit der Colfina abgesprochenes Ziel sei es, die Agentur so rasch wie möglich wieder zu eröffnen – «natürlich mit Schutzmassnahmen und ohne Gefährdung für die Mitarbeitenden», so Werner.

Spätestens nach Aufhebung der Homeoffice-Pflicht soll die Agentur demnach wieder aufgehen. Die Post hofft, dass es allenfalls schon am 22. März so weit ist. Der Bundesrat informiert voraussichtlich noch diese Woche darüber.

Kantonsweit ein Einzelfall

Da die überwiegende Zahl der Postagenturen in Lebensmittelläden oder Apotheken untergebracht ist, ist Eiken kantonsweit ein Einzelfall. Markus Werner spricht von «schweizweit einer Handvoll» ähnlich gelagerter Fälle. Bei künftigen Entscheidungen zu Agenturstandorten könnte die aktuelle Situation trotzdem einen Einfluss haben. Werner:

«Es ist denkbar, dass wir diese Eventualität einfliessen lassen. Auch wenn wir natürlich hoffen, dass die Pandemie eine Ausnahmesituation bleibt.»