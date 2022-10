Eiken macht gegen Päckli-Diebe mobil

2021 verarbeitete die Schweizer Post 202,1 Millionen Pakete. Das ist ein neuer Rekord in der Geschichte des Gelben Riesens. Die Schattenseite des Päckli-Booms sind wachsende Zahlen beim Diebstahl von Sendungen. Auch in Eiken häuften diese sich in den vergangenen Wochen.

Hans Christof Wagner Jetzt kommentieren 20.10.2022, 05.00 Uhr