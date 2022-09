Eiken: Gefährliche Kreuzung soll umgestaltet werden

Eiken In fünf Jahren gab es drei Schwerverletzte: Diese gefährliche Kreuzung soll jetzt endlich sicherer werden Die Kreuzung Hauptstrasse/Schupfarterstrasse in Eiken ist gefährlich. Die Situation mit gleich drei Fussgängerstreifen innerhalb von nur wenigen Metern ist unübersichtlich – für Fussgänger wie für Automobilistinnen. Jetzt soll die Kreuzung umgestaltet und entschärft werden. Nadine Böni Jetzt kommentieren 28.09.2022, 05.00 Uhr

Die Kreuzung Hauptstrasse/Schupfarterstrasse mit drei Fussgängerstreifen innerhalb von nur wenigen Metern ist gefährlich. Sie soll nun zum Kreisel umgestaltet und so entschärft werden. Nadine Böni

Unübersichtlich. Problematisch. Gefährlich. Es sind dies die Worte des Eiker Gemeindeammanns Stefan Grunder, wenn er über die Kreuzung Hauptstrasse/Schupfarterstrasse spricht. Die Kreuzung sorgt im Dorf seit vielen Jahren für Diskussionen rund um die Verkehrssicherheit.

Nun kommt Bewegung in die Sache: Der Knoten soll zu einem Kreisel umgestaltet werden. Das geht aus einer Mitteilung der Gemeinde hervor. Hauptziel der Umgestaltung sei es, «die Sicherheit generell und gerade auch für Fussgängerinnen und Fussgänger zu verbessern», wie Stefano Donatiello, zuständiger Kreisingenieur beim kantonalen Departement Bau, Verkehr und Umwelt, sagt.

Elf Unfälle in fünf Jahren, teils mit Schwerverletzten

Denn wie gefährlich die Kreuzung ist, zeigt sich auch in den Statistiken des Kantons: In den Jahren 2016 bis 2021 ereigneten sich im Bereich der Kreuzung insgesamt elf Unfälle, davon drei mit schwer und sieben mit leicht verletzten Personen. Donatiello sagt:

«Aus diesem Grund wurde der Knoten als Unfallschwerpunkt klassifiziert und sorgfältig auf Sicherheitsdefizite untersucht.»

Und sicherheitsrelevante Defizite gibt es einige. Da ist die mangelnde Strassenbreite, die ein korrektes Einspuren für Linksabbieger in Richtung Schupfart und Bahnhof praktisch unmöglich macht. Da ist die mangelnde Sichtweite beim Einbiegen in die Hauptstrasse aus der Bahnhof- und der Schupfarterstrasse. Und da sind die drei Fussgängerstreifen innerhalb von nur wenigen Metern, alle ziemlich unübersichtlich.

Die Defizite stören dabei auch den Verkehrsablauf. Wenn etwa durch die Linksabbieger ein Stau verursacht wird – und andere Fahrzeuge über das Trottoir fahren, um ihnen auszuweichen. Oder wenn sich Linksabbieger in beide Richtungen gegenseitig blockieren und eine Lösung der Situation nur durch Handzeichen und Manövrieren möglich ist.

Gemeindeammann Stefan Grunder. zvg

Die Fussgängerstreifen werden verschoben

«Mit dem Umbau des Knotens in einen Kreisel können die meisten Defizite an der bestehenden Strassenanlage und dem Verkehrsablauf behoben werden», sagt Stefano Donatiello. Der Kreisel soll dabei auf der bestehenden Strassenfläche entstehen – wird also aufgrund der beschränkten Platzverhältnisse ein sogenannter Minikreisel. Die Fussgängerstreifen sollen verschoben oder entfernt werden. Gemeindeammann Stefan Grunder sagt:

«Wir sind froh, dass die Situation an der Kreuzung nun verbessert wird – sind uns aber bewusst, dass es auch andernorts Lösungen braucht.»

Grunder spricht damit unter anderem die Kreuzung Hauptstrasse/ Laufenburgerstrasse an. Auch dort arbeite man an einer Lösung, spruchreif sei aber noch nichts.

Bis Ende Januar soll nun das Bauprojekt für den neuen Kreisel erarbeitet werden, danach ist die Auflage und die Arbeitsvergabe angedacht. Baustart dürfte voraussichtlich im Sommer 2024 sein. Wie hoch die Kosten ausfallen werden, ist noch offen. Klar ist, dass sich Gemeinde und Kanton diese teilen werden.

