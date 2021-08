Ja zum Deponiestandort Chremet in Eiken

Eiken Es kann gebaggert werden: Der Grosse Rat sagt Ja zum Materialabbau und zur Aushubdeponie im Gebiet Chremet Die Grossräte stimmten der Festlegung des Standorts im Richtplan mit 108 zu 18 Stimmen klar zu. Damit kann dort Kies abgebaut und die Fläche mit sauberem Aushubmaterial wieder aufgefüllt werden. Nahezu geschlossen stimmten die Grünen gegen die Festsetzung. Die bürgerlichen Parteien aber halten den Bedarf für ausgewiesen. Thomas Wehrli 26.08.2021, 05.00 Uhr

Der Deponiestandort Chremet in Eiken wird kommen. dka (25. August 2021)

Das Gebiet Chremet in Eiken wird als Deponie in den Richtplan aufgenommen. Damit kann in dem Gebiet Kies abgebaut und die Fläche danach mit sauberem Aushubmaterial wieder aufgefüllt werden. Das entschied der Grosse Rat am Dienstag – und das überdeutlich.