Neuer Bachem-Standort löst positive Reaktionen aus

Eiken «Es ist ein historischer Tag für die Region»: Die Sisslerfeld-Gemeinden freuen sich über den Bachem-Entscheid Auf dem Sisslerfeld in Eiken entsteht bald der dritte Standort des Baselbieter Biochemie-Konzerns Bachem. Bis zu 3000 neue Arbeitsplätze werden durch den neuen Standort geschaffen. Entsprechend gross ist die Freude bei den Ammännern der umliegenden Gemeinden – aber: Einer äussert in einem Punkt seine Bedenken. Jael Rickenbacher 07.10.2022, 05.00 Uhr

Biochemie-Unternehmen und Pharmazulieferer Bachem gibt Eiken als neuen Standort bekannt. zvg / Bachem Holding AG

Es ist offiziell: Die Firma Bachem wird ihren neuen Standort in Eiken auf dem Industrieareal Sisslerfeld bauen. Der Biochemie-Konzern hat seinen Sitz in Bubendorf und entschied sich aufgrund grosser Nachfrage, die Firma zu expandieren.

Für Eiken und die benachbarten Gemeinden im Sisslerfeld ist dieser Entscheid von grosser wirtschaftlicher Bedeutung. 2030 soll der Neubau vollendet sein und es werden mindestens 500 Arbeitsplätze geschaffen. Bei einem Ausbau des Areals könnte es sogar bis zu 3000 neue Arbeitsplätze geben.

Eiken wird zum Aargauer Wirtschaftsschwerpunkt

Entsprechend gross ist die Freude bei den Sisslerfeld-Gemeinden, speziell beim Eiker Gemeindeammann Stefan Grunder. Er sagt:

«Dieser neue Standort stellt eine riesige Aufwertung für die ganze Region dar. Es ist ein historischer Tag für uns.»

Grunder freut sich auch auf den Zuwachs an Einwohnerinnen und Einwohnern, der Bachem in der Region wohl auslösen wird. Die erhöhten Steuereinnahmen seien ein weiterer grosser Vorteil für Eiken.

Ein Blick ins Labor: Bald werden mehrere hundert Personen am neuen Bachem-Standort in Eiken beschäftigt werden. zvg / Bachem Holding AG

Der Münchwiler Gemeindeammann Bruno Tüscher teilt Grunders Begeisterung. Er sieht in der Expansion für das ganze Gebiet Vorteile. Tüscher sagt dazu:

«Es freut mich, dass sich auf dem Sisslerfeld endlich eine neue Firma ansiedelt. Die Gebietsentwicklung kann so in Fahrt kommen.»

Ähnlich tönt es bei Rainer Schaub. Er ist seit 17 Jahren Gemeindeammann von Sisseln. Schon seit seiner Wahl wünscht er sich die Ansiedlung einer grossen Firma im Sisslerfeld – nun hat es geklappt. Bachem stellt für ihn die perfekte Ergänzung zu den anderen Life-Science-Unternehmen in der Umgebung dar. Trotz seiner Freude hat er in einem Punkt aber auch Bedenken. So sagt er:

«Was nicht verschwiegen werden darf, ist die Verkehrsproblematik. Die 500 Mitarbeitenden müssen schliesslich an den Arbeitsplatz und wieder nach Hause kommen.»

Schaub merkt an, dass die Strassen um das Sisslerfeld heute bereits aus- oder überlastet seien. Er hofft, dass dieses Problem gemeinsam mit den angesiedelten Unternehmen gelöst werden kann, «damit die lokale Bevölkerung nicht belastet wird».