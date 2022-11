Für die «Südspange» muss sich Eiken verschulden

Eiken Die «Südspange» kann die Gemeinde nur mit Schulden stemmen – aber die Investition wird sich schon bald auszahlen Bedingt durch die für 2027/28 bevorstehende Ansiedlung des Baselbieter Biochemie-Konzerns Bachem hat die Erschliessung des Sisslerfelds jetzt Fahrt aufgenommen. Eiken muss dafür mit 10,8 Millionen Franken tief in die Tasche greifen, hat als Standortgemeinde des Werks aber auch bald den finanziellen Nutzen der Ansiedlung. Hans Christof Wagner 30.11.2022, 05.00 Uhr

Ins Industriegebiet Sisslerfeld ist mit der bevorstehenden Ansiedlung eines Werks des Pharmazulieferers Bachem Bewegung gekommen. Valentin Hehli

Das Geschäft folgte erst nach der offiziellen Gemeindeversammlung, stellte aber alles, was sonst auf der Traktandenliste stand, an Brisanz in den Schatten. Die Gemeinde Eiken muss 10,8 Millionen Franken für ihren Teil an der «Südspange» tragen – der neuen Erschliessungsstrasse im südlichen Sisslerfeld. Diese soll die für 2027/28 bevorstehende Ansiedlung des Baselbieter Biochemie-Konzerns Bachem möglich machen. Dessen dritter Schweizer Standort wird auf Eiker Gemarkung zu stehen kommen.