Eiken Das «SchränzAir» bringt närrische Stimmung: Hexen, Piraten und Super-Mario tanzen zu schrägen Klängen Endlich wieder Fasnacht, endlich wieder Guggenmusik: Am Samstag luden die Eiker «Chinzhaldeschränzer» zum Open-Air-Konzert – samt zehn Gastguggen aus dem Aargau, den Nachbarkantonen und gar der Innerschweiz. Belohnt wurden sie für ihre Auftritte von einem Publikum, das sich nach einem Jahr Fasnachtsabstinenz über jeden schrägen und vor allem lauten Ton freute. Peter Schütz Jetzt kommentieren 20.02.2022, 14.00 Uhr

Der Auftritt der «Häxeschränzer» aus Gebenstorf ging in die Beine. Peter Schütz / Aargauer Zeitung

«Gwaageschränzer», «Chriesichlöpfer», «Häxeschränzer» und «Wybärgschrecke»: Diese und noch mehr schaurig-schöne Namen standen auf dem Programm des «SchränzAir» am Samstag in Eiken. Klarer Fall: Ein Muss für die Freunde der lauten, gelegentlich schrägen Musik, nicht zu verwechseln mit Krach.

Denn was das erste Eiker Guggen-Open-Air zu bieten hatte, konnte sich hören und sehen lassen. Und lockte entsprechend Publikum auf den Vorplatz des Schulhauses, jedoch massvoll. Am Eingang gab es eine Personenkontrolle, damit nicht grad alles aus dem Ruder lief.

Trotz Lockerungen alles draussen

«Eine Fasnacht drinnen ist für uns unter den aktuellen Bestimmungen nicht vorstellbar», hatten die Organisatoren der «Chinzhaldeschränzer» Eiken zuvor bekanntgegeben. Obwohl die Lockerungen kamen, blieb es dabei: Das «SchränzAir» fand draussen statt. Das Wetter spielte mit, die Stimmung war fröhlich, die Erleichterung, nach dem Totalausfall im letzten Jahr endlich wieder Fasnacht feiern zu dürfen, war spürbar. Das Beste: Der Eintritt war frei.

Im Publikum: Luigi mit Wario – Helden aus der Nintendo-Reihe Super Mario. Peter Schütz / Aargauer Zeitung Stimmungsmacher: Die Rhythmussektion der «Chriesichlöpfer» Wölflinswil. Peter Schütz / Aargauer Zeitung Gut gelaunt: Die Guggenmusik «34er Höckler» aus Baden feierte nicht nur den eigenen Auftritt. Peter Schütz / Aargauer Zeitung Die «Häxeschränzer» beim Einmarsch. Peter Schütz / Aargauer Zeitung

Die «Chinzhaldeschränzer» hatten mit dem Aufbau der Infrastruktur inklusive Bühne und Bar am Freitag begonnen, am Samstag stand alles. Es sei weniger Aufwand gewesen, als wenn die Veranstaltung drinnen stattgefunden hätte, berichtete Vizepräsidentin Marina Grunder. Begründung: Weil keine Dekoration angebracht wurde. Fiel aber nicht ins Gewicht, zumal der Boden voller Konfetti war. Unter-den-Füssen-Deko also, ein Fall für sammelwütige Kinder, die die Papierfetzen auflasen und wieder an anderer Stelle verteilten.

Jede Formation erhielt 30 Minuten Auftrittszeit

«Klein, aber fein», bezeichnete Marina Grunder den Anlass. Die Tourmanagerinnen hatten diverse Guggenmusiken angefragt, positive Antworten gaben zehn Vereine. Aus dem Fricktal waren nebst den Gastgebern die «Chriesichlöpfer Wölflinswil» dabei, aus Holstein die «Gwaageschränzer», aus Gebenstorf die «Häxeschränzer», aus Baden die «34er Höckler». Die Innerschweiz vertraten die «Urmi-Schlegel» aus Seewen und die «Wybärgschrecke» aus Hitzkirch. Aus Basel-Stadt kamen die «Ventil-Deifel», aus Lenzburg die «Schlossgeischt Schränzer», aus Selzach die «Schnabuwetzer», aus Ebikon die «Träumeler-Musig».

Jede Formation hatte 30 Minuten Zeit für ihre stark rhythmischen Auftritte, die in die Beine gingen. Dazwischen gab es Verschnaufpausen, in denen das närrisch verkleidete Volk Gelegenheit hatte, sich zu unterhalten. Schwöschter Erika war dabei, Luigi und Super-Mario mit verkehrtem M auf der Mütze, Biene Maja, skelettierte Ratten zur Schau tragende Piraten, seltsame Wesen, wohin das Auge reichte, und dazwischen «normal» gekleidetes Publikum, das dem Fasnachtsvirus offenbar wohl gesonnen war. Man hat ja schon anderes erlebt.

Und die Nachbarinnen und Nachbarn? Abstand zu den nächsten Häusern war genug, die Veranstaltung war sowieso von der Gemeinde Eiken bewilligt. Um 22 Uhr sollte Schluss sein, zumindest mit der Guggenmusik. Der Rest war Ausklang dem Sonntag entgegen.

