Eikens Finanzprobleme bestehen weiter

Eiken «Auflagen praktisch in allen Punkten nicht eingehalten»: Das sagt die Finanzkommission zur Haushaltslage Das in Eiken zur Abstimmung ­stehende Budget 2023 steht erneut unter Kritik­. Den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern wird aber dennoch das Ja zum Antrag des Gemeinderates empfohlen. Dennis Kalt 04.11.2022, 05.00 Uhr

Um die Finanzen von Eiken steht es nicht zum Besten. Lucas Zeugin

Nur mit einer Vielzahl an Auflagen konnte im Januar die Finanzkommission dem Eiker Souverän das Budget 2022 zur Genehmigung empfehlen. Im zweiten Anlauf, an einer ausserordentlichen Gemeindeversammlung, erhielt der Gemeinderat schlussendlich grünes Licht für das Budget 2022.

An der Gemeindeversammlung vom 25. November nun beantragt der Gemeinderat die Zustimmung zum Budget 2023 mit einem Finanzierungsfehlbetrag von 1,61 Millionen Franken und einem unveränderten Steuerfuss von 111 Prozent.

An dem zur Abstimmung stehenden Budget äussert die Finanzkommission wiederum Kritik. In der Botschaft der Exekutive zur Gemeindeversammlung schreibt die Finanzkommission, dass «unsere Auflagen vom Januar 2022 praktisch in allen Punkten nicht eingehalten worden sind». Die Ausgaben 2023 seien eher noch gesteigert worden. Personalwechsel habe es weitere gegeben und bei den Investitionen seien keine Abstriche erkennbar, heisst es weiter in der Stellungnahme.

Finanzstrategie wird ­endlich erarbeitet

Doch die Finanzkommission hält auch positive Punkte fest. Einige Massnahmen seien in die Wege geleitet worden, «die uns zuversichtlich stimmen, dass nun endlich eine aktive und nachhaltige Finanzpolitik gemacht werden kann». So würden Forderungen, welche die Finanzkommission seit Jahren stellt, nun in Angriff genommen.

Als Beispiel nennt die Kommission etwa eine Finanzstrategie, die endlich erarbeitet wird. Zudem soll nun eine digitale Geschäftsverwaltung und ein internes Kontrollsystem implementiert werden. Dies führe zu klaren und effizienteren Abläufen.

Trotzdem, so heisst es in der Stellungnahme: «Die Finanzlage der Gemeinde Eiken ist schlecht.» Eine Steuerfusserhöhung sei in Betracht zu ziehen, falls die Ausgaben in den nächsten Jahren nicht deutlich gesenkt würden.

Abschliessend hält die Finanzkommission fest, dass sich die Gemeinde Eiken in einem starken Wandel befindet. Es seien nun doch echte Bestrebungen im Gange, dass der Gemeinderat und die Verwaltungsleitung die Finanz- und Ausgabenposition grundlegend ändern und verbessern will. Daher ist die Finanzkommission der Meinung, dass das Budget 2023 angenommen werden kann.