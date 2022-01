Hochzeiten: Der Trauungswille im Fricktal ist ungebrochen

Fricktal Der Trauungswille ist ungebrochen: 666 Personen sagten 2021 Ja – und für das laufende Jahr gibt es viele Anmeldungen Die Fricktalerinnen und Fricktaler lassen sich durch die Pandemie nicht vom Heiraten abhalten: 666 Personen sagten im vergangenen Jahr Ja. Für 2022 haben sich ebenfalls schon viele Paare angemeldet. Die Zivilstandsämter spüren dabei, dass sich ab dem 1. Juli auch gleichgeschlechtliche Paare trauen dürfen. Dafür sind die ersten Anmeldungen eingegangen. Nils Hinden Jetzt kommentieren 13.01.2022, 05.00 Uhr

Viele Fricktalerinnen und Fricktaler heiraten trotz Corona.

Exakt 666 Personen sagten im vergangenen Jahr im Fricktal Ja – aber später mehr zu Schnapszahlen. Die beiden Fricktaler Zivilstandsämter Rheinfelden und Laufenburg stifteten im letzten Jahr insgesamt 333 Ehen, dass sind 11 weniger als im Jahr 2020 und gleichviel wie 2019.

Die Anzahl Eheschliessungen entwickelte sich in den beiden Fricktaler Zivilstandsämter im letzten Jahr unterschiedlich. Während die Anzahl Trauungen in Rheinfelden zunahm, nahm sie in Laufenburg ab. Martina Wirthlin, Leiterin des Zivilstandsamts Laufenburg, sagt:

Martina Wirthlin, Leiterin Zivilstandsamt Laufenburg. twe

«Bei uns ist die Anzahl der Eheschliessungen mit dem Ausbruch der Coronapandemie nicht eingebrochen. Viele trauen sich trotzdem.»

Man habe im ersten Pandemiejahr 2020 gar mehr Trauungen als im Jahr zuvor gestiftet. Auch wenn dieses Jahr wieder weniger Ja gesagt worden sei, hätte sie der Trauungswille der Fricktalerinnen und Fricktaler in der Coronakrise erstaunt, so Wirthlin. Und: «Im angelaufenen Jahr haben wir besonders viele Paare, die sich angemeldet haben», sagt Wirthlin weiter.

Ein Schnapszahl-Datum ist schon ausgebucht

Etwas anders sieht die Situation in Rheinfelden aus. Dort wurden 2021 mehr Ehen geschlossen als in den beiden Vorjahren 2019 und 2020. Adrian Keller, Leiter vom Zivilstandsamt Rheinfelden, relativiert aber:

«Im 2019 war eine kleiner Durchhänger mit Hochzeiten, weil sich damals vermutlich alle auf ein Datum im 2020 konzentriert haben.»

So sei die Anzahl Eheschliessungen in den letzten drei Jahren schon zurückgegangen. Aber: Auch er spricht nicht von einem Einbruch.

Auch beim Termin schaut der eine oder die andere darauf, dass ihm oder ihr die Zahlen harmonisch erscheinen: Schnapszahlen sind hoch im Kurs. So ist beispielsweise der 22. Februar – also der 22.02.2022 – sowohl in Laufenburg, wie auch in Rheinfelden ausgebucht. An diesem Tag wollen im Fricktal 14 Paare heiraten. Kurzentschlossenen, die ebenfalls gerne ein Schnapszahl-Datum für den Eheschluss hätten, steht ein Alternativdatum zur Verfügung: Am 02.02.2022 sind noch Termine frei.

2022 werden erste gleichgeschlechtliche Ehen geschlossen

Weiter steht auch eine Neuigkeit für die Zivilstandesämter in der ganzen Schweiz an. Denn: Ab dem 1. Juli dürfen gleichgeschlechtliche Paare in der Schweiz heiraten. «Viele Anmeldungen haben wir bisher nicht erhalten», sagt Adrian Keller. Trotzdem habe sich die anstehende Veränderung im Eherecht bemerkbar gemacht:

Adrian Keller, Leiter Zivilstandsamt Rheinfelden. twe

«Bei uns wurden dieses Jahr weniger gleichgeschlechtliche Partnerschaften eingetragen.»

Das liege wohl daran, dass die betroffenen Paare abwarten würden, bis sie heiraten können. Martina Wirthlin sagt: «Wir haben rund 10 Anmeldungen für gleichgeschlechtliche Eheschliessungen erhalten.» Viele der Angemeldeten würden sich bereits in einer eingetragenen Partnerschaft befinden und nun eine Ehe eingehen wollen.

Noch könne man für die Angemeldeten allerdings wenig machen. «Es ist noch nicht klar, wie die Umwandlung von einer eingetragener Partnerschaft zur Ehe technisch umgesetzt wird», sagt Wirthlin. Alsbald man mehr wisse, könne man auch erste Schritte einleiten und die betroffenen Paare informieren.

Die Auflagen wurden gelockert

Noch immer gelten für heiratswillige Paare, ob gleichgeschlechtlich oder nicht, coronabedingte Auflagen und Einschränkungen. Allerdings ist bezüglich der Gästezahl wieder mehr möglich, als noch im vergangenen Winter. Damals durften sich nur vier Personen – bei Sprachbarrieren noch ein Dolmetscher – im Zivilstandsamt zur Trauung einfinden.

Paare, die aktuell in Rheinfelden heiraten, dürfen nun 23 Gäste einladen, inklusive Trauzeugen. Es gelten Abstands- und Hygieneregeln. Keller sagt:

«Damit können wir beinahe wieder eine normale Zeremonie gewährleisten.»

In Laufenburg sind es mit dem Paar 20 Personen, die sich auf dem Standesamt für eine Trauung einfinden dürfen. Eine Trauung dauert 15 bis 20 Minuten.

