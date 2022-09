Der Ammann hat eine Solaranlage – die Nachbarn dürfen das nicht

Effingen «Wir fühlen uns ungleich behandelt»: Vizeammann Andreas Thommen hat eine Aufdach-Solaranlage – Familie Schirmann erhält dafür keine Bewilligung Thomas und Hanni Schirmann wollen ein Zeichen setzen und auf ihrem Dach in Effingen eine Aufdach-Solaranlage installieren. Sie erhalten aber nur die Bewilligung für eine Indach-Anlage, weil das Haus in der Dorfkernzone liegt. Das findet das Künstlerpaar unverhältnismässig, ökologisch unsinnvoll und absurd – zumal ihr direkter Nachbar, Vizeammann Andreas Thommen, seit Jahren eine Aufdach-Anlage hat. Thomas Wehrli Jetzt kommentieren 22.09.2022, 16.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Thomas und Hanni Schirmann wollen auf ihrem Dach eine Aufdach-Solaranlage installieren, bekommen aber nur die Erlaubnis für eine Indach-Anlage. Thomas Wehrli

Hanni und Thomas Schirmann ist die Umwelt wichtig. Das Haus in Effingen hat das Künstlerpaar deshalb, als es vor 15 Jahren zuzog, nach ökologischen Kriterien gebaut und mit Warmwasser-Sonnenkollektoren versehen. «Eine Fotovoltaikanlage war für uns damals zu teuer», sagt der Holzkünstler.

Nun können sie sich eine solche leisten – und wollen es auch. «Wir möchten etwas für unsere Enkel tun und unseren Beitrag für die Energiewende leisten», sagt die Malerin über ihre Beweggründe, eine 7-kW-Anlage zu realisieren.

Nachbar Andreas Thommen hat eine Aufdach-Anlage

Da ihr direkter Nachbar, Vizeammann Andreas Thommen, schon seit mehreren Jahren eine Solaranlage auf dem Dach seiner Scheune hat, dachten die beiden: «Das kommt gut.» Mündlich sei ihnen auch zugesichert worden, dass das Gesuch reine Formsache sei, sagt Thomas Schirmann, blickt aus dem Fenster, fügt dann an:

«Wir waren deshalb voller Euphorie.»

Sie liessen die Anlage bei einem regionalen Solaranlagenbauer planen, reichten das Baugesuch ein und bestellten die Panels – aufgrund der mündlichen Aussage – auch bereits. «Wir hatten enormes Glück und bekamen noch Panels geliefert», freuten sie sich – sie hatten gerade noch rechtzeitig bestellt. Diese lagern seither beim Solaranlagenbauer aus Frick.

Glücksgefühle verflogen mit Brief der Gemeinde

Die Glücksgefühle verflogen aber schnell, als sie nach der öffentlichen Auflage Post von der Gemeinde bekamen. Zwar ging während der öffentlichen Auflage des Baugesuchs keine Einsprache ein, aber das Baugesuch wurde nur mit der Auflage bewilligt, dass sie statt der geplanten Aufdach-Anlage eine Indach-Anlage einbauen. Diese müsse sich der Dachfläche unterordnen und dürfe nicht grösser sein als 50 Prozent der Dachfläche oder müsse vollflächig über das ganze Dach ausgeführt werden, steht im Protokollauszug der Gemeinde.

Die Begründung: In der Dorfkernzone, in der sich Schirmanns Haus befindet, sind gesetzlich nur Indach-Anlagen erlaubt. Schirmanns lasen den Protokollauszug der Gemeinde immer wieder, waren völlig konsterniert.

«Diesen Entscheid können wir absolut nicht nachvollziehen.»

Schon rein ökologisch nicht. Denn das gut isolierte Dach ist nach 15 Jahren noch bestens in Schuss und es durch eine Indach-Lösung zu ersetzen, «ist unverhältnismässig und einfach absurd», sagt Hanni Schirmann. Zumal die Südseite ja von der Strasse abgewandt sei, ergänzt Thomas Schirmann, «und die Anlage das Dorfbild also in keinster Weise beeinträchtigt».

Was ihn zusätzlich ärgert: «Die konkrete Situation wurde gar nie vor Ort von der Gemeinde beurteilt.» Dies wäre aus seiner Sicht aber «unbedingt nötig und auch nur fair» gewesen. Zudem bringe eine Indach-Anlage auch ästhetisch keine Vorteile, «sondern uns nur unnötig höhere Kosten».

Keine Stellungnahme zum konkreten Fall

Zum konkreten Fall will sich Gemeindeammann und Ressortvorsteher Robert Schmid nicht äussern. «Es ist ein laufendes Verfahren.» Denn die Schirmanns haben gegen den Bescheid der Gemeinde Beschwerde beim Departement Bau, Umwelt und Verkehr erhoben.

Schmid betont aber, dass sich die Gemeinde an die geltende Rechtspraxis zu halten habe. Diese ist auch in das Merkblatt eingeflossen, das die Gemeinde zusammen mit Ortsbild-Fachberatern erstellt hat und das anschliessend vom Gemeinderat als Richtlinie genehmigt wurde. Und dieses sieht in Dorfkernzonen eben nur Indach-Anlagen als bewilligungsfähig an.

«Die Rechtspraxis sieht dabei vor, dass man keine Differenz zwischen strassenzugewandter und strassenabgewandter Seite machen darf», sagt Schmid. Das heisst: «Alle müssen gleichbehandelt werden.» Der Ammann sagt aber auch:

«Wenn die kantonalen Behörden sagen, dass ein Unterschied gemacht werden darf, dann beurteilen wir das natürlich neu.»

Zumal, das ist Schmid wichtig, der Gemeinderat sehr für die Förderung von Solaranlagen sei. Die Gemeinde Böztal gilt in der Region tatsächlich als vorbildlich, was die Förderung von Solaranlagen angeht. So steht der Gemeinderat auch hinter der Solaroffensive, die sich zum Ziel gesetzt hat, in Böztal 600 Solardächer zu haben. Dafür zahlt die Stiftung Elektra Bözen jedem und jeder, der auf seinem Dach eine Fotovoltaikanlage realisiert, bis 5000 Franken. Insgesamt sind dafür 300'000 Franken reserviert.

Ammann versteht Betroffenheit

Er verstehe die Betroffenheit von Thomas und Hanni Schirmann, sagt Schmid, betont aber auch:· «Wenn ein Gesuch in der Vergangenheit anders oder aus heutiger Sicht falsch beurteilt wurde, heisst das ja nicht, dass wir diese Praxis fortsetzen dürfen.»

Zumindest indirekt spielt er damit auf die Anlage von Andreas Thommen an. Thommen, der heute Vizeammann von Böztal ist und vor der Fusion Gemeindeammann von Effingen war, will sich wegen Befangenheit nicht zum Fall äussern, hält aber auf Anfrage fest:

«Der frühere Gemeinderat Effingen und der Gemeinderat Böztal sind zwei verschiedenen Gremien.»

Der Gemeinderat Böztal habe das Ortsbild höher gewichtet und richte sich nach den kantonalen Empfehlungen sowie den Empfehlungen des Ortsbildexperten.

Genau diese Ungleichbehandlung ist es auch, die Schirmanns extrem stört. Kommt hinzu, dass die Scheune, auf der Thommen die Anlage installiert hat, geschützt ist, ihr Haus aber nicht. «Da unsere, viel kleinere Anlage die gleiche Südausrichtung hat und unmittelbar daneben liegt, fragen wir uns, warum sie nicht gebaut werden darf, und fühlen uns dadurch ungleich behandelt.»

Sichere Stromversorgung vor geschützten Giebeln

Im Gespräch mit der AZ betont Thomas Schirmann, dass es ihm nicht darum gehe, den Entscheid, dass Thommen die Anlage bauen durfte, zu kritisieren, im Gegenteil: «Ich finde den Entscheid richtig und gerade angesichts der aktuellen und der zukünftigen Stromsituation ist es wichtig, dass wir die Prioritäten richtig setzen.» Für ihn heisst das: «Statt auf intakte Giebel zu setzen, müssen wir eine sichere Stromversorgung priorisieren.»

Schirmann begrüsst denn auch die Solaroffensive von Böztal. «Das hat Pioniercharakter», sagt Schirmann. Dabei, so fordert er von den Behörden, müsse auch der Spielraum genutzt werden. Der Künstler verstummt kurz, fügt dann an:

«Die Unterscheidung zwischen Indach- und Aufdach-Anlage finde ich in unserem Fall absurd.»

Thomas und Hanni Schirmann hoffen nun, dass der Kanton den Entscheid des Gemeinderates kippt. «Nicht nur für uns, sondern für alle, die in einer Dorfkernzone etwas zur Energiewende beitragen wollen», sagt Hanni Schirmann. Oder wie es in der Beschwerde heisst: «Wir hoffen daher, dass die Gemeinden und der Kanton diese notwendige Förderung der Sonnenenergie offen, innovativ und mutig angehen und wir auch mit unserem Projekt einen kleinen Beitrag dazu leisten können.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen