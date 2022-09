Böztal: Weitere Solar-Projekte sind wegen Merkblatt blockiert

Effingen «Völlig unverständlich, warum der Gemeinderat gerade jetzt die Vorschriften verschärfen will»: Indach-Pflicht für Solaranlagen stösst auf massive Kritik Der Streit um die Indach-Pflicht für Solaranlagen in der Dorfkernzone weitet sich aus. Neben jenem von Thomas und Hanni Schirmann hat die neue Vorschrift zwei weitere Projekte in Effingen ausgebremst, vier Projekte in Elfingen wurden deshalb auf Eis gelegt. Die Familien verstehen den Entscheid nicht. Thomas Wehrli Jetzt kommentieren 28.09.2022, 05.00 Uhr

Thomas und Hanni Schirmann wollen auf ihrem Dach eine Solaranlage installieren, bekommen aber nur die Erlaubnis für eine Indach-Anlage. Thomas Wehrli

Der Entscheid wirft im Dorf Wellen: Thomas und Hanni Schirmann dürfen auf ihrem Atelierhaus in der Dorfkernzone keine Aufdach-Solaranlage realisieren, sondern bekommen nur eine Bewilligung für eine deutlich teurere Indach-Solaranlage. Der Gemeinderat richtet sich bei seinem Entscheid nach dem neuen, zusammen mit Ortsbild-Beratern erstellten Merkblatt. Eingeflossen sei darin auch die geltende Rechtspraxis, erklärte Gemeindeammann Robert Schmid vergangene Woche.

Den Entscheid können Thomas und Hanni Schirmann nicht nachvollziehen – und stehen damit nicht allein da. Im Nachgang zum Artikel melden sich mehrere Einwohnerinnen und Einwohner aus Effingen und anderen Ortsteilen von Böztal bei der AZ, die den Entscheid für falsch halten.

Darunter sind Ruedi Maeder und Sonya Fricker, die auf ihrem Haus in Effingen ebenfalls auf der strassenabgewandten Seite eine Aufdach-Anlage realisieren wollten und ebenfalls nur die Bewilligung für eine Indach-Anlage erhalten haben. Sie erzählen von einer dritten Familie in Effingen, der es genau gleich erging. Maeder rechnet vor:

«Eine geplante Aufdach-Solaranlage im Umfang von rund 100’000 Franken kommt in der Indach-Version auf rund 170’000 Franken oder mehr zu stehen.»

Das sei das Aus für ein Vorhaben, weil diese Beträge nicht mehr gestemmt werden könnten. «Zudem müssten bei bestehenden Gebäuden und grossen Dächern intakte Dachziegel in erheblichen Grössenordnungen abgeräumt und entsorgt werden, was jeder Betrachtung von Nachhaltigkeit widerspricht.» Auch sei der ästhetische Unterschied zwischen Aufdach- und Indach-Anlagen heutzutage «absolut marginal».

Projekte in Elfingen auf Eis gelegt

Vier weitere Parteien im Ortsteil Elfingen hätten nach dem Entscheid ihr Projekt vorerst auf Eis gelegt, wissen Maeder und Fricker. Vorerst, weil Hanni und Thomas Schirmann Beschwerde beim Kanton gegen den Entscheid führen. Der Entscheid steht noch aus und wird in der Gemeinde mit Spannung erwartet.

Maeder hat nachgerechnet: Allein die drei Anlagen in Effingen würden zusammen 71’375 Kilowattstunden Strom liefern – «dringend benötigter Strom und Energie, um eine mögliche Strommangellage zu verhindern oder abzumildern, die der Schweiz, dem Kanton und insbesondere der Gemeinde Böztal diesen Winter nun nicht zur Verfügung stehen werden».

Vor der Fusion wurden Anlagen bewilligt

Was sowohl Maeder und Fricker als auch den Schirmanns dabei sauer aufstösst: In der Vergangenheit – also vor der Fusion – wurden Aufdach-Anlagen in der Dorfkernzone bewilligt. «Es bestehen bereits acht Aufdach-Solaranlagen in der Dorfkernzone von Effingen», hat Maeder evaluiert. Eine davon bei Vizeammann Andreas Thommen, dem direkten Nachbarn der Schirmanns. Und:

«Einige davon sind erst in jüngster Zeit errichtet worden, auf der Basis der Bau- und Nutzungsordnung der Gemeinde Effingen.»

Diese gilt für den heutigen Ortsteil Effingen weiterhin. Sie fühlen sich deshalb ungleich behandelt. Maeder: «Aktuell sind neu drei Parteien ausgebremst worden mit ihren Vorhaben gegenüber acht bisherigen Parteien, die ihre Aufdach-Anlage installieren durften.»

Das Argument von Gemeindeammann Robert Schmid, man richte sich nach der geltenden Rechtspraxis, lassen Maeder und Fricker nicht gelten:

«Diese zitierte Rechtspraxis existiert schlicht nicht. Würde sie, hätte die Gemeinde seit Jahren schon gegen diese Praxis verstossen.»

Unfair finden beide Parteien auch, dass die Spielregeln mitten im Spiel geändert wurden. Das Merkblatt datiert von Ende August. Zu diesem Zeitpunkt war die Auflage ihrer Projekte längst abgeschlossen – und zwar ohne Einsprachen.

Gemeinden dürfen Spielregeln ändern

Darf der Gemeinderat die Praxis einfach so ändern? Ja, heisst es vom Kanton. «Durch die Praxisänderung einer Behörde wird das Rechtsgleichheitsgebot nicht verletzt; ein solcher Schritt muss möglich sein», sagt Giovanni Leardini, Mediensprecher im Departement Bau, Verkehr und Umwelt. Wichtig sei, dass in der Folge die neue Praxis bei allen Fällen Anwendung findet.

Die drei Baugesuche wurden vor der Publikation des neuen Merkblattes eingereicht und lagen auch vor dessen Publikation auf. Zur Frage, ob die Ablehnung dann zulässig sei, sagt Leardini:

«Es handelt sich hier um eine übergangsrechtliche Fragestellung.»

Da ein Merkblatt keinen Rechtserlass darstelle, dürfte diese Frage allerdings nicht geregelt sein. «Nach ständiger bundesgerichtlicher Praxis ist jeweils grundsätzlich das Recht und die Praxis im Zeitpunkt des erstinstanzlichen Entscheids massgebend, wenn keine ausdrückliche Regelung Abweichendes vorsieht.»

Was sowohl Schirmanns als auch Maeder und Fricker nicht verstehen: Der Gemeinderat macht bei seinen Entscheiden keinen Unterschied zwischen strassenzugewandter und strassenabgewandter Seite. Alle drei Projekte waren auf die strassenabgewandte Seite ausgerichtet und würden damit ästhetisch nicht stören.

In Frick sind Aufdach-Anlagen erlaubt

Schmid sagte dazu letzte Woche: «Die Rechtspraxis sieht vor, dass man keine Differenz zwischen strassenzugewandter und strassenabgewandter Seite machen darf.» Maeder und Fricker bestreiten dies und verweisen auf die Gemeinde Frick.

Eine Nachfrage der AZ zeigt: Hier wird tatsächlich eine Differenz gemacht – und hier werden auch in der Dorfkernzone Aufdach-Anlagen bewilligt. Das Fricker Ortszentrum liege zu einem grossen Teil innerhalb des Inventars der Ortsbilder von nationaler Bedeutung, sagt Gemeindeschreiber Michael Widmer. Davon seien die Kernzone und Teile der Zentrumszone betroffen.

Bei Objekten innerhalb dieses Perimeters wird bei Solaranlagen laut Widmer immer eine Einzelfallbeurteilung in Zusammenarbeit mit einem externen Ortsbildberater durchgeführt, «wobei die Kosten dafür von der Gemeinde getragen werden».

In der Praxis werden laut Widmer in der Regel Aufdach-Anlagen nur auf der von der Strasse abgewandten Seite bewilligt und auf der sensibleren, gut einsehbaren Hauptstrassenseite nur gut eingepasste Indach-Anlagen. Aber:

«Ausnahmsweise wurden Aufdach-Anlagen auch schon auf der Hauptstrassenseite bewilligt, wenn diese schlecht einsehbar waren und sich gut in die Dachlandschaft integrieren liessen.»

Grundsätzlich verfolgt die Gemeinde das Ziel, auch in der Kernzone Solaranlagen bewilligen zu können und zugleich das wertvolle Ortsbild nicht zu beeinträchtigen.

Rechtlich ist Frick damit auf der sicheren Seite, wie eine Nachfrage beim Kanton zeigt. Eine Differenzierung zwischen strassenzugewandter Seite (Indach-Anlage) und strassenabgewandter (Aufdach-Anlage) sei nicht ausgeschlossen, soweit sie sich fachlich begründen lasse, erklärt Leardini.

Eine Begründung könne sich aus den Zielsetzungen der Zonenbestimmung sowie aus der generellen Einpassungsvorschrift ergeben. «Es scheint folgerichtig, dass an gut einsehbaren Orten höhere Anforderungen an die Einpassung gelten. Dies kann, muss aber nicht eine Einschränkung auf Indach-Anlagen bedeuten.»

In Magden sind keine Aufdach-Anlagen in der Kernzone möglich

Wie handhaben es andere Gemeinden? Die AZ hat in Magden, Mettauertal und Möhlin nachgefragt. In Magden werden in der Dorfkernzone laut Gemeindeschreiber Severin Isler keine Aufdach-Anlagen bewilligt, in Mettauertal sollen Solaranlagen «nach Möglichkeit im Dach eingelassen werden». Einen Unterschied zwischen strassenabgewandter und strassenzugewandter Seite macht man hier laut Gemeindeschreiber Florian Wunderlin nicht.

In Möhlin sieht man Aufdach-Anlagen in der Kernzone nicht gerne. Die Anlagen sollen sich optisch unterordnen, heisst es im Merkblatt. «Insbesondere bei Neubauten und Dacherneuerungen sollen Indach-Anlagen erstellt werden», sagt Gemeindeschreiber Marius Fricker und ergänzt:

«In der Kernzone K1 sind auf strassenseitigen Haupt- und Nebendächern keine Anlagen möglich.»

Die Praxis ist also breit, was auch darin liegt, dass die «Gemeinden über erhebliche Autonomie verfügen», sagt Leardini. Ein Merkblatt ist dabei ein Mittel, um den Einwohnerinnen und Einwohnern zu zeigen, nach welchen Kriterien der Gemeinderat entscheidet. «Ein Merkblatt stellt keinen Rechtserlass dar», so Leardini. Allerdings handele es sich um ein wichtiges Instrument bei der Rechtsanwendung.

«Merkblätter helfen, Bereiche mit erheblichem Ermessen zu konkretisieren und damit die Gleichbehandlung sicherzustellen.»

Genau das will der Gemeinderat mit seinem Merkblatt. Das Merkblatt diene als Orientierungshilfe und zeige auf, nach welchen Grundsätzen der Gemeinderat entscheide. «Es macht unsere Arbeit also transparent und nachvollziehbar. Was dann aber leider nicht bedeutet, dass alle damit einverstanden sind», sagt Schmid.

Auf Signal aus Aarau warten

Schmid verweist darauf, dass die BNO der vier Ortsteile aus einer Zeit stammen, als Solaranlagen noch kein grosses Thema waren. «Deshalb ist dies nicht explizit geregelt.» Es liege in der Natur der Sache, dass die Gesetzgebung hinterherhinke. «Mit der kommenden BNO-Revision werden wir das Thema sicher genau im Auge behalten und klären, ob wir das in unserer Gemeinde explizit anders regeln dürfen und wollen.»

Ob die Ablehnung der Aufdach-Anlage von Familie Schirmann rechtens ist, muss der Kanton klären. Schmid äussert sich nicht zum konkreten Fall der Familie Schirmann, weil es sich um ein laufendes Verfahren handelt. Der Ammann betont aber noch einmal, was er schon letzte Woche sagte: «Sollten entsprechende Signale aus Aarau kommen, sind wir bereit, auf unseren Entscheid zurückzukommen.»

Darauf hoffen in Böztal derzeit gleich mehrere Familien. Maeder und Fricker sagen:

«Für uns ist es völlig unverständlich, warum ein Gemeinderat gerade in der Zeit einer möglichen Energiekrise die Regeln und Vorschriften neu und zusätzlich verschärfen will, anstatt Initiativen und Projekten Rückenwind zu geben und sie zu ermöglichen.»

Wenn der Appell des Bundes, jede Kilowattstunde zählt, ernst gemeint sei, so Maeder und Fricker, «sollten Bürgerinnen und Bürgern, die mit beträchtlichen persönlichen Investitionen mithelfen und zusätzliche umweltfreundliche Energie produzieren wollen, keine Steine und unüberwindlichen Hürden in den Weg gelegt werden».

