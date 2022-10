Effingen Vielseitig und intensiv: Die Kunstausstellung Art 8 zeigt Bilder, Fotografien und Skulpturen Daniel Schwarz hat grosse Tiere für Verkehrskreisel im Fricktal und weit darüber hinaus geschaffen. Einmal im Jahr lädt er zur Kunstausstellung Art 8, zeigt dort eigene Werke – gibt aber auch weiteren Künstlerinnen und Künstlern aus der Region eine Plattform. Karin Pfister Jetzt kommentieren 03.10.2022, 05.00 Uhr

In Effingen findet zum 26. Mal die Kunstausstellung Art 8 von Dani Schwarz statt. Im Bild: «Ikarus träumt» von Simon Sidler. Karin Pfister

Ikarus träumt vom Fliegen und wo könnte er das besser als hoch oben in der Luft. Die fünf Tonfiguren – alle zeigen sie Ikarus in unterschiedlichen Flugpositionen – wurden von Simon Sidler aus Oberflachs, Gemeinde Schinznach, geschaffen. Die frei schwebenden Figuren sind rund einen Meter gross und hängen zuoberst in der mehrstöckigen Kunstgalerie von Daniel Schwarz in Effingen.

Der Eisenkünstler organisiert die «Art 8» zum 26. Mal. Zum Konzept gehört, neben seinen eigenen auch die Werke verschiedener Künstlerinnen und Künstler aus der Region zu zeigen. Ausgestellt werden Bilder, Fotografien und Skulpturen.

Ausstellungsorganisator Dani Schwarz (2. von links) mit den Künstlerinnen und Künstlern. Karin Pfister

Die Vielseitigkeit der verschiedenen Kunstschaffenden und der Werke ist beeindruckend und inspirierend, der Publikumsaufmarsch war am ersten Ausstellungswochenende trotz des garstigen Wetters gross. Rund 1500 Interessierte besuchen die Ausstellung jeweils, so die Erfahrungswerte aus den Vorjahren.

Stammgäste und Premieren

Mit «Ikarus träumt» hat Simon Sidler seine Ikarus-Figuren, die er vor einige Zeit bereits in Brugg gezeigt hat, weiterentwickelt und vor allem vergrössert. Bereits zum dritten Mal bei Dani Schwarz zu Gast ist Käthy Borer-Gut aus Frick. Die Künstlerin arbeitet so fein, dass man genau hinsehen muss, um zu erkennen, dass die Bilder aus gewobenem Papier bestehen. Käthy Borer-Gut:

«Ich möchte das Unscheinbare ins richtige Licht rücken.»

Esther Giordano aus Frick giesst Acryl. Das «Acrylic Pouring» sei ein Spiel mit Farben, Formen und unterschiedlichen Techniken, durch das sie ein neues Lebensgefühl entdeckt habe, so Giordano.

Intensiv und grossflächig sind die Ölbilder von Stephanie Künzli Ycaza aus Basel. Ihr Werk über einen Mann, der zwischen Kopf und Herz und drei verschiedenen Dunkelheiten balanciert, zog viele Blicke auf sich. Die Künstlerin:

«Meine Bilder sollen den Betrachter auf einer emotionalen Ebene widerspiegeln.»

Zog viele Blicke auf sich: ein Bild von Stephanie Künzli Ycaza über «Die drei Dunkelheiten». Karin Pfister

Roland Lang aus Zeiningen hat Schriftenmaler und Hochbauzeichner gelernt sowie die Kunstgewerbeschule besucht. Die Themen seiner Bilder sind breitgefächert; gemeinsam haben sie alle die gekonnte und gezielte Verwendung von Licht um «die natürliche Schönheit von ganz alltäglichen Dingen zu zeigen», so Lang.

Oliver Wehrli aus Veltheim ist Fotograf. Seine Bilder zeigen stille Momente draussen in der Natur – der Regenwald in Neuseeland, Bäume im Morgennebel – welche «den Betrachter durch ihre Einfachheit an die Erhabenheit der Landschaft erinnern sollen».

«Der Weg ist das Ziel» von Dani Schwarz; im Hintergrund Holzskulpturen von Lukas Senn. Karin Pfister

Künstler sägt live Skulptur aus Holz

Wetterfest sind die meterhohen Holzskulpturen von Lukas Senn aus Rothrist, welche draussen auf der grünen Wiese entspannt im Regen standen. Der gelernte Möbelschreiner nimmt auch an Schausäge-Vorführungen teil und zeigt nächstes Wochenende live in Effingen, wie man in kürzester Zeit aus einem Holzstamm eine Skulptur macht.

Auch von Dani Schwarz sind neue Werke – eines seiner Lieblingssujets sind Figuren in Bewegung – zu sehen, allerdings habe er trotz Pandemie viele Auftragsarbeiten gehabt und dementsprechend weniger Zeit für eigene Werke, so Schwarz, der im nächsten Jahr sein 30-Jahr-Jubiläum als freischaffender Künstler feiert und sich anlässlich dessen vermehrt der Entwicklung von neuen Skulpturen widmen will.

Die Ausstellung ist am Samstag, 8. Oktober, sowie am Sonntag, 9. Oktober, jeweils von 14 bis 18 Uhr geöffnet.

