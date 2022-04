Tumult auf der Dorfstrasse: Müden Winter geht es an den Kragen

Effingen Tumult auf der Dorfstrasse: Dem müden Winter geht es an den Kragen Nach vier Jahren Zwangspause erlebte Effingen am Sonntag wieder ein Eierleset. Dabei trafen der müde Winter und der frische Frühling aufeinander. Der Regen trübte die Brauchtumsveranstaltung nicht. Peter Schütz Jetzt kommentieren 24.04.2022, 20.35 Uhr

Müder Winter gegen frischen Frühling: Der Straumuni (links) mit dem Tannästler. Peter Schütz

Volle Kulisse am Eierleset in Effingen: Trotz Regens herrschte an der Dorfstrasse am Sonntag Hochbetrieb. Eigentlich kein Wunder, denn das letzte Eierleset lag vier Jahre zurück. 2020 fiel es wegen Corona aus, ebenso im Jahr darauf. Und nun – Dauerregen pünktlich zum Beginn der Brauchtumsvorführung. «Es wird nicht so viel Leute haben», befürchtete Eierleset-Papi Andreas Bossart zuerst noch, «aber öis isch es gliech.»

Egal war der Regen offenbar auch den Zuschauern, die standen einfach unter den Schirmen oder zogen die Kapuze über den Kopf. Am Anfang ging es noch sittsam zu und her auf der Dorfstrasse, als die Grünen, die den Frühling symbolisierten, und die Dürren, die den Winter vertraten, zusammen mit Polizist, Pfarrer und Fünferrat vor dem Publikum vorbeizogen. Es waren unterwegs: Hüehnermaa, Jasschärtler, Tannästler, Stechpälmer, Straumuni, Hobelspänler, Alter, Alti, Schnäggehüsler mit aufgeblasener «Säublootere», Hochzeitspaar.

Vor voller Kulisse: Auch der Jasschärtler ist unterwegs. Peter Schütz

Doch lange hielten es die Kontrahenten nicht aus, schliesslich ging es um das Ende des Winters. Der aber nicht leicht zu vertreiben war. Es musste ihm schon ruppig beigebracht werden, dass seine Zeit abgelaufen war.

Fliegende Hobelspäne, fallende Tannäste

Andererseits fanden die Vertreter des Winters offenbar, dass sie ruhig noch eine Weile bleiben könnten. Das Ergebnis dieser Uneinigkeit: haufenweise Tumult auf der Effinger Dorfstrasse, fliegende Hobelspäne, fallende Tannäste, eine klappernde Pfanne, Omelett aus Hobelspänen und Eiern, dazwischen das Hochzeitspaar, Sinnbild der jungen Liebe, Arm in Arm.

Wenn sich die wehrhafte Stechpalme ins Gewusel stürzte, stöhnten sogar die unbehelligten Zuschauer: «Das tut weh!» Die einzige Maske, die nicht am Kampf teilnahm, war der Schnäggehüsler. Seine Häuschen zu ersetzen wäre ein grosser Aufwand. Den schwersten Stand hatte der Straumuni, denn in ihm steckte Stefan Meier inklusive zwei Strohballen, also rund 30 Kilo exklusive Körpergewicht. Kam er zu Fall, blieb er liegen, bis ihm jemand wieder auf die Beine half. Von alleine schaffte er es nicht.

Weit mehr als die Böztal-Fusion

Jörg Salm hat die Eierpredigt verlesen. Peter Schütz

Währenddessen musste der Läufer rund 160 Eier auf einer Bahn einsammeln und in eine Wanne werfen. Insgesamt kam er auf gut zehn Kilometer, weshalb er als Einziger keine Maske trug.

Die Kommunikation der Protagonisten untereinander war recht wortkarg, bestand sie doch nur aus «Uuh» oder «Huuh». Viel üben mussten sie dafür nicht, doch fit mussten sie sein, denn das Eierleset ist wie Sport. Von daher passt es schon, dass der Effinger Turnverein das Spektakel veranstaltet.

Wer gewonnen hat? Wahrscheinlich wieder mal der Frühling, denn der Winter machte schon zu Beginn des Eierleset einen müden Eindruck. Am Ende verlas der Pfarrer in der Person von Jörg Salm die Eierpredigt. Er verkündete, was sich in den vergangenen Jahren in Effingen ereignet hatte. Und das war weit mehr als die Böztal-Fusion. Danach ging es zum Eiertätsch in die Turnhalle.

Und jetzt alle miteinander über die Dorfstrasse. Peter Schütz Bunte Eier für die Kinder. Peter Schütz Dem Schnäggehüsler macht der Regen nichts aus. Peter Schütz Der Nachwuchs mischt auch mit. Peter Schütz Der Jasschärtler Lukas Schütz muss stillhalten. Peter Schütz Der Hobelspänler Mathias Pfister ist bereit. Peter Schütz Das wird ein leckeres Omelett. Peter Schütz Das Hochsetspäärli ist auch unterwegs. Peter Schütz Wehe dem, der zuunterst liegt. Peter Schütz Stachelig: Der Stechpälmler wird zugenäht. Peter Schütz Jetzt sitzt die Maske des Hobelspänlers. Peter Schütz Fast fertig ist der Straumuni Stefan Meier. Peter Schütz Eierleset-Papi Andreas Bossart (links) genehmigt sich eine Zigarre. Peter Schütz Der Schnäggehüsler Rolf Schwarz bekommt Hilfe von Lukas Schütz. Peter Schütz Der Riiter und der Läufer im Regen. Peter Schütz Letzte Hand am Tannästler. Peter Schütz

