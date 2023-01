Effingen: Das Landmaschinen Oldtimer-Treffen findet wieder statt

Effingen Traktoren-Fans aufgepasst: Das «Internationale Landmaschinen-Oldtimer-Treffen» findet 2024 wieder statt Im Sommer 2019 lockte es Tausende begeisterte Fans von alten Landmaschinen ins Fricktal. Nun laufen die Vorbereitungen für die nächste Ausgabe des «Internationalen Landmaschinen-Oldtimer-Treffens» in Effingen an. Vom 2. bis 4. August 2024 soll dieses stattfinden – an einem neuen Standort. 25.01.2023, 05.00 Uhr

Die letzte Ausgabe 2019 lockte Tausende begeisterte Landmaschinen-Fans an. zvg

Für Freundinnen und Freunde alter Landmaschinen lohnt es sich womöglich, sich schon jetzt eine Jahresagenda für 2024 zu besorgen – und ein Wochenende fett rot anzustreichen: Vom 2. bis 4. August im kommenden Jahr findet in Effingen nämlich die sechste Ausgabe des «Internationalen Landmaschinen-Oldtimer-Treffens» statt. Das haben die Organisatorinnen und Organisatoren bekanntgegeben.

«Das OK unter der bewährten Leitung von Max Leuppi konnte mit zusätzlichen Personen ergänzt werden», heisst es in der Mitteilung. Das OK werde die Arbeit in Kürze aufnehmen.

Im Konzept des Oldtimer-Treffens 2024 werden sicher die Landmaschinen-Ausstellung, das alte Handwerk und die Agro-Modellschau zu finden sein. Der Festplatz wird nach Gesprächen und den Einwilligungen der Landwirte auf den «Sigenacker», das Hochplateau zwischen der Autobahn und der Kantonsstrasse in Effingen verlagert. (az)