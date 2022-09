Effingen: Daniel Schwarz organisiert ART 8-Ausstellung

Jeder Fricktaler Autofahrer kennt die grossen Eisenfiguren, die in so einigen Kreiselmitten thronen. Ihr Erschaffer Daniel Schwarz ist Gründer der «ART 8»-Ausstellung, in der er und sieben Kunstschaffende ihre Werke zeigen.

Jael Rickenbacher 30.09.2022, 05.00 Uhr