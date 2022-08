Dreitägiges Musikspektakel Nach drei Jahren Pause: Vorbereitungen für Schupfart Festival gehen in die heisse Phase Vom 23. bis 25. September sollen internationale Künstlerinnen und Künstler wieder unter dem grossen Festzelt in Schupfart für Stimmung sorgen. Derzeit wird die Werbetrommel für den Ticketverkauf gerührt. Nach dem pandemiebedingten Unterbruch warten auf die Besuchenden einige Neuerungen. Dennis Kalt 26.08.2022, 05.00 Uhr

Das dreitägige Schupfart Festival zog vor der Pandemie bis zu 10’000 Besuchende an. hrg (21. September 2018)

Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause rückt die 38. Ausgabe des Schupfart Festival näher. Über die Bühne gehen wird das dreitätige Musikspektakel auf dem Flugplatz des 800-Seelendorfes vom 23. bis 25. September. Zum Line-up gehören unter anderem internationale Bekanntheiten wie Max Giesinger, Ben & Noel Haggard oder DJ Ötzi. OK-Präsidentin Doris Müller sagt:

«Die Vorfreude im OK ist riesig. Wir freuen uns darauf, wieder ein tolles Fest auf die Beine stellen zu können.»

Rund 30 Tage vor dem Start laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. In den kommenden Tagen wird ordentlich die Werbetrommel gerührt. Hunderte von Festival-Flyern werden verteilt und die Plakate in der Region aufgehängt. Auch das Essensangebot für an die 10’000 Besuchenden hat das OK kürzlich fixiert.

Rund 550 Helfende stehen im Einsatz

Der Aufbau des grossen Festzelts, in dem das Festival stattfindet, startet eine Woche vor Festivalbeginn am 16. September. 40 bis 50 Helfende inklusive Einsatzkräfte des Zivilschutzes stehen für den Aufbau im Einsatz. Während des dreitägigen Festes selbst sind es denn gar 550 Helfenden, die etwa bewirten, ausschenken und für Sauberkeit und Ordnung sorgen. «Genügend Helfende zu finden, damit hatten wir auch nach der langen Pause keine Probleme», sagt Müller.

«Sämtliche Eintritte vom Schupfart Festival mit dem Aufdruck der Veranstaltungsdaten von 2020 behalten für den gleichen Festivaltag 2022 ihre Gültigkeit. «Es muss nichts unternommen werden. Personen erhalten mit dem 2020er-Ticket vor Ort Einritt», sagt Müller und schiebt nach:

«Aus ökologischen Gründen wurde darauf verzichtet, die Tickets neu zu drucken.»

Zudem ist das Line-up unverändert gegenüber 2020, einzig am Festivalsonntag ist noch Vincent Gross dazugekommen. Aus ökologischen Gründen setzt das Schupfart Festival dieses Jahr statt auf Einweg- auf Mehrwegbecher.

Zahlen von 2019 werden wohl nicht erreicht

Sowohl für den Freitagabend (Rock und Pop), den Samstag (Country-Night) sowie den Sonntag (Schlager) sind noch Tickets erhältlich. «Wir gehen davon aus, dass der Ticketverkauf jetzt in die heisse Phase geht», sagt Müller. Denn viele würden kurzfristig planen und sich spontan entscheiden.

Maximal 12’000 Tickets werden für das Festival verkauft. Dass die Besucherzahl von 2019 erreicht wird – damals waren es 10’000 –, davon geht Müller nicht aus. Denn im ersten Jahr nach der Rücknahme der Massnahmen fahren überall die Freizeitangebote und Festivitäten wieder hoch.

Um das Schupfart Festival rund um die Auftritte der Musikerinnen und Musiker attraktiv zu halten, gibt es dieses Jahr einige Neuheiten für die Besuchenden. So etwa am Freitag und Samstag eine Bar mit edlem Whiskey. Zudem wird erstmals Fricktaler Raclette angeboten. Und, wer sich traut, kann beim Ritt auf dem mechanischen Bullen seine Fähigkeiten als Cowgirl oder -boy unter Beweis stellen.