Digitale Infrastruktur Surfen im Turbo-Modus: Die Swisscom schliesst die letzten Lücken im Fricktaler Glasfasernetz Homeoffice, Videokonferenzen, digitaler Fernunterricht – in der Coronazeit erweist sich ein starkes Netz als notwendiger denn je. Jetzt gibt die Swisscom Gas und verspricht: Bis Ende 2021 soll Glasfaser nahezu gesamtschweizerisch verfügbar sein. Die Zeit drängt und so stehen auch im Fricktal Ausbauprojekte auf der Agenda. Hans Christof Wagner 05.06.2021, 05.00 Uhr

Der Ausbau des Glasfasernetzes im Fricktal durch die Swisscom geht voran. Aargauer Zeitung

Eine interaktive Internet-Karte der Swisscom zeigt es an: Von den 32 Fricktaler Gemeinden verfügen 18 schon über Highspeed-Internet. Zwei Projekte – Laufenburg und Zeiningen – befinden sich danach «im Bau» und für zwölf Gemeinden heisst es «geplant».

Aber was genau heisst ultraschnelles Internet? Welche Bandbreiten verspricht das Supernetz? Dazu Swisscom-Mediensprecherin Sabrina Hubacher:

«Swisscom wird bis Ende 2021 in allen Gemeinden das Festnetz modernisieren und schweizweit 90 Prozent der Wohnungen und Geschäfte mit 80 Megabit (Mbit) bis 10 Gigabit (Gbit) pro Sekunde versorgen, so auch im Fricktal.»

Und das ist im Vergleich zum Schneckentempo in noch nicht ausgebauten Gemeinden deutlich mehr. Dort lassen sich mancherorts Daten nur mit 16 Mbit runter- und mit einem Mbit hochladen.

Highspeed-Internet im Fricktal bis Ende 2021 – mit einer Ausnahme

Wie weit die mit dem Netzbau beauftragte Axians AG tatsächlich in der Region vorangekommen ist, will Swisscom «aus wettbewerbstechnischen Gründen» nicht exakt beziffern. Die Gesellschaft verspricht aber, dass das Fricktal bis Ende 2021 über Internet verfügt, indem Nutzer flächendeckend mit der genannten Bandbreite an Tempi surfen können. Nur für Zeihen macht das Unternehmen eine Ausnahme. Dort werde es bis 2022 dauern.

Unterschiede im Tempo von Haus zu Haus

Beim Durchklicken der Swisscom-Onlinekarte wird fürs Fricktal eines deutlich: Glasfaser-Internet ist vielerorts verfügbar. Was die Leitung an Tempo tatsächlich hergibt, ist aber unterschiedlich und das oft von einem Haus zum nächsten. Auf www.swisscom.com/checker lässt sich das überprüfen. Und die Bandbreite ist auch bei offiziell noch gar nicht ausgebauten Gemeinden gross. Dort kann man mitunter bereits mit Geschwindigkeiten surfen, die Swisscom erst für die Zeit nach dem Ausbau verspricht. Teils seien das Einzelerschliessungen bei Neubauten unabhängig vom Gesamtausbau, erklärt Hubacher.

Bis zu 10 Gbit in Möhlin möglich

Bis zu 100 Mbit pro Sekunde ist der Ausbau-Standard. Bis zu 500 Mbit sind beispielsweise in Rheinfelden und Schwaderloch möglich. Bis zu zehn Gbit sind es in Möhlin und laut Swisscom ab Herbst auch in Laufenburg.

Ein Arbeiter montiert Glasfaserkabel der Swisscom für den Internetanschluss von Privathaushalten.

Carlo Reguzzi / KEYSTONE/TI-PRESS

Zehn Gbit pro Sekunde mit dem sogenannten «Fibre to the Home» (FTTH) sind drin, wenn das Glasfaserkabel bis in die Wohnung verlegt wird. 100 bis 500 Mbit sind es, wenn noch Reststrecken mit Kupferleitungen versehen sind, die weniger Bandbreite zulassen. Sich per Glasfaser direkt anschliessen zu lassen, ist laut Swisscom für Eigentümer von privaten Liegenschaften gratis. Auch den Gemeinden entstünden durch den Ausbau keine Kosten. Aber ob FTTH in eine Gemeinde kommt und in welchem Ausmass, hängt Hubacher zufolge von der Machbarkeit und von wirtschaftlichen Aspekten ab.

Hinzu kommt: Die Gemeinden haben es selbst nicht im Griff, wann sie ans Turbo-Netz angeschlossen werden. Die Swisscom-Sprecherin:

«Beim Ausbau orientieren wir uns an unserer Ausbaustrategie. Swisscom geht auf die jeweiligen Gemeinden zu.»

Darum könne es auch sein, dass in einem Gebiet erst kleinere und später grössere Gemeinden ausgebaut werden. Für Frick, das wie eine Insel in einem Meer aus schon ausgebauten Gemeinden liegt, ist das so. Dort sind wohl beide Seiten gleichzeitig aktiv geworden: «Gerade als wir vor einem Jahr anfragen wollten, wann Frick an der Reihe ist, kam Swisscom auf uns zu», so Gemeindeschreiber Michael Widmer.

In der Regel keine grössere Erdarbeiten nötig

Die Arbeiten, die laut Widmer im Gange sind, gehen aber wohl relativ geräuschlos vonstatten. Hubacher: «Swisscom nutzt für den Ausbau die bestehende Infrastruktur. Damit können grössere Erdarbeiten in der Regel vermieden werden.» Auch in Kaiseraugst, wo gemäss Gemeindepräsidentin Françoise Moser die Installation seit rund einer Woche läuft, werden für den Ausbau lediglich einzelne kleinere Öffnungen benötigt. Wobei die Kaiseraugster schon jetzt in einer vergleichsweise komfortablen Lage sind: Sie können aktuell schon mit bis zu 1000 Mbit pro Sekunde surfen.