Bachelorette: Einer der Fricktaler Kandidaten ist schon raus

«Die Bachelorette» Der Fricktaler Frosch fliegt hochkant aus der Kuppelshow – aber Matthias aus Kaiseraugst darf sich über eine Rose freuen Schon in Folge eins der 3+-Sendung «Die Bachelorette» muss einer der beiden Fricktaler Kandidaten die Koffer packen: Die Bachelorette findet Gökhans Auftritt im Froschkostüm zwar mutig, belohnt ihn aber nicht mit einer Rose. Von den Konkurrenten kassiert er zudem ordentlich Häme. Anders Matthias aus Kaiseraugst: Der 22-Jährige trumpft verbal auf – und am Saxofon. Hans Christof Wagner Jetzt kommentieren 26.04.2022, 05.00 Uhr

Auch die beiden Fricktaler Kandidaten hatten ihre Auftritte: Matthias als Saxofonist und Gökhan als Froschkönig. Screenshot 3+

Die Bachelorette – mit der gestrigen ersten Folge der Kuppelshow auf 3+ ist sie wieder auf der Suche nach ihrem Traumtypen, nach der grossen Liebe, nach dem Mann fürs Leben. Dieses Mal, in Staffel 8, ist es Yuliya Benza, 28 Jahre alt, Zürcherin mit Wurzeln in der Ukraine. Wem wird sie am Ende die letzte Rose überreichen? Wer macht unter den 16 Kandidaten das Rennen?

Unter den Männern, die um die Bachelorette buhlen, sind auch in dieser Staffel wieder Fricktaler: Matthias aus Kaiseraugst und Gökhan aus Mumpf.

Sonne, Strand und nackte Haut – so präsentiert sich die Kuppelshow einmal mehr. Am Strand von Phuket/Thailand legten sich die Männer gleich mächtig ins Zeug, um einen guten Eindruck bei der Rosenkavalierin zu hinterlassen. Aber was kam an bei ihr? Machos mit Muckis? Nette Normalos? Schwer einzuschätzen.

Auch die beiden Fricktaler, die um Yuliya balzten, tappten anfangs noch im Dunkeln. Auch wie sie sich in der Gruppe geben sollten, galt es erst auszuloten. Matthias aus Kaiseraugst, der 22-jährige Biologiestudent, gab zwar zu, vor dem Kennenlernen nervös zu sein, lehnte sich dann aber etwas aus dem Fenster, als er sagte:

«Mein Vorteil gegenüber den anderen Typen hier ist, dass ich weniger ein Prolet bin und auch was im Kopf habe.»

Von Gökhan aus Mumpf, mit 35 der Senior unter den 16, erfuhren die Zuschauerinnen und Zuschauer beim Staffel-Auftakt hingegen erst einmal wenig. Irgendwie anders, lebenserfahren und kreativ – so wollte der Fricktaler aus der Masse herausstechen.

In Folge 1 der Sendung Bachelorette hatten auch die beiden Fricktaler Kandidaten ihre Auftritte. Screenshot 3+ / Aargauer Zeitung

Aber viel Gelegenheit zur Profilierung liess ihm die Regie nicht. Dass er gerne im Mittelpunkt stehe und sein Umfeld als Stand-up-Comedian unterhalte, wie vor Beginn der Show kolportiert, konnte man bei Folge eins jedenfalls kaum nachvollziehen.

Schräg und schrill – so trat Gökhan immerhin beim ersten Date mit der Bachelorette seiner Traumfrau entgegen. Im knallgrünen Froschkönig-Kostüm stieg er aus der Limo, marschierte auf Yuliya zu und sagte zu ihr:

«Ich suche eine Prinzessin, die mich durch ihren Kuss von meinem Schicksal erlöst.»

Die Bachelorette versuchte es mit einem Wangenkuss, aber nichts passierte: Immer noch stand ihr Gökhan gegenüber. Auch ein paar gereimte Verse im Nachgang machten keinen Prinzen mehr aus ihm.

Mit «Skyfall» auf dem Saxofon holte sich Matthias die Rose

Da hatte Matthias aus Kaiseraugst bessere Karten. Als er beim ersten Date die Titelmelodie aus dem James-Bond-Film «Skyfall» in sein Saxofon blies, war es um Yuliya auch schon geschehen. «Megaschön gespielt» habe er. «Gutaussehend und talentiert», hat sie ihn obendrein gefunden: Die Rose war Matthias sicher. Er ist einer der 14, die eine Runde weiter und am nächsten Montag in Folge zwei zu sehen sind.

Auch unter seinen Mitbewerbern war ein Raunen gegangen, als Matthias zu spielen begann. Für Gökhans Auftritt aber gab es mehr Häme. Einer wünschte ihn denn auch gerne «zurück in seinen Teich».

In Folge eins der Sendung «Bachelorette» trat Gökhan aus Mumpf Yuliya Benza als Froschkönig gegenüber. Screenshot 3+

Und so wäre es am Ende von Folge eins fast ein Wunder gewesen, die Bachelorette hätte dem Mumpfer eine Rose überreicht. «Megamutig» sei dessen Auftritt immerhin gewesen, aber mehr auch nicht. Yuliya hatte Gökhan und Mitbewerber Luca (24) gemeinsam nach vorne gebeten, als nur noch eine einzige Rose übrig war. Und dann fragte sie letztlich doch Luca: «Willst du sie annehmen?»

