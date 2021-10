Das erwarten Fricktaler Händler fürs Weihnachtsgeschäft

Detailhandel Detaillisten warnen vor Last-Minute-Geschenken zu Weihnachten – denn es gibt Lieferprobleme Wer seinen Liebsten ein bestimmtes Geschenk unter den Weihnachtsbaum legen will, sollte sich am besten jetzt darum kümmern. Die Lagerbestände sind schon aktuell mitunter knapp und könnten im Advent ganz zur Neige gehen. Derweil wird der Wareneinkauf für die Detaillisten immer mehr zur Herausforderung – auch für Fricktaler. Hans Christof Wagner Jetzt kommentieren 05.10.2021, 17.30 Uhr

Bei Binkert in Frick steht das Weihnachtsgeschäft bevor. Brettspiele werden begehrt sein, weiss Geschäftsführerin Sybille Bachmann. Nils Hinden (5. Oktober 2021)

Bei Binkert Spielwaren in Frick geht kommende Woche der Weihnachtskatalog in Druck – eine heissbegehrte Lektüre bei Eltern und Kindern. Alles, was darin seinen Platz gefunden hat, könnte danach auf den Wunschzetteln von Fricktaler Kindern landen. Geschäftsführerin Sybille Bachmann kann Eltern nur empfehlen, den Nachwuchs schon jetzt zum Thema Weihnachtswünsche zu befragen. Sie prognostiziert:

«Die Leute werden dieses Jahr ihre Weihnachtseinkäufe früher erledigen müssen, wenn sie noch etwas Bestimmtes wollen. Aber viele werden dennoch enttäuscht sein, wenn sie leer ausgehen.»

Dass Weihnachtsartikel schon im Mai bestellt werden, ist auch bei Binkert der Normalfall. Dass aber im Herbst nicht auch noch zusätzliche Nachbestellungen möglich sind wie jetzt in 2021, macht das Jahr so speziell.

Von den Schweizer Versionen der Gesellschaftsspiele «Monopoly» und «Trivial Pursuit» zum Beispiel hat sich Bachmann eine vergleichsweise grosse Menge bei ihrem Lieferanten gesichert. Sie geht davon aus, dass sie bis zum Fest ausverkauft sein werden. Lägen doch Brettspiele und Puzzles seit Corona voll im Trend.

Die Lagerbestände sind kleiner

Lieferprobleme sagt sie auch für Lego-Produkte voraus. Bei Playmobil, weil in Deutschland produziert, sei die Lage entspannter. Aber sicher könne man auch da nicht sein. Bachmann sagt:

«Der Wareneinkauf ist für uns gegenüber früher viel schwieriger und komplizierter geworden.»

Die Fricker Spielwarenhändlerin, seit Jahrzehnten im Geschäft, nennt zwei Gründe für die Herausforderungen: immer weniger Lagerbestände bei den Herstellern und Lieferanten in Kombination mit Corona. Auch wenn nur ein kleines Rädchen ausfalle, stehe schon die ganze Maschinerie still.

Mario Kalt und Roland Obrist sind die Inhaber von Multimedia Fricktal in Frick. Dennis Kalt / Aargauer Zeitung

Roland Obrist, Geschäftsleiter von Multimedia Fricktal in Frick, hat auf die sich abzeichnenden Lieferprobleme schon früh reagiert. So sieht er den kommenden Wochen relativ entspannt entgegen. Den grossen Run vor dem Fest erwartet Obrist ohnehin nicht. Der klassische Weihnachtsboom sei am Verschwinden. Der Konsum von Elektronikprodukten verteile sich inzwischen gleichmässiger über das gesamte Jahr, so Obrist.

Mode kein klassisches Weihnachtsgeschenk mehr

Auch in der Modebranche sei das inzwischen der Fall. «Der Dezember ist bei mir eher ein umsatzschwacher Monat und spielt eine weniger grosse Rolle», so Doris Weber, Inhaberin der Rheinfelder Boutique Tragbar. Susanne Sandstedt, Gründerin der Boutique Talk About Women, ebenso in Rheinfelden, nennt Mode «kein klassisches Weihnachtsgeschenk mehr». Sie kann den aktuellen Lieferproblemen sogar eine gute Seite abgewinnen, wenn sie sagt:

«Jetzt kommen die Daunenjacken erst im Herbst und nicht schon im Juli, wenn noch keiner Lust darauf hat.»

Bei Wernli Sport in Frick startet am 16. Oktober die Skisaison. Geschäftsführer Daniel Waldmeier hofft auf viel Schnee. Dennis Kalt / Aargauer Zeitung

Die Skijacke als Geschenk unterm Christbaum – auch bei Wernli Sport in Frick kommt das immer weniger vor, erklärt Inhaber Daniel Waldmeier. Wer den Wintersport betreibe, leihe sich die Ausrüstung in aller Regel.

Unsicher darüber, ob die Fricktaler ihr Geld überhaupt noch in Weihnachtsgeschenke investieren oder lieber fürs Reisen ausgeben wollen, ist sich Claudine Hirt. Als Inhaberin des Conceptstores Tragwerk in Rheinfelden mit Taschen, Schmuck und Dekoartikeln im Sortiment ist für sie das Weihnachtsgeschäft eigentlich schon zentral. Es würde sie also existenziell treffen, sollten die Leute dem Reisen den Vorzug geben.

