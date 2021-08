In Kaisten waren die Läufer und Velofahrer unterwegs

Schwarzwaldrundfahrt Der erste Waffenlauf in der Schweiz seit 650 Tagen fand in Fricktal statt In Kaisten waren am Samstag und Sonntag die Läufer und Velofahrer unterwegs. Die Schwarzwaldrundfahrt führte diesmal nicht über die Grenze, sondern blieb im Aargau. Mit rund 1000 Sportlern blieb die Teilnehmerzahl unter denjenigen der Vorjahre. Trotzdem waren die Veranstalter zufrieden. Peter Schütz 30.08.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Letzter Blick auf die Uhr: Die Waffenläufer Sekunden vor dem Start. Bild: Peter Schütz

Der Sonntag, 29. August, dürfte als historisch in die Geschichtsbücher eingehen. Denn der 14. Fricktaler Waffenlauf war der erste auf eidgenössischem Boden seit 650 Tagen – der letzte Waffenlauf fand 2019 in Frauenfeld statt. Dass er in Kaisten überhaupt durchgeführt werden konnte, stand lange Zeit in den Sternen. «Im Juli haben wir einen Plan B ins Auge gefasst», berichtete Urs Müller, OK-Präsident vom Velo-Club Glückauf Kaisten. Das heisst: Aufgeben galt nicht, der VC Kaisten blieb trotz der unsicheren Coronalage in der Spur. Schliesslich, so Müller, handelte es sich bei der Veranstaltung um eine «sehr komplexe Sache». Dennoch mussten die Organisatoren Abstriche machen. Müller erklärt:

«Am 29. Juli haben wir entschieden, dass die Schwarzwald-Rundfahrt nicht nach Deutschland führt.»

Die Lage sei damals, vor allem bezüglich der Schutzmassnahmen in Deutschland, zu unsicher gewesen. Als Alternative bot der Velo-Club Kaisten vier unterschiedlich lange Strecken an, die durch die Landschaft des Fricktals und angrenzende Gebiete führten. Die Teilnehmer hatten die Wahl zwischen 70 und 95 Kilometer auf der Strasse oder 45 und 60 Kilometer Mountainbike-Strecken. Also vier Rundfahrten im Aargau ohne Grenzüberfahrt – immerhin mit Blick in den Schwarzwald.

Ehrenstarter Christian Koch, links, mit OK-Präsident Urs Müller. Bild: Peter Schütz

Rund 1500 Personen in normalen Jahren

Eine Folge der Änderung: Die Radfahrer und Mountainbiker aus dem deutschen Raum, den Autokennzeichen auf dem Parkplatz nach zu schliessen, fehlten weitgehend. Trotzdem: Die, die gekommen waren, waren mit Elan bei der Sache. «Viele sagen, sie sind froh, dass wir etwas anbieten», sagte Müller, nachdem die Waffenläufer von Ehrenstarter Christian Koch (Leiter Sektion Sport beim Kanton Aargau) auf die 16 Kilometer lange Strecke geschickt wurden.

Gleich erfolgt der Start zum Schülerlauf. Bild: Peter Schütz

Ihnen folgten die Waldläufer, die Nordic-Walker und die Schüler. Tags davor standen die Fricktalischen Rundstreckenrennen mit der Aargauer Meisterschaft im Fokus. An beiden Tagen gab es zudem einen Volksmarsch. Müller ging von insgesamt 800 bis 1000 Teilnehmern an beiden Tagen aus. In normalen Jahren waren es im Schnitt um die 1500 Personen. Vergessen war, dass die Schwarzwaldrundfahrt 2020 zum ersten Mal seit 47 Jahren ausgefallen war. Die 48. Ausgabe fand statt, das zählte.

Nur im Freien durften die Masken abgelegt werden

Obwohl: Corona schwebte noch immer über allem. In den Räumen herrschte Maskenpflicht. Alleine am Samstag gaben die Veranstalter 200 Schutzmasken aus. Nur im Freien durften sie abgelegt werden. Anders als in den Vorjahren wurde auch das Rangverlesen für die Läufer abgehalten – nämlich gar nicht. Nur bei den Waffenläufern gab es Siegerehrungen für die drei Erstplatzierten pro Kategorie. «Wir wollen kein Coronaherd sein», begründete Müller die Vorsichtsmassnahmen, zu denen unter anderem die regelmässige Desinfektion der Toilettenanlagen gehörten. «Wir sind uns der Verantwortung als Veranstalter bewusst,» fügte Müller hinzu.

Läufer freuen sich über nicht allzu hohe Temperaturen

130 Personen waren am Samstag und Sonntag als Helfer im Einsatz. Darunter auch die Samariter aus Kaisten, die an der Mehrzweckhalle ihre Basisstation hatten. Sie blieben weitgehend arbeitslos, denn so heiss wie in anderen Jahren davor war es bei weitem nicht, es konnte somit kaum Einbrüche aufgrund von Überhitzung geben. «Die Temperaturen sind super,» fand denn auch ein Waffenläufer vor dem Start. Niklaus Stäuble, er moderierte den Sporttag, sprach von «äusserlich hervorragenden Bedingungen». Tatsächlich schien die Sonne nur selten durch die Wolkendecke. Dafür gab es ab und zu ein paar Regentropfen – Gratisdusche.