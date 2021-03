Demografie So schnell altert das Fricktal: Der Anteil der über 65-Jährigen hat sich seit 1980 nahezu verdoppelt Im Fricktal leben anteilsmässig immer mehr Pensionierte: Machten die über 65-Jährigen 1980 erst 10,70 Prozent an der Gesamtbevölkerung aus, sind es aktuell 18,75 Prozent. Besonders stark zugenommen hat die Zahl der über 90-Jährigen: Sie schnellte um 839 Prozent nach oben. Thomas Wehrli 30.03.2021, 05.00 Uhr

Die Anteil der Pensionierten an der Gesamtbevölkerung wächst laufend. Christof Schuerpf / Keystone

Der Anteil der Rentner an der Gesamtbevölkerung hat sich im Fricktal in den letzten 40 Jahren nahezu verdoppelt. Dies zeigt ein Vergleich der AZ zwischen den Zahlen von 1980 und 2020. Danach waren 1980 im unteren Fricktal 10,14 Prozent über 65, aktuell sind es 19,11 Prozent.

Im oberen Fricktal ist der Sprung etwas kleiner. 1980 waren 11,54 Prozent im Pensionsalter, heute sind es 18,24 Prozent. Über das ganze Fricktal gesehen stieg der Anteil der über 65-Jährigen von 10,70 auf 18,75 Prozent.

Was beim Vergleich der letzten vier Jahrzehnte auffällt: Die Zunahme der Alterung ist dynamisch; allein in den letzten zehn Jahren ist die Zahl der Pensionierten mehr als drei Prozent gestiegen. Das heisst: Fast die Hälfte des prozentualen Anstiegs seit 1980 erlebte das obere Fricktal in den letzten zehn Jahren.

Bei den über 90-Jährigen betrug die Zunahme 839 Prozent

Die Menschen werden zugleich auch immer älter. Dies zeigt ein Vergleich der über 90-Jährigen: Vor 40 Jahren lebten im Fricktal 71 Personen, die älter als 90 waren, aktuell sind es 667. Das ist ein Plus von 839 Prozent. Zum Vergleich: Die Gesamtbevölkerung wuchs in diesem Zeitraum um 66 Prozent.

Vergleicht man die Entwicklung in den einzelnen Gemeinden, so fällt eine Gemeinde aus dem Rahmen: Münchwilen. Als einzige Gemeinde verzeichnete die Kommune im mittleren Fricktal sogar einen Rückgang des Seniorenanteils. Lag dieser 2010 noch bei 19,01 Prozent, beträgt er aktuell 16,25 Prozent.

Der Grund ist schnell gefunden: In Münchwilen entstanden in den letzten Jahren mehrere Mehrfamilienhäuser; diese zogen vorab auch jüngere Erwachsene und Familien an.

Nur in drei Gemeinden nach der Anteil der unter 20-Jährigen nicht ab

Entsprechend ist Münchwilen auch eine von nur drei Gemeinden im Fricktal, in denen der prozentuale Anteil der unter 20-Jährigen in den letzten zehn Jahr nicht zurückging. Dias war sonst nur in Stein und Hornussen der Fall.

Seit vielen Jahren an der Spitze der Seniorengemeinden liegt das beschauliche, kleine Olsberg mit seinen vielen Einfamilienhäusern. Bereits 2010 wies die Gemeinde mit 20 Prozent den höchsten Anteil Einwohner im Pensionsalter auf; inzwischen sind viele, die dann noch im Berufsleben standen, ebenfalls pensioniert.

Der Anteil der über 65-Jährigen stieg innert zehn Jahren um 8,21 auf aktuell 28,21 Prozent. Damit hat Olsberg nicht nur den klar höchsten Seniorenanteil, sondern weist auch die prozentual höchste Zunahme aus.

Auch urbane Zentren sind ­attraktiv für Pensionierte

Der Anteil der über 65-Jährigen ist dabei in drei Typen Ortschaften besonders hoch: Zum einen in kleineren Dörfern in den Seitentälern, in denen es oft nur wenige Mietwohnungen gibt respektive in denen die Fluktuation klein ist. Hinter Olsberg folgen Wegenstetten (23,08 Prozent), Mettauertal (21,95), Gansingen (21,75) und Hellikon (21,44).

Ein zweiter Typus sind Gemeinden, in denen Jüngere zwar gerne leben würden, es aber nur beschränkt können, weil das Angebot an (bezahlbaren) Mietwohnungen relativ klein ist. Dazu gehört Magden, das mit einem Seniorenanteil von 20,92 Prozent auf Platz fünf folgt.

Zur dritten Kategorie, den Zentren, in denen Senioren alles an einem Ort haben, zählt Rheinfelden; mit 19,87 Prozent über 65-Jährigen hat es achthöchsten Pensionierten-Anteil im Fricktal. Die stärkste Zunahme in den letzten zehn Jahren verzeichneten hinter Olsberg die Gemeinden Mettauertal (+5,9 Prozent), Schwaderloch (+5,77) und Gipf-Oberfrick (+5,56).

In fünf Gemeinden liegt der Anteil der über 65-Jährigen unter 15 Prozent

Bei fünf Gemeinden liegt der Anteil der über 65-Jährigen unter 15 Prozent: Am wenigsten Pensionierte leben in Ueken mit 14,41 Prozent, gefolgt von Zeihen, Sisseln, Wittnau und Oberhof.

Mit weniger als zwei Prozent fiel die Zunahme der über 65-Jährigen in den letzten zehn Jahren in drei Gemeinden moderat aus: in Oeschgen (+1,09 Prozent), Oberhof (+1,4) und Eiken (+1,9). Dies liegt, im Fall von Eiken, auch daran, dass in den letzten Jahren mehrere Mehrfamilienhäuser entstanden sind.

Den grössten Rückgang beim Anteil der unter 20-Jährigen verzeichneten mit über fünf Prozent Zuzgen und Mumpf. Im Bezirk Rheinfelden ging der Anteil der Kinder und jungen Erwachsenen innerhalb von zehn Jahren um 1,77 Prozent zurück, im oberen Fricktal sogar um 2,12 Prozent.

Geschrumpft ist auch der Anteil der Personen im Erwerbsalter, im Bezirk Laufenburg um 1,52 Prozent, im unteren Fricktal um 1,45 Prozent.