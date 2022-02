Wegenstetten: Rehkitz-Rettung bekommt mehr Geld als erhofft

Crowdfunding Ein grosses Herz für Rehkitze: Statt 8500 kamen 17'280 Franken an Spenden zusammen Gleich zwei Fricktaler Crowdfunding-Projekte können finanziell aus dem Vollen schöpfen: Die Initiative Rehkitzrettung Wegenstetten konnte mehr als doppelt so viel an Spenden einsammeln als anvisiert, und auch beim FC Rheinfelden liegt der Betrag über dem Spendenziel. Ein zweites Fricktaler Rehkitz-Projekt ist nur noch wenige tausend Franken von der angepeilten Summe entfernt. Hans Christof Wagner Jetzt kommentieren 15.02.2022, 05.00 Uhr

Wollen Rehkitze retten: von links Jagdobmann Martin Willi, Drohnenpilot Roland Stäuble sowie Gemeindeammann und Landwirt Felix Wendelspiess. zvg

Lokalhelden.ch, die Crowdfunding-Plattform von Raiffeisen, steht örtlichen gemeinnützigen Initiativen zwecks Spendensammlung für deren Projekte zur Verfügung. Im Fricktal haben darüber jetzt die Projekte «Rehkitzrettung Wegenstetten» und «Neues Clubhaus FC Rheinfelden 1909» um Spenderinnen und Spender geworben.

Für beide lief der Finanzierungszeitraum kürzlich ab. Und beide konnten mehr Geld einnehmen, als sie als Finanzierungsziel angegeben hatten.

Rehkitze sind am Boden nur schwer auszumachen. zvg

Bei der Wegenstetter Rehkitzrettung ist der Unterschied besonders frappierend: 8500 Franken waren anvisiert. Tatsächlich aber wurde es mit 17'280 Franken doppelt so viel. Mit dem Geld will die von Jägerinnen und Jägern, Bäuerinnen und Bauern sowie Fotograf Roland Stäuble gemeinschaftlich lancierte Gruppe eine Drohne mit Wärmebildkamera kaufen.

Damit sollen Rehkitze im hohen Gras ausfindig gemacht und vor dem Mähtod gerettet werden. Die Mehreinnahmen können die Initiantinnen und Initianten gut gebrauchen. Stäuble sagt:

«Über die 17'280 Franken freuen wir uns sehr. Wir haben davon jetzt 11'000 Franken ins Equipment investiert.»

Weil das Budget grösser ist als erwartet, konnte jetzt nicht nur die Drohne gekauft werden. Es war genug Geld da, um auch zwei grössere Bildschirme, Zusatzakkus, ein Schnellladekoffer, Ersatzrotorblätter und Funkgeräte anzuschaffen.

«Die Auflösung der Drohne ist so gut, dass wir 70 Meter über den Wiesen fliegen können», erklärt Stäuble. So gehe es schneller und es stünde mehr Kapazität zur Verfügung.

Drohne wird in Wegenstetten ab April aufsteigen

Ab April wird Stäuble die Drohne wohl über Wegenstetten aufsteigen lassen. Ab dann kommen die Rehkitze auf die Welt und verstecken sich im hohen Gras, das die Bäuerinnen und Bauern mähen wollen.

Roland Stäuble wird die Drohne fliegen. zvg

Drohnenpilot Stäuble wird früh aufstehen müssen, ist das Zeitfenster zum Fliegen doch auf die Zeit zwischen 4 und 8 Uhr morgens begrenzt. Nur wenn es noch relativ kalt ist, können die Kitze per Wärmebildkamera gut ausgemacht werden. Spätestens um 8 Uhr muss die Drohne am Boden sein, auch um den Betrieb auf dem Flugplatz Schupfart nicht zu stören, in dessen Perimeter das Rehkitz-Rettungsgebiet liegt.

Den finanziellen Erfolg führt Stäuble auf die grosse Anzahl an Beteiligten zurück. Zudem seien Plakate aufgehängt, Flyer verteilt und Unternehmen gewonnen worden. Stäuble sagt auch:

«Sicher hat auch ein gewisser Jöö-Effekt eine Rolle dabei gespielt, dass so viel zusammengekommen ist.»

Auf den hofft auch eine zweite Fricktaler Rehkitzrettungsinitiative, für die man noch bis am 20. Februar spenden kann. Mehr als 17'000 Franken sind erreicht. 22'000 Franken hätte der Verein Wild- und Naturherz mit Sitz in Schupfart gerne. Davon will Präsident Peter Lüthi zwei Drohnen kaufen. Als Einsatzgebiet ist das gesamte Fricktal vorgesehen.

Neue Tische und Stühle für das Rheinfelder Clubhaus

Ganz auf Rheinfelden begrenzt war indes die Clubheim-Aktion des dortigen Fussballclubs Rheinfelden 1909. Der wollte 50'000 Franken Spenden einsammeln. Letztlich gaben ihm 152 Unterstützerinnen und Unterstützer 54'690 Franken in die Hand. Vereinspräsident Dominik Tanner sagt:

«Ich bin überwältigt vom Erfolg, damit hätte ich nicht gerechnet.»

Der FC Rheinfelden plant auf seinem Areal einen Neubau - für Duschen, Garderoben und das Clublokal. Visualisierung zvg

Den Betrag will der Club in die Möblierung der neuen Clubbeiz stecken. Darin Platz nehmen können Gäste dann ab der Eröffnung, die für das Frühjahr 2023 vorgesehen ist.

