Fricktaler Institutionen verzichten noch auf eine Maskenpflicht

Covid-19-Pandemie Auf die Maske wird vorerst verzichtet: Wie Fricktaler Firmen und Institutionen mit den gestiegenen Fallzahlen umgehen Die Zahl der Covid-19-Neuinfektionen ist stark angestiegen. Die kantonalen Gesundheitsdirektoren wollen am Donnerstag über eine Maskentragpflicht in bestimmten Innenräumen befinden. Wie eine Umfrage bei Unternehmen und Institutionen zeigt, verzichten sie – bis auf wenige Ausnahmen – derzeit noch auf eine Maskenpflicht. Dennis Kalt 18.10.2022, 05.00 Uhr

Mit dem Anstieg der Neuinfektionen stellt sich für Spitäler, Firmen oder Bildungseinrichtungen die Frage, ob sie eine Maskenpflicht einführen. Bild: Gaetan Bally/Keystone

Die Coronakurve zeigt mit dem Herbst steil nach oben. Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) meldet in seinem aktuellen Lagebericht einen Sieben-Tage-Schnitt von 4922 Neuinfektionen – ein Plus von 45 Prozent im Vergleich zur Woche davor. Gemäss BAG sei es neben dem Impfen wichtig, «in Innenräumen, wo viele Menschen aus unterschiedlichen Haushalten zusammenkommen, eine Maske zu tragen».

Mit dem Anstieg der Neuinfektionen stellt sich für Spitäler, Firmen oder Bildungseinrichtungen also die Frage, ob sie wieder eine Maskenpflicht einführen.

Am Gesundheitszentrum Fricktal (GZF) gilt derzeit eine teilweise Maskenpflicht. Diese betrifft diejenigen Mitarbeitenden, die im Kontakt mit Patientinnen und Patienten stehen. Alle anderen Personen, etwa Mitarbeitende ohne Patientenkontakt oder aber auch Besucherinnen und Besuchern, steht es frei, eine Maske zu tragen. GZF-Sprecherin Miriam Crespo sagt:

«Ob und wann die Tragepflicht von Masken auch auf Mitarbeitende ohne Patientenkontakt sowie auf Besucher ausgeweitet wird, hängt primär von der epidemiologischen Lage ab, die wir laufend beobachten und bewerten.»

Robert Reimann, CEO der Jakob Müller AG aus Frick. Bild: Sandra Ardizzone

Bei der Jakob Müller AG, einem der grössten Bandmaschinenhersteller der Welt, mit Sitz in Frick, werde das weitere Vorgehen gemäss CEO Robert Reimann am Mittwoch besprochen. «Aktuell gilt bei uns noch die Selbstverantwortung und das Tragen einer Maske, falls es eine Ansammlung von Personen gibt», sagt er und weiter: «Wir stellen Masken und Selbsttests den Mitarbeitenden gratis zur Verfügung.»

Jakob Müller setzt auf gestaffeltes Homeoffice

Einzelne Mitarbeitende würden auch weiterhin gestaffelt im Homeoffice arbeiten. Dies, um weniger Personen vor Ort im Büro zu haben. Reimann sagt:

«Mit einer obligatorischen Maskenpflicht rechne ich aktuell nicht.»

Aufgehoben ist die generelle Maskenpflicht in den beiden vom Verein für Altersbetreuung im Oberen Fricktal (VAOF) betriebenen Alterszentren Bruggbach in Frick und Klostermatte in Laufenburg. «Aktuell verzichten wir zu Gunsten der Lebensqualität unserer Bewohnenden bewusst auf weitere einschränkende Massnahmen», heisst es auf der VAOF-Website. Aber: Bei von Corona betroffenen Abteilungen gilt weiterhin das Tragen einer FFP2-Maske.

Novartis folgt im Zusammenhang mit dem Pandemiegeschehen den Weisungen und Empfehlungen der zuständigen Behörden, wie Sprecherin Anna Schäfers sagt. So erfolge denn das Tragen einer Maske bei Novartis immer noch auf freiwilliger Basis. Schäfers sagt:

«Besonders wichtig ist, dass Mitarbeitende zu Hause bleiben und nicht vor Ort kommen, wenn sie krank sind.»

Auch Bei Roche gibt es aktuell keine obligatorische Maskenpflicht. «Roche setzt auf die Eigenverantwortung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sich regelmässig zu testen», wie Sprecher Karsten Kleine sagt.

Tom Krause führt seit Anfang August 2020 das redimensionierte Berufsbildungszentrum Fricktal (BZF) als Rektor. Bild: nbo (2. September 2020)

Gemäss Tom Krause, Rektor des Berufsbildungszentrums Fricktal (BZF) in Rheinfelden, würde man an der Schule keine verpflichtenden Empfehlungen herausgeben. «Eine Maske kann freiwillig getragen werden», sagt er. Bei Krankheitssymptomen empfiehlt das BZF grundsätzlich, zu Hause zu bleiben und sich testen zu lassen.

«Fallen die Symptome in die Schulzeit, empfehlen wir, eine Maske aufzuziehen und sich testen zu lassen», sagt er. Bei der Umsetzung von Massnahmen halte man sich generell an die Vorgaben des kantonalen Departements für Bildung, Kultur und Sport.