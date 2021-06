Coronavirus Das Schupfart Festival findet 2021 nicht statt – es wird um ein Jahr verschoben Keine Party auf dem Flugplatz. Das Festival im Fricktal muss um ein Jahr verschoben. Schon wieder ist Corona der Grund. 02.06.2021, 08.00 Uhr

Das war 2018 an der Schlager-Party am Schupfart-Festival: Vincent Gross mitten unter seinen Fans im Publikum.

Ingrid Arndt

Nach intensiven Diskussionen und Überlegungen hat sich das Organisationkomitee des Schupfart Festivals schweren Herzens entschieden, das Schupfart Festival auf den September 2022 zu verschieben. Es ist nun bereits das zweite Mal, dass der Event wegen der Pandemie verschoben werden muss. Bereits das Schupfart Festival 2020 hat nicht stattfinden können.

Deshalb lassen wir Sie in Erinnerungen schwelgen. 2019 – bei der bisher letzten Ausgabe – stand die Schweizer Schlagersängerin Beatrice Egli auf der Bühne und sorgte für Oktoberfeststimmung. Klicken Sie sich durch unsere Bildergalerie:

Beatrice Egli am Schupfart Festival 2019 Beatrice Egli sorgt am Schupfart-Festival für Oktoberfest-Stimmung Claudia Michaelis Beatrice Egli sorgt am Schupfart-Festival für Oktoberfest-Stimmung Claudia Michaelis Beatrice Egli sorgt am Schupfart-Festival für Oktoberfest-Stimmung Claudia Michaelis Beatrice Egli sorgt am Schupfart-Festival für Oktoberfest-Stimmung Claudia Michaelis Beatrice Egli sorgt am Schupfart-Festival für Oktoberfest-Stimmung Claudia Michaelis Beatrice Egli sorgt am Schupfart-Festival für Oktoberfest-Stimmung Claudia Michaelis Beatrice Egli sorgt am Schupfart-Festival für Oktoberfest-Stimmung Claudia Michaelis Beatrice Egli sorgt am Schupfart-Festival für Oktoberfest-Stimmung Claudia Michaelis Beatrice Egli sorgt am Schupfart-Festival für Oktoberfest-Stimmung Claudia Michaelis Beatrice Egli sorgt am Schupfart-Festival für Oktoberfest-Stimmung Claudia Michaelis Beatrice Egli sorgt am Schupfart-Festival für Oktoberfest-Stimmung Claudia Michaelis Beatrice Egli sorgt am Schupfart-Festival für Oktoberfest-Stimmung Claudia Michaelis Beatrice Egli sorgt am Schupfart-Festival für Oktoberfest-Stimmung Claudia Michaelis Beatrice Egli sorgt am Schupfart-Festival für Oktoberfest-Stimmung Claudia Michaelis

In zu vielen Bereichen sei vieles noch ungewiss, was keine Planungssicherheit zulässt, schreiben die Organisatoren in einer Mitteilung. Immerhin: Die bereits erworbenen Tickets behielten ihre Gültigkeit für die Ausgabe vom 23.-25. September 2022.

Trotz der erneuten Verschiebung freut sich das Organisationskomitee jetzt schon auf die Ausgabe im September 2022. Und dafür gibt es jetzt schon eine gute Nachricht: DJ Ötzi, der schon für die Festivals 2020 und 2021 eingeplant war, hat seinen Auftritt auch für 2022 bestätigt.

DJ Ötzi, hier am Heitere 2018, kommt 2022 ans Schupfart Festival. Andre Albrecht

Aktuelle Informationen zum Programm finden sich unter www.schupfartfestival.ch. (cri)