Günstige Preise locken Schweizer zum Testen in deutsche Apotheken

Coronapandemie Jetzt gibt es auch Test-Tourismus: Günstigere Preise locken Schweizerinnen und Schweizer in deutsche Apotheken 60 Prozent der Kundinnen und Kunden, die sich in der Schwarzwald-Apotheke in Bad Säckingen auf Covid-19 testen lassen, kommen aus der Schweiz. Die Antigenschnelltests im grenznahen Ausland gibt es bereits ab umgerechnet 11 Franken – und damit deutlich günstiger als hierzulande. Das ausgestellte Zertifikat ist auch in der Schweiz gültig. Dennis Kalt Jetzt kommentieren 22.10.2021, 05.00 Uhr

Perihan Demir von der Schwarzwald-Apotheke in Bad Säckingen testet viele Schweizerinnen und Schweizer, die zum Schnelltest über die Grenze kommen. Dennis Kalt / Aargauer Zeitung

Zeitgleich haben die Schweiz und Deutschland die kostenlosen Coronatests – bis auf wenige Ausnahmen – aufgehoben. In beiden Ländern gilt seit 11. Oktober: Wer etwa ins Kino oder Restaurant will und weder geimpft noch genesen ist, muss den Test für das notwendige Covid-Zertifikat aus eigener Tasche bezahlen. Vorher kam in beiden Ländern in aller Regel der Bund für die Tests auf.

Die Coronatests unterliegen damit sozusagen der freien Marktwirtschaft, die auch an der Grenze nicht haltmacht. So steht es den Fricktalerinnen und Fricktalern frei, ob sie nun als Selbstzahler für ihren Antigenschnelltest über den Rhein nach Bad Säckingen fahren. Und das kann sich – ähnlich wie der Einkaufstourismus – teilweise durchaus lohnen.

Einen Test gibt es ab 11 Franken

Im Aargau kosten die Antigenschnelltests für ein Covid-Zertifikat im Schnitt 50 Franken – in der Toppharm Hirschen Apotheke in Magden sind es beispielsweise 47 Franken, in der Toppharm Kapuziner Apotheke und Drogerie in Rheinfelden 57 Franken.

Nur ein Bruchteil dieses Preises, nämlich umgerechnet etwas mehr als 11 Franken, verlangt derweil das Medix-Testzentrum auf dem Festplatz in Bad Säckingen. Teurer, aber noch immer um 30 Prozent günstiger als im Aargauer Schnitt, sind die Antigenschnelltests der Schwarzwald-Apotheke in Bad Säckingen mit umgerechnet 35 Franken. Mitarbeiterin Perihan Demir, die dort Coronatests durchführt, sagt:

«Der Anteil der Testpersonen mit Wohnsitz in der Schweiz hat sich bei uns auf 60 Prozent erhöht.»

Auch die Laufenpark Apotheke in Badisch-Laufenburg – dort kostet ein Antigen-Schnelltest umgerechnet 30 Franken – verzeichnet seit kurzem eine Zunahme an Schweizer Kundinnen und Kunden. Kamen vorher nur vereinzelt Personen aus der Schweiz, sind es derzeit durchschnittlich fünf pro Tag. Inhaber Andreas Abel sagt: «Wir setzen bei den Tests auf den Marktführer von Roche.» Bisher hätten sich Personen aus der Schweiz nach einem Test noch nie bei der Apotheke gemeldet, weil der Test nicht anerkannt worden wäre.

Tests sind in der Schweiz anerkannt

In der Schwarzwald-Apotheke in Bad Säckingen ist für den Schnelltest keine Voranmeldung nötig. Einige Kundinnen und Kunden aus der Schweiz würden das Testen gleich mit dem Einkauf in der Stadt verbinden. Gemäss Perihan Demir schätzen die Schweizer Kundinnen und Kunden das niederschwellige Angebot. Sie sagt:

«15 Minuten geht es etwa, bis der Getestete das Ergebnis hat. Wartezeiten gibt es kaum.»

Das Ergebnis gibt es ausgedruckt und EU-zertifiziert. Bei einer Voranmeldung für das Testen erhält man zum Ergebnis einen QR-Code dazu.

Mehr Tests vor dem Wochenende

«Auf dem Testergebnis ist der Zeitpunkt der Testung vermerkt, nicht die Dauer der Gültigkeit an sich», sagt Demir. Denn es müssten ja etwa die einzelnen Staaten, Behörden oder Veranstalter entscheiden, für wie lange sie die Gültigkeit eines Schnelltestes erachten. Jedenfalls gilt für die Schweiz: Auch dort ist das entsprechende Zertifikat anerkannt und bei einem Antigen-Schnelltest 48 Stunden gültig.

Die Anzahl der Personen, die zum Testen kommen, nehme gegen das Wochenende hin zu. Für Demir ist das wenig verwunderlich – geniesst doch so mancher sein Wochenende bei einem Essen im Restaurant oder einem spannenden Film im Kino.