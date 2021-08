Frick: Wie Marktfahrer weiter um ihre Existenz kämpfen

Coronapandemie «Man könnte denken, alles sei normal»: Wie Warenhändler den Fricker Markt erleben – und weiterhin um ihre Existenz kämpfen Seit Frühling finden wieder mehr Warenmärkte statt. Dies lässt bei den Marktfahrern zwar nach langem Leerlauf wieder die Kasse klingeln, ein Aufatmen ist jedoch noch nicht zu spüren. Denn die grossen Chilbis der nächsten Wochen sind bereits reihenweise abgesagt. Dennis Kalt 10.08.2021, 05.00 Uhr

Manfred (l.) und Benjamin Lüchinger von «Lüchingers Soft-Ice» boten am Fricker Markt ihre süssen Waren feil. Dennis Kalt/Aargauer Zeitung

Das Softeis, das sich im Cornet in die Höhe türmt, versetzt die ältere Dame ins Staunen: «Oha, das ist aber viel», sagt sie mit grossen Augen. «Soll ich einen Schleck nehmen?», fragt sie Marktfahrer Manfred Lüchinger augenzwinkernd, bevor er ihr seine süsse Ware reicht.

Lüchinger, der schon seit rund zehn Jahren Softeis am Fricker Markt verkauft, sitzt an diesem Markttag der Schalk im Nacken. Dies, «weil er mit Leib und Seele Marktfahrer» ist. Aber auch, weil das sonnige Wetter an diesem Montag für Glace-Lust sorgt und ein kleiner Aufwärtstrend im Vergleich zu den vergangenen Monaten, in denen viele Märkte coronabedingt ausfielen oder die Besucher sich zurückhaltend zeigten, spürbar sei:

«Jetzt, wo viele geimpft sind, sieht man wieder mehr ältere Leute, die ihren Enkelkindern den einen oder anderen Franken für Zuckerwatte oder eine Glace geben.»

Sicher, so Lüchinger, mache er am Fricker Markt seinen Umsatz. Aber dies mache «den Braten nicht feiss». Denn zum Kostendecken, sagt Lüchinger, der insgesamt neun Wagen besitzt, brauche er die grossen Veranstaltungen. Etwa die grossen Feste mit mehrtägigen Chilbis, die jedoch zuhauf bereits abgesagt seien. «An diesen macht so mancher Marktfahrer das 20- oder gar 30-Fache an Umsatz eines normalen Warenmarkts», sagt Lüchinger.

Zwei Jahre noch hat Lüchinger bis zur Pension. Um die Coronazeit zu überbrücken, musste er sein Erspartes anzapfen. Trotzdem sei ihm der Gedanke, den Bettel hinzuschmeissen, nicht gekommen. Er sagt:

«Die Leute freuen sich, wenn sie uns auf dem Markt sehen – und das ist für mich das A und O.»

Martin Schmid von der «Gewürzhändlerei zum Scharfen Sultan» ist seit 34 Jahren als Marktfahrer unterwegs. Dennis Kalt/Aargauer Zeitung

Man spürte, dass einigen die Artikel ausgingen

Martin Schmid von der «Gewürzhändlerei zum Scharfen Sultan» ist erleichtert, dass seit einigen Wochen die meisten kleinen Märkte wieder stattfinden. Vom Umsatz her seien vielerorts die ersten Märkte erfreulich ausgefallen. Er sagt: «Man spürte, dass einigen zu Hause die Artikel ausgegangen sind.» Aber er schiebt nach:

«Es fehlen noch die grossen Anlässe, die so richtig einschenken.»

Etwa seien rund um den Zürichsee diesen und nächsten Monat fast alle Chilbis abgesagt.

Schmid sagt, dass während der Pandemie der Webshop ein Rettungsanker war. Der Umsatz habe sich vervierfacht und dafür gesorgt, dass der Warenumschlag gewährleistet war. Über den Frühling, so Schmid, habe sich fast schon wieder der Normalzustand eingestellt. Positiv: «An den ersten Märkten dieses Jahr haben die Leute mehr Trinkgeld gegeben.» Dies habe sicher mit der Solidarität und der Freunde der Leute an uns zu tun, sagt er.

Andrea Wyss vom «Spielwarenparadies Wyss». Dennis Kalt/Aargauer Zeitung

Walter und Andrea Wyss, die Spielwaren und Ballons feilbieten, waren zu Beginn der Pandemie gezwungen, in einem Unternehmen für Heimtierbedarf zu putzen und Ware aufzufüllen. Andrea Wyss sagt:

«Wir sind froh, dass der Markt in Frick stattfindet. Wenn man die Leute ansieht, könnte man denken, alles sei normal.»

Doch viele Gemeinden und Marktchefs hätten immer noch Angst und sagten Warenmärkte ab. «Dadurch mussten wir umsatteln und auf Wochenmärkten zwischen dem Gemüsehändler und dem Metzger Magenbrot und Confiserie-Artikel anbieten.»

Rund 150 Franken an Einnahmen hätten sie an einem Wochenmarkt – noch vor Abzug der Standgebühren. «Das gibt Geld zum Überleben», so Andrea Wyss. Rund 1000 Franken sind es am Warenmarkt in Frick. Kein Vergleich zu einer grossen Chilbi, an der schon mal 5000 oder 6000 Franken zusammenkämen. Weil diese jedoch bereits reihenweise abgesagt seien, heisse es jedoch «weiterkämpfen» – bis zum nächsten Jahr: Andrea Wyss:

«Ich hoffe, dass wir dann wieder in den Normalmodus zurückkehren.»