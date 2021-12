2G-Plus: Der oberste Aargauer Musikant schlägt Alarm

Coronamassnahmen «In der Praxis kaum umzusetzen»: 2G-Plus-Regel stellt die Blasmusik vor Herausforderungen 2G-Plus bei den Proben und für die Musikerinnen und Musiker auch bei Konzerten: Was seit Montag an Coronaverschärfungen gilt, trifft die Blasmusik hart. «Kaum machbar, das umzusetzen», sagt Kurt Obrist aus Laufenburg-Sulz, der Präsident des Aargauischen Musikverbandes. Für ihn ist die aktuelle Verschärfung ein neuerlicher Tiefschlag in einem ohnehin schon sehr schwierigen Jahr 2021. Hans Christof Wagner Jetzt kommentieren 21.12.2021, 05.00 Uhr

Beim Aargauischen Kantonalmusikfest 2018 in Laufenburg war es noch möglich, ungezwungen auf der Strasse zu spielen. Andre Albrecht (23. Juni 2018)

Was der Bundesrat am Freitag vergangener Woche mit Gültigkeit ab dem 20. Dezember beschlossen hat, trifft die Blasmusik ins Mark: Bei Konzerten gilt 2G mit Masken- und Sitzpflicht fürs Publikum und 2G-Plus für die Musikerinnen und Musiker auf der Bühne, weil sie beim Musizieren keine Maske tragen können.

Kurt Obrist aus Laufenburg-Sulz ist Präsident des Aargauischen Musikverbandes. zvg

Doch nicht nur das: Auch bei den Proben gilt jetzt 2G-Plus. Das heisst Impfung oder Genesung allein reicht nicht mehr aus. Es muss, wenn die Impfung mehr als 120 Tage zurückliegt, zusätzlich auch noch getestet werden.

Kurt Obrist, Präsident des Aargauischen Musikverbandes aus Laufenburg-Sulz, sagt:

«Das in der Praxis umzusetzen, wird fast nicht machbar sein.»

Der Aargauische Musikverband warte jetzt auf ein Statement des Schweizer Dachverbands. Dessen Vizepräsident Andy Kollegger findet auf Nachfrage deutliche Worte:

«Dieser Entscheid wird uns nachhaltig schaden. Die Blasmusik wird dadurch stigmatisiert.»

Die Folge werde sein, dass viele Vereine ihre Probetätigkeit einstellen, warnt Kollegger.

Für Obrist ist der Entscheid nicht minder fatal. Er sagt: «Die Musikerinnen und Musiker haben wieder Lust aufs Spielen. Aber was sie belastet, ist die Ungewissheit.» Niemand wisse, was in zwei Monaten sei. Kein Vorstand, kein Dirigent könne noch für die Zukunft planen.

Für die nahe Zukunft stehen, nachdem schon vielerorts die Weihnachtskonzerte abgesagt worden sind, Anfang 2022 die Jahreskonzerte an. Dass die jetzt noch stattfinden, glaubt Obrist nicht. «Welcher Verein will unter diesen Bedingungen dafür noch die Verantwortung übernehmen?», fragt er.

Musikgesellschaft Wittnau sagt ihr Jahreskonzert ab

Der Bundesratsentscheid vom Freitag hat denn auch bereits dazu geführt, dass die Musikgesellschaft Wittnau ihr Jahreskonzert abgesagt hat. Präsident Jérôme Müller nennt als Grund die für die Bläserinnen und Bläser geltende 2G-Plus. Dass jedes Mitglied vor Probe und Auftritt noch ein Testcenter aufsuche, sei unmöglich.

Auch bei den Proben gilt jetzt neuerdings 2G-Plus. zvg

Die Stadtmusik Laufenburg will, Stand heute, an ihrem Jahreskonzert im April festhalten. «Die Proben werden ab Januar mit 2G-Plus abgehalten», kündigt Präsident Michael Vögeli an. Wie sich der Probenbetrieb in der Praxis dann gestalte, sei aber aktuell schwierig abzuschätzen.

Schon die Zertifikatspflicht führte zu vielen Absenzen

Der Jahreswechsel 2021/22 – für die Aargauer Blasmusikvereine ist er ein Déjà-vu. Sind die Weihnachts- und Jahreskonzerte doch auch im Vorjahr weitgehend Corona zum Opfer gefallen. «2021 hat man dann auch erst wieder ab dem Sommer richtig proben können», erinnert sich Obrist.

Wobei die dann eingeführte Zertifikatspflicht die Reihen der Musikantinnen und Musikanten wieder lichter werden liess. Teils hätten bei den Proben ganze Register gefehlt, was die Dirigenten vor Herausforderungen gestellt habe.

So manches Probelokal sei zudem zu klein, um die vorgeschriebenen Mindestabstände einhalten zu können. Auch fehlende Belüftungen machten Probleme. Obrist ist sich sicher:

«Corona wird manche Blasmusikvereine existenziell treffen.»

Wie viele die Krise nicht überleben werden, werde die Zukunft zeigen.

