Corona «Viele sind frustriert, haben im Moment keine Perspektive und machen sich über die Zukunft grosse Sorgen»: So denken junge Fricktaler über die Coronazeit In der Coronakrise kommen oft ältere Menschen zu Wort. Doch was denken, hoffen und fürchten junge Fricktaler? Martin Mennet, 21, aus Rheinfelden und Daniele Mezzi, 27, aus Laufenburg über das, was den Jungen fehlt – und was sie hoffen lässt.

Thomas Wehrli 17.04.2021, 05.00 Uhr

Gewisse Jugendliche leiden unter den fehlenden sozialen Kontakten. (Symbolbild) Shutterstock

In der Coronapandemie stehen oft ältere Menschen im Fokus, denn sie gehören zur Risikogruppe. Die Entscheidungen treffen vielfach Männer und Frauen zwischen 40 und 60 Jahren. Corona und die Schutzmassnahmen betreffen aber alle Altersgruppen, auch junge Menschen.

Wie gehen sie mit der Situation um? Was erwarten sie von Bundesbern? Hat die Coronakrise die Jungen politisiert, wie man dies lesen kann? Die «Aargauer Zeitung» fragt junge Fricktalerinnen und Fricktaler, was sie von den Massnahmen halten, was sie erwarten – und was sie stört.

Daniele Mezzi, 27, ist beruflich selber in der Altersberatung und -betreuung unterwegs. Seit letztem Jahr präsidiert der Laufenburger zudem die CVP des Bezirks Laufenburg. Martin Mennet ist Vizepräsident der Jungfreisinnigen Aargau. Der 21-Jährige aus Rheinfelden studiert Recht und Wirtschaft.

Martin Mennet sagt, die Jugendlichen verhielten sich unterschiedlich. Zvg / Aargauer Zeitung

Hat die Coronakrise aus Ihrer Warte junge Menschen vermehrt politisiert?

Martin Mennet: Aus meiner Sicht hat definitiv eine zusätzliche Politisierung stattgefunden. Einerseits wird dies in den sozialen Medien deutlich: Personen, die sich vorher nie politisch äusserten, sind politisch plötzlich hochaktiv. Ausserdem ist die politische Diskussionskultur unter den Jungen sicherlich allgemein deutlich rauer geworden. Dies sehe ich persönlich als sehr problematisch an – denn diese Entwicklung wurde wohl durch das fehlende Sozialleben während der vergangenen dreizehn Monate befeuert.

Daniele Mezzi: Grundsätzlich hat Corona alle Menschen, ob jung oder alt, zum Nachdenken animiert. Man macht sich auch vermehrt über politische Entscheide Gedanken. Gerade junge Leute möchten sich an Problemstellungen beteiligen und diese über politische Wege lösen. Es gibt auch Statistiken über Abstimmungsresultate von Initiativen während Corona, wo ersichtlich ist, dass mehr junge Menschen an die Urne gegangen sind.

Wie erleben Sie dies in der eigenen Partei?

Mennet: Vor allem zu Beginn der Coronakrise wurde die vermehrte Politisierung bei uns dadurch deutlich, dass wir bei den Jungfreisinnigen innerhalb von wenigen Wochen so viele Neueintritte hatten, wie zuvor jeweils während mehrerer Jahre. Mit etwas verminderter Kraft hat sich dieser Trend nun auch fortgesetzt. So hatten wir alleine im letzten Monat drei Neueintritte in der Fricktaler Sektion der Jungfreisinnigen. Der Trend ist damit deutlich spürbar.

Mezzi: Die CVP-Die Mitte ist sowieso im Wandel. Mit dem Namenswechsel geben wir sicherlich vielen Menschen und auch jungen, unentschlossenen Leuten die Möglichkeit, in der Mitte mitzuwirken und mitzugestalten. Wir haben Anfragen erhalten und dies auch von jüngeren Personen. Das freut mich sehr.

Wie erleben Sie gleichaltrige Menschen in der Pandemie?

Mennet: Verhaltenstechnisch erlebe ich junge Personen sehr unterschiedlich. So habe ich diverse Bekannte, welche sich in der Pandemie genauestens an die Hygieneregeln halten – auf der anderen Seite aber auch mehrere, welche sich kaum daran halten oder sogar dagegen protestieren. Was meiner Meinung nach aber wichtiger ist, ist die psychische Verfassung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Diese erlebe ich in meinem Umfeld sowie in der politischen Landschaft momentan als sehr schwierig.

Für Daniele Mezzi ist es wichtig, dass die Politik auf die Verunsicherung reagiert. Thomas Wehrli / Aargauer Zeitung

Mezzi: Viele junge Leute sind frustriert, haben im Moment keine Perspektive und machen sich über die Zukunft grosse Sorgen. Pläne und Visionen junger Menschen müssen nun wegen Corona gestrichen oder anders angegangen werden. Wir leben in einer unsicheren Zeit und das verunsichert viele junge Leute. Nun ist es wichtig, dass die Politik reagiert und für das Wohl unserer Zukunft sorgt.

Was fehlt den Jungen aktuell am meisten?

Mennet: Es fehlen verschiedenste Dinge. Der Ausgang, das Vereinsleben, das Reisen, das Treffen von Freunden und so weiter. Es scheint mir allerdings schwierig, eine spezifische Sache zu nennen, da eine Priorisierung doch sehr subjektiv wäre.

Mezzi: Wir alle leben im Moment in einer komischen Situation. Es herrscht immer noch grosse Unsicherheit. Soziale Kontakte sind sehr reduziert und können nicht mehr so wie früher gepflegt werden. An den Schulen herrschen andere Regeln. Die Mobilität ist sehr eingeschränkt. Die Freizeit kann nicht richtig ausgelebt werden. Ferien sind praktisch nicht möglich. Aber ich finde, etwas ist sehr wichtig und muss betont werden: Die jungen Menschen lernen dank Corona, dass nichts im Leben selbstverständlich ist und wir für alles, was wir haben, dankbar sein müssen. Ich hoffe, dass wir nach der Krise auch positive Lehren ziehen können.

Was vermissen Sie selber am meisten?

Martin Mennet vermisst das Reisen. Zvg / Aargauer Zeitung

Mennet: Ich bin jemand, der sehr gerne die Welt entdeckt. Das Reisen fehlt mir.

Mezzi: Ich vermisse manchmal das Verständnis gegenüber der älteren Generation, wobei ich dieses Verständnis auch von der älteren Generation gegenüber der jungen Generation vermisse. Es braucht für beide Seiten eine gesellschaftliche Akzeptanz, Respekt und Fairness. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir die Krise nur gemeinsam meistern können. Natürlich vermisse ich auch das Treffen mit Freunden oder das Reisen. Ich möchte meiner Grossmamma schon lange wieder ein «Küssli» auf die Wange geben.

Man hört immer wieder einmal: Die Jugend verpasst durch den Lockdown wichtige Zeiten der Freiheit. Stimmen Sie diesem Befund zu?

Mennet: Die Jugend bildet wohl einen der aktivsten Abschnitte des Lebens. Durch den Lockdown geht tatsächlich ein Teil der Freiheiten in diesem Lebensabschnitt verloren. Allerdings gilt dies in ähnlicher Art und Weise auch für die anderen Altersgruppen, weshalb ich nicht von einer krassen Benachteiligung der Jungen sprechen würde. Vielmehr bringen in dieser Krise alle Bevölkerungsgruppen Opfer.

Mezzi: Ja, das hat schon etwas. Wenn ich zum Beispiel sehe, wie meine Schwester darunter leidet, dass sie einfach nicht nach Australien zu ihrem Freund reisen kann, dann ist sie massiv in ihrer Freiheit eingeschränkt. Das tut schon weh, man kann nicht wirklich helfen. Man muss einfach abwarten. Dies geschieht zurzeit vielen anderen jungen Menschen auch.

Für wie wichtig halten Sie die aktuell beschlossenen Öffnungsschritte mit Blick auf die junge Generation?

Mennet: Die Öffnungsschritte halte ich aus einer epidemiologischen Sicht für gewagt – für die junge Generation sind sie aber zweifelsohne positiv. Der Fakt, dass beispielsweise junge Erwachsene wieder vermehrt Sport treiben dürfen und ein Verweilen auf Restaurant­terrassen möglich ist, erscheint mir für die Psyche von jungen Menschen zentral. Allenfalls kann diese Entwicklung auch zu einer Beruhigung des politischen Klimas beitragen.

Daniele Mezzi ist froh, dass Sport in den Fitnesscentern nun wieder möglich ist. zvg

Mezzi: Es ist ein Schritt in die richtige Richtung. Mann kann sich wieder etwas «normaler» treffen, zu viert an einem Tisch sitzen und bedient werden. Das sind dann sicherlich schöne Momente. Es ist auch so, dass man mit diesem Schritt die Branchen, die sehr unter diesen Bedingungen gelitten haben, helfen möchte. Sport ist wichtig für die Seele, für den Geist und für die Gesundheit. Gut, kann man wieder in Fitness­centern Sport machen.

Was erwarten Sie von der Politik bezüglich weiterer Schritte?

Mennet: Von zentraler Bedeutung ist nun die Impfkampagne. Hier erwarte ich vom Kanton Aargau, dass er im nationalen Vergleich weit vorne liegt. Nur so können alle impfwilligen Personen schnell und unkompliziert ihre Freiheiten zurückerlangen. Daneben wäre ein stetiger Öffnungsprozess des Bundesrates wünschenswert, der sowohl die Intensivbettenzahlen, die Inzidenzen als auch den jeweiligen Impfstand mit einbezieht.

Mezzi: Ich erwarte von der Politik klare Lösungen. Ich erwarte von der Politik eine klare Kommunikation. Ich erwarte von der Politik, dass man der jungen Generation baldmöglichst wieder Perspektiven und Freiheiten gewähren kann. Ich erwarte von der Politik, dass sie einen Konsens und gute Balance für Jung und Alt findet. Wir meistern die Krise nur gemeinsam.

Wie beurteilen Sie die bisherigen Coronapolitik?

Mennet: Meiner Meinung nach hat der Bundesrat nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt. Trotzdem gilt es Dinge zu kritisieren: das langsame Impftempo, die mangelhafte Digitalisierung im BAG und das schlecht funktionierende Contact-Tracing. Nichtsdestotrotz halte ich die Schweizer Coronapolitik im Vergleich zu unseren Nachbarstaaten für relativ erfolgreich.

Mezzi: Ich glaube, es gibt nicht einfach richtig oder falsch. Alles, was man macht, ist sowieso falsch. Es ist schwierig bis unmöglich, allen Leuten gerecht zu werden. Diese Situation ist für alle sehr schwierig. Man konnte auch vorgängig keine Pläne diesbezüglich schmieden. Es kam alles sehr unerwartet. Halten wir uns an die Regeln, denn ich bin überzeugt: Nach dem Regen kommt die Sonne. Das Licht am Ende des Tunnels wird langsam ersichtlich.

Wurde für die Jungen genug getan?

Mennet: Was mich stört, ist die Sorglosigkeit, mit welcher in dieser Krise Staatsschulden gemacht werden. Diese Schulden werden die heutige Jugend noch auf Jahrzehnte hinaus belasten – und die wahren Folgen davon werden erst in einigen Jahren absehbar sein. Hinzu kommen die verschiedenen politischen Geschäfte, welche die Jugend betreffen und seit Jahren stillstehen: etwa eine echte AHV-Reform oder eine Elternzeit. Da erstaunt es noch viel mehr, dass das Schuldenmachen in dieser Krise so unbeschwert möglich ist.

Mezzi: Ich glaube, dass der Hauptfokus schon eher auf die alte Generation gerichtet wurde. Das ist auch legitim. Diese Leute sind gefährdet. Sie müssen geschützt werden. Sie sollten zu Hause bleiben. Das Impfen hätte umgekehrt beginnen sollen. Junge Leute hätten sich zuerst impfen lassen müssen. Sie sind viel öfters unterwegs, berufstätig und auf Reisen. Ein Patentrezept gibt es jedoch sicherlich nicht.