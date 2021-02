Weil auch in den Kantonen in der Nordwestschweiz bei Coronatests immer mehr mutierte Virenvarianten festgestellt werden, könnte Deutschland die Schweiz zum Mutationsgebiet erklären. Das hätte für die 60'000 Grenzgänger in der Region gravierende Folgen.

Hans Christof Wagner 02.02.2021, 19.00 Uhr