Baden-Württemberg verschärft die Corona-Testpflicht

Coronapandemie Deutsche Nachbarn verschärfen die Testpflicht: Was jetzt in Baden-Württemberg für Schweizer gilt Das an die Schweiz angrenzende Bundesland macht Druck im Kampf gegen Corona. Ungeimpfte müssen neuerdings einen Negativtest vorlegen – unter anderem beim Besuch von Restaurants, Coiffeursalons oder Thermalbädern. Schreckt das die Schweizer Kunden ab? In Grenzstädten wie Bad Säckingen geht die Sorge um. Hans Christof Wagner 18.08.2021, 05.00 Uhr

Sabrina Bartl vom Bad Säckinger Restaurant Zum Viertele hofft, dass die Gäste auch mit der Testpflicht weiterhin kommen. Hans Christof Wagner (17. August 2021)

Seit Montag gilt die 3-G-Regel in Baden-Württemberg unabhängig von der regionalen 7-Tage-Inzidenz. Wer nicht vollständig geimpft oder genesen ist, muss einen negativen Schnelltest vorzeigen, der nicht älter als 24 Stunden sein darf. Die neuerliche Testpflicht gilt für zahlreiche Bereiche, unter anderem für Restaurants, Coiffeursalons sowie Thermalbäder und Fitnessstudios. Für Kinder bis sechs Jahre entfällt die Pflicht, für ältere ebenso, sofern nachgewiesen wird, dass sie Schüler sind.

Einkaufen in Deutschland von Neuregelung nicht berührt

Einschränkungen beim Einkaufen im grenznahen deutschen Raum sind mit den Neuregelungen keine verbunden. Weiterhin in Supermärkten und Ladengeschäften bestehen bleiben nur Maskenpflicht und Abstandsgebote.

Restaurants, Coiffeursalons, Thermalbäder und Fitnessstudios – nach der alten, nur an der Inzidenz orientierten Coronaverordnung von Baden-Württemberg waren diese Bereiche bei einem Wert von unter 35 ohne Einschränkungen offen. Aktuell liegt die Inzidenz im ans Fricktal angrenzenden Kreis Waldshut bei 25. Wäre das noch die alleinige Richtschnur, könnten deutsche Beizer in Bad Säckingen beispielsweise weiterhin ohne Einschränkungen alle bewirten: Die Neuregelung bringt für sie also eine Verschlechterung mit sich.

Die Aussengastronomie in Bad Säckingen ist von der Testpflicht ausgenommen. hcw (17. August 2021)

Beizer in Bad Säckingen hoffen auf weiterhin milde Temperaturen

«Dafür verschafft uns die Abkehr von der Inzidenz mehr Planungssicherheit», sagt Sabrina Bartl vom Bad Säckinger Restaurant Zum Viertele. Das ständige Schielen auf die Inzidenz wie zuvor habe die Leute verunsichert. Und noch, bei den aktuell herrschenden warmen Temperaturen, könnten die Gäste ja auf der weiterhin für alle offenen Terrassen Platz nehmen. Bartl sagt: «Die möchten wir auch so lange wie möglich offenhalten.»

Wie es ab Herbst laufe, wenn die Temperaturen wieder fallen, bleibe abzuwarten. «Aufgrund der aktuellen Witterung und Vorhersage ist und wird überwiegend die Aussengastronomie frequentiert», erklärt auch Christian Herzog, Geschäftsführer vom «Goldenen Knopf» in Bad Säckingen. Er sagt:

«Aktuell gehen wir nicht davon aus, dass jetzt weniger Schweizer Kunden zu uns kommen. Viele, gerade Ältere, sind ja auch schon geimpft.»

«Ich hoffe sehr darauf, dass unsere Kundschaft die neue Regelung mitträgt und deswegen nicht wegbleibt», sagt Silke Wagner, Inhaberin von Friseur Wagner in Bad Säckingen, die den Anteil der Schweizer Kundschaft mit 50 Prozent angibt. Gross sei der Testaufwand ja nicht und sie biete auch die Möglichkeit, den Test vor Ort im Salon zu machen. Im Frühjahr habe die erstmals eingeführte Testpflicht für Coiffeure zu massiven Terminabsagen geführt. Wagner hofft, dass sich das nicht wiederholen wird. Noch sei die Regelung zu kurz in Kraft, um schon Prognosen fällen zu können.

Aqualon-Therme: Rückkehr zu mehr Strenge

«Nichtgeimpfte dürften sich den Besuch bei uns jetzt zweimal überlegen», schätzt Franciscus Morshuis, Geschäftsführer der auch bei Fricktalern beliebten Bad Säckinger Aqualon-Therme, die auch von der Neuregelung betroffen ist. Morshuis sagt:

«Ich hätte den Betrieb auch lieber für alle uneingeschränkt offen wie noch vor dem 16. August. Wir müssen jetzt wieder strenger sein.»

Morshuis teilt aber auch mit: «Die Neureglung gilt vorerst nur bis 13. September. Was danach kommt, weiss im Moment niemand.»