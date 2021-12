Deutschland verschärft die Corona-Einreiseregeln

Corona-Einreise Nach Einstufung als Hochrisikogebiet: Darf ich in Deutschland noch auf die Skipiste oder in die Beiz? Deutschland hat die Schweiz auf die Liste der Hochrisikogebiete gesetzt. Damit gelten auch in der Grenzregion verschärfte Einreisebestimmungen. Die AZ hat die aktuellen deutschen Bestimmungen recherchiert. Lesen Sie hier, wie Sie für alle Fälle auf der sicheren Seite stehen und vor Überraschungen gefeit sind. Thomas Wehrli Jetzt kommentieren 17.12.2021, 05.00 Uhr

Eine systematische Kontrolle der deutschen Grenze findet nicht statt. Die Polizei kontrolliert aber stichprobenartig. Severin Bigler

Mit der Einstufung der Schweiz als Hochrisikogebiet durch Deutschland anfang Dezember ist für Ungeimpfte die Grenze ins Nachbarland nahezu dicht. Aber auch Geimpfte müssen aufpassen: Vielerorts gilt 2G oder 2GPlus. Auf was es jetzt ankommt in 14 Fragen und Antworten.

Kann ich als Ungeimpfter ohne Test überhaupt noch in Deutschland einreisen?

Nein, das ist seit dem 5. Dezember nicht mehr möglich. Dann hat Deutschland die Schweiz auf die Liste der Hochrisikogebiete gesetzt – und damit gilt für die Einreise 3G: geimpft, genesen oder getestet. Der PCR-Test darf dabei nicht älter als 72 Stunden sein, der Antigentest nicht älter als 48 Stunden. Für Grenzgänger gibt es eine Sonderregelung.

Muss ich meine Einreise bei den Behörden anmelden?

Nur wenn Sie länger als 24 Stunden in Deutschland bleiben.

Ich mache einen Ausflug in den Schwarzwald. Muss ich als Ungeimpfter in Quarantäne?

Das kommt darauf an, wie lange Sie im Schwarzwald bleiben. Machen Sie nur einen Tagesausflug, sind Sie von der Quarantänepflicht befreit. Bleiben Sie jedoch länger, müssten Sie als Ungeimpfter zehn Tage in Quarantäne – was dann den Ausflug wohl witzlos macht.

Die Schweiz verlangt zwei Tests: Einen PCR-Test bei Einreise und einen zweiten vier bis sieben Tagen nach der Einreise. Ist damit die Shoppingtour unmöglich?

Nein, denn auch die Schweiz hat Grenzgängerinnen und Grenzgänger sowie Personen, die aus Grenzregionen einreisen, von der Testpflicht befreit. Als Grenzgebiete gelten derzeit die Länder Baden-Württemberg und Bayern.

Wird überhaupt kontrolliert, ob ich einen Test habe?

Nicht systematisch. Aber die Grenzbehörden kontrollieren stichprobenartig, ob die Einreisenden ein negatives Testergebnis vorweisen können. Wenn nicht, freut sich die Staatskasse.

Kann ich als Ungeimpfter in Deutschland überhaupt noch etwas unternehmen?

Nicht mehr viel, denn in vielen Läden gilt 2G. Ausgenommen sind nur Geschäfte des täglichen Bedarfs wie Supermärkte, Bäckereien, Apotheken oder Baumärkte – hier gilt lediglich eine Maskenpflicht. Allerdings gilt indirekt dennoch 3G, da Sie anders nicht mehr in Deutschland einreisen dürfen. In allen anderen Läden – also zum Beispiel in Modehäusern, Elektronik- oder Spielwarengeschäften – gilt 2G.

Ich möchte in einem Laden einkaufen, in dem 2G gilt. Kann ich das sofort, wenn ich vollständig geimpft bin?

Nein, erst 14 Tage nach Abschluss der Immunisierung. Da es bei Moderna zwei Impfungen braucht für die vollständige Grundimmunisierung, gilt das Zertifikat in Deutschland erst 14 Tage nach der zweiten Impfung.

Ein Weihnachtsgeschenk lagert in einem Paketshop. Muss es da überwintern, weil ich nicht geimpft bin?

Nein, es schafft es rechtzeitig unter den Weihnachtsbaum – auch wenn Sie nicht geimpft sind. Denn in den Paketshops gilt ebenfalls nur eine Maskenpflicht. Für den Grenzübertritt müssen Sie allerdings getestet sein.

Ich wurde vor sieben Monaten geimpft. Kann ich also unbekümmert ins Restaurant?

Der Kummer kommt spätestens beim Eingang. Denn in der Gastronomie gilt – wie auch bei Kultur- und Freizeiteinrichtungen – die 2GPlus-Regel. Das heisst, sie dürfen nur hinein, wenn sie genesen oder geimpft sind – und gleichzeitig einen negativen PCR- oder Schnelltest vorlegen. Glück haben Sie, wenn Sie bereits geboostert sind oder wenn die Impfung nicht länger als sechs Monate zurückliegt – dann sind Sie von der Testpflicht ausgenommen.

Ich bin nicht geimpft und möchte heute Abend nach Bad Säckingen. Muss ich mich wegen der Ausgangssperre nach 21 Uhr auf leisen Sohlen davonstehlen?

Nein, Sie dürfen auch noch nach 21 noch fest auftreten – die Ausgangssperre gilt im Landkreis Waldshut, zu dem Bad Säckingen gehört, schon seit einiger Zeit nicht mehr. Am Donnerstag hob zudem der benachbarte Landkreis Lörrach die nächtlichen Ausgangsbeschränkungen für Ungeimpfte auf. Dies wurde möglich, da die Sieben-Tage-Inzidenzwerte des Landkreises fünf Tage in Folge unter 500 lagen.

Ich möchte am Wochenende nach Herrischried Skifahren gehen. Steht den Schwüngen am Hang etwas im Weg?

Das hoffen wir für Sie nicht – und sonst: unbedingt ausweichen. Administrativ steht dem Skiplausch nichts im Weg, wenn Sie geimpft oder genesen sind und einen negativen Coronatest haben. Von der Testpflicht ausgenommen sind Geboosterte und Geimpfte, deren Impfung weniger als sechs Monate zurückliegt.

Besteht trotz 2GPlus im Skigebiet Maskenpflicht?

Maskenpflicht herrscht überall dort, wo der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann – also beim Eintritt, an der Kasse, am Verkaufsstand, beim Lifteinstieg oder den Toiletten.

Kann ich einen Schnelltest vor Ort machen?

Verschiedene Kultureinrichtungen wie auch Skigebiete bieten diese Möglichkeit an. In Herrischried ist dies nicht möglich, wie die Betreiber auf der Homepage schreiben.

Mein Kind ist nicht geimpft. Muss es also zu Hause bleiben?

Das kommt auf das Alter Ihres Kindes an. Wenn Ihr Sohn oder Ihre Tochter 18 Jahre und älter ist, dann gibt es keine Ausnahmen. Wo 2G oder 2GPlus angeschrieben, ist dann auch 2G oder 2GPlus drin. Anders sieht es aus, wenn Ihr Kind jünger als 18 Jahre ist. Dann hat es mit einem Coronatest und einem Ausweis auch Zutritt zu 2G- und 2GPlus-Breichen. Noch, muss man sagen, denn die Sonderregelung läuft Ende Januar 2022 aus.

