Corona-Einreise 78 Pakete aufs Mal geholt – kaum ist die Grenze für Geimpfte offen, setzt der Run auf die Paketshops wieder ein Die Schweizer machen von ihren Impfprivilegien in der deutschen Grenzregion regen Gebrauch. Das bekommen deutsche Grenzstädte wie Bad Säckingen und Laufenburg zu spüren. Paketshop-Kunden fahren mit dem Lastwagen vor. Und in südbadischen Supermärkten könnte es schon bald wieder zu eng werden. Hans Christof Wagner 24.04.2021, 05.00 Uhr

Kunden von My Paketshop in Bad Säckingen holten nach der Wiederöffnung der Grenze für Geimpfte Pakete mit dem Transporter ab. zvg

Sie sind wieder da. Schlagartig – von einem Tage auf den anderen. Zumindest bei Simon Kühn. Beim Inhaber von My Paketshop in Bad Säckingen fahren die Schweizer Kunden schon seit Montag wieder vor. Sie tun es vom ersten Tag an, als bekannt wurde, dass vollständig Geimpfte wieder quarantänefrei nach Deutschland einreisen dürfen – um einzukaufen und eben auch Pakete abzuholen.