Fricktaler Carreise-Anbieter voller Euphorie

Coronalockerungen Fricktaler Carreiseanbieter voller Euphorie: «2023 könnte es wieder normal laufen» Die Schweiz hat die Turbo-Öffnung beschlossen und will zur Normalität der Zeit vor der Pandemie zurück. Auch regionale Carreiseunternehmer spüren das wieder anziehende Geschäft. Ungeimpfte können jetzt wieder mitfahren. Vereine, Gruppen und Firmen sind mit ihren Buchungen zurück – Frühlingsgefühle hat die Branche ergriffen.

Rainer Kaufmann ist Chauffeur und Co-Geschäftsführer von Schwarb Reisen in Möhlin. Zvg

Die Euphorie ist bei Rainer Kaufmann, mit Bruder Stefan Co-Geschäftsführer von Schwarb Reisen mit Sitz in Möhlin, unüberhörbar. Er sagt im Hinblick auf die jetzt vom Bundesrat beschlossene Turbo-Öffnung:

«Auf diesen Schritt haben wir alle gewartet. Alain Berset hat von einem Freudentag gesprochen. Auch für die Carreisebranche ist der Tag der Öffnung ein Freudentag.»

Nun war schon Anfang Februar absehbar, dass die Schweiz die Coronaauflagen beenden wird – ob auf einmal oder schrittweise. So hat in den vergangenen zwei Wochen bei Schwarb Reisen das Telefon wieder öfters geklingelt. Meist waren Vertreter von Unternehmen, Vereinen und Gruppen an der Strippe, um ihre Carreisebuchungen für die kommende Saison fix zu machen. Schwarb sagt:

«Die Anfragen von Vereinen und Firmen kamen gleich wieder rein.»

Vielfach hätten sie zuvor ihre Gruppenreisen aus Rücksicht auf ungeimpfte Mitreisende abgesagt. Aber jetzt, mit Ende der Zertifikatspflicht, stehe der Carreise nichts mehr im Wege. Vielerorts sei der Nachholbedarf nach zwei Jahren Pandemie riesig.

Umsatz wird zu 60 Prozent aus dem Gruppengeschäft erzielt

Kaufmanns gute Stimmung kommt nicht von ungefähr: Schwarb Reisen erzielt seinen Umsatz zu 60 Prozent aus dem Gruppengeschäft mit Firmen und Vereinen. 30 Prozent macht das Kataloggeschäft aus, zehn Prozent der Bereich Tagesfahrten. Wenn das Car-Unternehmen Ende März die 2022er-Saison einläutet, heisst das Motto der ersten Reise: «Frühlingserwachen am Gardasee».

Kaufmann sagt: «Was könnte im Moment besser passen als dieses Motto?» Und fügt an: «Sonnenstrahlen bei einem Cappuccino auf der Piazza oder direkt am See geniessen, das lockt jetzt die Leute.» Wenn jetzt die ersten Fahrten in den Süden anstehen, sind die Frühlingsgefühle einer lange darbenden Branche mit an Bord. Und keine Maske trübt noch das Vergnügen. Kaufmanns Prognose: «2023 könnte es wieder normal laufen.»

Aufbruch kommt zur rechten Zeit

Für Schwarb Reisen kommt der Aufbruch zur rechten Zeit. Zwar fanden auch 2021 Tages- und selbst Auslandsreisen statt, aber doch in weitaus geringerem Umfang. Weihnachtsmarktreisen mussten im Dezember vielfach gecancelt werden.

Auch der Transport von Guggenmusiken und Cliquen zu Narrentreffen und Umzügen, sonst ein Standbein des Unternehmens, fällt 2022 weitgehend aus. Kaufmann ist froh, dass er als Chauffeur im Postauto oder am Steuer eines Lastwagens aushelfen kann, umso die Unternehmenskasse aufzubessern.

Siegrist Reisen mit Sitz in Eiken bietet Carfahrten an. Zvg

Auch bei der Eiker Winter Transport AG, zu der der Carreiseanbieter Siegrist Reisen gehört, konnten die Car-Chauffeure die maue Zeit teils hinter dem Lastwagensteuer überstehen. Aber jetzt ist Inhaber Robert Winter angesichts der 2022er-Saison guter Dinge. Er sagt:

«Das Ende der Maskenpflicht, um das wir sehr froh sind, wird die Zahl der Buchungen ansteigen lassen.»

Aber es brauche Zeit, denn das meist ältere Carreisen-Klientel sei teils noch zögerlich und abwartend. Und doch wagt Winter einen positiven Ausblick, wenn er sagt:

«Das wird ein angenehmes Jahr 2022 werden.»

